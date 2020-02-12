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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Суд тронулся, господа присяжные заседатели — Революционные преобразования могут произойти в судебной системе России. Председатель ВС Вячеслав Лебедев предложил распространить суд присяжных на большинство уголовных дел о тяжких преступлениях; ввести в составы судей судебных следователей; продолжить сокращение дел, рассматриваемых в особом порядке.

— Подъем оборотом — Российские интернет-магазины Wildberries и Ozon сократили отрыв от AliExpress, лидирующей на российском рынке онлайн- торговли, подсчитали аналитики JP Morgan. В этом году Wildberries может и вовсе обойти конкурента по обороту и стать лидером российского рынка.

— Счетная палата подсчитала подоходный — Счетная палата опубликовала отчет, анализирующий администрирование ФНС налога на доходы физлиц (НДФЛ). Сами по себе проблемы с администрированием подоходного налога мало что значат в сравнении с главной проблемой — превышение расходов физлиц над облагаемыми НДФЛ доходами в РФ в течение трех лет.

— Сбербанк укрепит рубль — Готовящаяся передача контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ Росимуществу благоприятно отразилась на конъюнктуре валютного рынка. На торгах во вторник курс американской валюты уже обвалился почти на 90 коп., до 63,2 руб./$.

— Бюджетная алхимия — Законопроект о процедуре продажи Банком России пакета акций Сбербанка правительству будет рассмотрен на заседании правительства 13 февраля. Перемещение банка из собственности ЦБ под контроль Минфина — операция, позволяющая правительству превратить "нефтегазовые" доходы, пополняющие ФНБ, в "ненефтегазовые" — прибыль Банка России.

— Многодетным помогут без разбора — Члены Совета федерации внесли в Госдуму законопроект, отменяющий порог дохода для получения соцконтракта многодетными семьями в РФ. По оценке Минтруда, сейчас их число составляет около 1,5 млн, за чертой бедности живет половина из них.

— К конституционной реформе подошли по-ленински — Руководство КПРФ выступило против проведения общероссийского голосования по изменению Конституции в апреле, заявив, что с этим не стоит спешить. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что в нынешнем виде законопроект президента о поправках не отражает "ничего конкретного" и голосовать за него во втором чтении нет смысла.

— Больше трех не распускаться — Из Конституции может исчезнуть норма об обязательном роспуске Госдумы в случае, если она три раза откажется утвердить внесенную президентом кандидатуру премьер-министра. В рабочей группе предлагают сохранить за главой государства право на роспуск нижней палаты в такой ситуации, но президент сможет им и не пользоваться.

— Голосованию не хватает одного голоса — Процедура проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции будет обсуждаться на завтрашней встрече рабочей группы с Владимиром Путиным, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Убийство сержанта осудили со всей строгостью — К 18 годам колонии строгого режима Мосгорсуд приговорил уроженца Киргизии Нурлана Муратова, признанного виновным в убийстве в сентябре 2018 года сотрудника УВД на Московском метрополитене Андрея Райского. Адвокат пытался доказать, что произошел несчастный случай.

— "Славянка" снова в деле — Вчера главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) заявило о завершении расследования второго уголовного дела о масштабных финансовых аферах, совершенных бывшими руководителями подконтрольного Минобороны ОАО "Славянка".

— Офицер-подводник просит рассудить его трезво — служивший на подводной лодке Черноморского флота офицер был уволен за пьянство на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус. Находившийся в невменяемом состоянии военный особенно отличился в комендатуре, куда его доставила полиция.

— ОСАГО станет делом техники — ГИБДД получит право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала, следует из проекта постановления правительства. Сведения будут передаваться страховщикам.

— Глава СПЧ не со всеми посоветовался — Члены Совета не знают, какие предложения по изменению Основного закона Валерий Фадеев отправил Павлу Крашенинникову. Члены президентского Совета по правам человека не видели итоговый список предложений по изменению Основного закона и не согласовывали его содержание.

— Верующие попросили госзащиты от силовиков — Представители президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями призвали учредить должность омбудсмена по правам верующих, а заодно организовать курсы религиозного просвещения силовиков. Участники дискуссии в Общественной палате РФ пожаловались, что МВД, СКР, прокуратура "и особенно ФСБ" оказывают давление на верующих.

— За чернобыльские рентгены не дали льгот — Первый кассационный суд отказал военнослужащим советской вертолетной эскадрильи в статусе ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы. В 1987 году в часть, где служили истцы, был доставлен вертолет Ми-6, который до этого две недели совершал полеты над взорвавшимся реактором.

— Россия и Украина ведут переговоры с переговорщиками — Кремль подтвердил: замглавы президентской администрации Дмитрий Козак займется политикой на украинском направлении. Неясно, будет ли в его ведении урегулирование конфликта в Донбассе. Раньше это направление курировал помощник президента РФ Владислав Сурков, чью отставку с этой должности Владимир Путин пока не принял.

— Махмуд Аббас выступил вхолостую — Президент Палестины Махмуд Аббас предложил созвать международную конференцию, участники которой проработали бы альтернативное американской "сделке века" решение палестино-израильского конфликта. Об этом господин Аббас заявил вчера на заседании Совбеза ООН. Палестинцы надеялись на обсуждение резолюции, однако подготовка документа неожиданно застопорилась.

— Керченские санкции гнут свою линию — Около года назад США, Канада и страны Евросоюза ввели в отношении России санкции за происшедший в конце 2018 года инцидент в Керченском проливе. В конце минувшего года Москва вернула Киеву арестованные тогда суда, а еще раньше — задержанных моряков.

— "Роснефть" устала резать расходы — "Роснефть" хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин. Глава компании Игорь Сечин в письме президенту предложил вместо урезания операционных затрат, которые по идее Владимира Путина должны были ежегодно сокращаться на 2–3%, отслеживать рост EBITDA.

— "Газпром" проиндексирует Болгарию — "Газпром" готовится пересмотреть ценовые параметры контракта на поставку газа в Болгарию. Вместо нефтяной привязки может быть использована индексация на основе западноевропейских хабов. По оценкам аналитиков, цена российского газа для Болгарии может снизиться более чем на 50%, до $140 за тысячу кубометров.

— Свои продукты растут в цене — На фоне обострения конкуренции крупные сети оптимизируют ассортимент собственных торговых марок (СТМ). Если раньше под такими брендами была представлена в основном продукция экономсегмента, то теперь компании стали запускать и премиальные линейки.

— Будущие пенсионеры одолжат государству — Стагнировавшие долгое время вложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в облигации госдолга неожиданно начали расти в последние три месяца прошлого года. Частично это было обусловлено положительной переоценкой бумаг. Но также фонды покупали длинные госбумаги на фоне снижения рисков и сокращения операций репо.

— Банкиры ввязались в трудовые споры — Банкиры хотят лишить комиссии по трудовым спорам (КТС) права рассматривать индивидуальные споры работников и работодателей по выплатам. По мнению участников рынка, этот инструмент сейчас используется в основном для обналичивания денег.

— Друзья познаются в плече — Россия и Белоруссия обменялись опытом регулирования форекс-рынка в перспективе его возможной унификации — практики в странах серьезно отличаются. Жесткие требования российского законодательства в защиту клиентов привели к тому, что из более чем полумиллиона россиян, торгующих на рынке форекс, только 12 тыс. человек присутствуют на нем в РФ.

— Лизинг теряет темпы — Темпы роста объемов нового бизнеса лизинговых компаний стремительно падают. В 2019 году они составили всего 15% по сравнению с 20–50% в предшествующие три года. Среди причин замедления участники рынка отмечает падение спроса на железнодорожную технику и самолеты.

— "Газпром" готовится к падению цен — "Газпром" сократил прибыль в 2019 году на 8%, до $21,4 млрд, что выглядит неплохим результатом на фоне падения средней экспортной цены на газ на 17% — до $203 за тысячу кубометров. Компания может в этом году не применять предусмотренные дивидендной политикой корректировки к дивидендной базе 2019 года, что может увеличить размер дивидендов, по разным оценкам, на 1,5–3,5 руб. на акцию.

— Обновление ТЭС поднимает расходы — Проекты модернизации старых ТЭС с вводом в 2025 году, как и ожидалось, обойдутся рынку дороже объектов предыдущих отборов. Удельные капзатраты проектов выросли в среднем на 1,5%, а дополнительная нагрузка на рынок после ввода объектов, по оценкам "Совета рынка", составит 14 млрд руб. в год.

— Автомобили выехали на ценах — Экспорт легковых автомобилей в денежном выражении в 2019 году оказался выше докризисных показателей 2013–2014 годов, несмотря на девальвацию рубля. В штуках поставки продолжают расти, но все еще не достигли объемов тех лет.

— У YouTube не детское лицо — в детских видео на YouTube "уронила" доходы российских анимационных студий от этой платформы на 60–70%. YouTube перестает быть для них одним из основных источников монетизации, и аниматоры надеются частично компенсировать выпавшую выручку за счет продаж контента и прав на персонажей.

— "Ситимобил" меняет парковку — Сорокина договаривается с Mail.ru Group о сдаче 8 тыс. кв. м во второй очереди бизнес-центра "Алкон" на севере Москвы. В офисы холдинг может перевезти в том числе сервис по вызову такси "Ситимобил". Сейчас "Ситимобил" занимает площади в бизнес-центре "Воронцово" на юго-западе Москвы.

— "Лудинг" добавит крепости — Российские алкогольные дистрибуторы продолжают диверсификацию бизнеса. Крупный импортер вина "Лудинг" хочет купить 50% Араратского коньячного завода, который выпускает премиальный бренд армянского коньяка "Урарту". Сделка позволит "Лудингу" заменить ушедшую из портфеля марку "Ной".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Дела по экономическим статьям могут передать судам присяжных — Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести и преступлениях в сфере предпринимательской деятельности – если материалы не содержат сведений, составляющих гостайну, заявил во вторник председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

— Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза — Лишь чуть более трети россиян (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину – по сравнению с сентябрем 2019 г. рейтинг снизился на 4 процентных пункта. Это следует из январского опроса "Левада-центра".

— Шансы Джо Байдена на участие в выборах президента США зависят от Нью-Гемпшира — В случае поражения в этом штате бывшему вице-президенту будет трудно догнать фаворитов, считают эксперты. В отличие от штата Айова, где неделю назад стартовала предвыборная гонка, в Нью-Гемпшире проходят не собрания партийных активистов, а голосования-праймериз.

— Обещания Путина будут профинансированы за счет продажи Сбербанка правительству — Покупка Сбербанка поможет правительству оплатить социальные обещания Владимира Путина – транзитом через ЦБ чиновники смогут потратить накопленные нефтегазовые доходы, обойдя бюджетное правило.

— Глобальные выбросы углекислого газа перестали расти в 2019 году — Вопреки ожиданиям, выбросы углекислого газа (CO2) в мировом энергетическом секторе не увеличились в 2019 г., сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). Во многом это произошло благодаря резкому снижению выбросов в развитых странах.

— Какие скандалы в Credit Suisse привели к смене гендиректора — После 14 февраля банк Credit Suisse возглавит Томас Готтштайн. Его предшественнику дали неделю на выход с вещами. Карьера гендиректора Credit Suisse Тиама начала рушиться после того, как он поссорился с своим подчиненным, руководителем подразделения по управлению активами Икбалом Ханом.

— "Газпром" планирует запустить опционную программу для менеджмента — На нее компания может выделить не менее 0,12% собственных акций. В этом году "Газпром" планирует утвердить новую долгосрочную мотивационную программу для топ-менеджеров, говорится в презентации компании к дню инвестора в Нью-Йорке.

— Ипотека снова дешевеет — Кредиты удешевили уже три крупных банка, планируют – еще минимум три. С 11 февраля ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных программ на 0,5 процентного пункта (п. п.). Альфа-банк с 10 февраля опустил ипотечные ставки на 0,4 п. п. ПСБ с 13 февраля снизит ставки по кредитам на покупку жилья в среднем на 0,5 п. п.

— Российские пивовары разругались из-за розничных цен — Три крупнейших в России производителя пива – "Балтика" (входит в Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes – сообщили о выходе из Союза российских пивоваров (СРП). Причина – принципиальные разногласия с другими членами союза по поводу борьбы с нелегальным рынком.

— "АвтоВАЗ" седьмой год подряд сокращает штат — Численность "АвтоВАЗа" на 31 декабря 2019 г. составила 35 028 человек, говорится в презентации президента автоконцерна Ива Каракатзаниса. Таким образом, за год численность персонала снизилась на 8% – в конце 2018 г. на заводе работало 38 070 человек. Сократилось в 2019 г. и производство автомобилей.

— Белоруссия забирает последнюю нефть из "Дружбы" — Белоруссия ведет забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба" для своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил во вторник "Интерфакс" со ссылкой на госкомпанию "Белнефтехим". В компании отмечают, что это их нефть и забор не затрагивает транзит через страну.

— DARPA объявило конкурс на программное обеспечение для сетей 5G с открытым кодом — Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) объявило у себя на сайте, что начинает Open Programmable Secure 5G (OPS 5G) – разработку защищенных сетей пятого и последующих поколений связи на программном обеспечении с открытым исходным кодом.

— Россияне не спешат избавляться от личных автомобилей в пользу такси и каршеринга — Почти две трети россиян пользуются личным автомобилем, и эта доля существенно не изменится в ближайшем будущем. Такие выводы содержатся в исследовании UBS Evidence Lab. В июле 2018 и 2019 гг. аналитики опросили около 2500 россиян во всех федеральных округах России.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Вакцина против фейка — Всемирная организация здравоохранения обратилась за помощью в борьбе с фейками о коронавирусе 2019-nCoV к блогерам. В ВОЗ надеются, что те помогут с распространением в соцсетях только достоверных фактов.

— Словили вирус — Крупнейшие IT-компании не приедут в этом году на ежегодный Мобильный всемирный конгресс в Барселоне. Несмотря на это, организаторы отменять мероприятие не планируют и намерены предпринять беспрецедентные меры безопасности.

— Продавец — за баранку — КС РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих. Речь идет о ситуациях, когда иностранному гражданину поручается работа, не предусмотренная трудовым договором.

— Вклад "до погашения" — Ряд российских регионов запланировали в этом году крупные выпуски своих облигаций. Нередко новичкам на инвестиционном рынке рекомендуют покупку таких долговых бумаг. Стоит ли инвестировать деньги в облигации регионов.

— Ставка на Таймыр — Владимир Путин встретился с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Они обсудили укрепление позиций России в Арктике благодаря проекту "Восток Ойл", а также итоги работы "Роснефти" в 2019 году.

— Новеллы к чтению — Ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ поступил ряд поправок. Инициативы затрагивают пятую главу Основного Закона — о Федеральном Собрании. Одно из предложений: экс-президенты России смогут становиться пожизненными сенаторами.

— Специалисты по арестам — Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сделал ряд принципиально важных заявлений: он предложил расширить полномочия судов присяжных, а также поддержал идею введения института следственных судей.

— На самом высоком уровне — Стратегические цели развития страны, закрепленные в нацпроектах, могут получить конституционный статус. Такое предложение прозвучало на заседании рабочей группы. Еще одна инициатива — подробнее прописать в Конституции компетенцию Совбеза.

— Армия переходит на "цифру" — Высокоточные крылатые ракеты, техника с искусственным интеллектом, роботизированные комплексы. Эти и многие другие инновационные разработки получила Российская армия за последние восемь лет.

— С ружьем по путевке — Госдума в окончательном чтении приняла закон, который разрешает желающим охотиться на диких животных в вольерах. Однако для хозяев участков, где будут содержаться дикие животные, будут установлены жесткие правила.

— Область развития — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал знакомство с жизнью российских регионов. Во вторник председатель правительства прилетел в Великий Новгород, чтобы узнать о проблемах области и планах развития.

— Помощь победителям — Минтруд подготовил проект постановления правительства о единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Всего выплаты получат 1 148 441 человек, в том числе 537 057 человек по 75 тысяч рублей, а 611 384 человека — по 50 тысяч рублей.

— Расширение программы материнского капитала — Исаев: Госдума рассмотрит законопроект о выплате материнского капитала. На следующей неделе Государственная Дума рассмотрит во втором чтении законопроект, который касается выплаты материнского капитала.

— Как метром сдуло — Российские банки начали опускать ставки по ипотеке. Теперь среди предложений встречаются минимальные ставки ниже 8%, но для кредитования под такой процент заемщику нужно будет соблюсти ряд условий.

— С риском для бедности — Минтруд пересмотрел приоритеты по заключению социальных контрактов в сторону многодетных семей, которые больше всех подвержены риску бедности. Госфинансирование будет увеличено. Выделенные по соцконтракту деньги можно будет потратить на обучение или открыть маленький бизнес.

— Долг за порог — Помощь государства при погашении ипотеки на сумму до 450 тысяч рублей получили уже 31,6 тысячи семей. За прошедшие 4,5 месяца действия этой "льготы" общая сумма списываемых долгов превысила 13,9 млрд рублей.

— Техосмотр под камеру — Поправки в закон о техосмотре, которые вступят в силу 8 июня этого года, предполагают обязательную фотофиксацию автомобиля на пункте ТО. О видеофиксации процесса осмотра речи в них не идет. Хотя изначально именно ее и предлагалось проводить.

— Самолет сбрасывает груз — Ежегодный отчет Международной ассоциации воздушного транспорта в этом году показал, что рынок грузовой авиации сократился на 3,3%. Это первое падение с 2012 года и самое сильное с 2009 года, когда из-за кризиса авиаперевозки сократились на 9,7%.

— Бумаги не стерпели — Банк России впервые привлек негосударственный пенсионный фонд (НПФ) к фидуциарной ответственности за результаты инвестирования — по принятому в 2018 году фонд отвечает капиталом за убытки клиентов, если доказано, что он вложил пенсионные средства в ценные бумаги не на лучших условиях.

— Отправили на онлайн-урок — В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре. По всей стране начали закрывать на карантин школы и детсады. В 37 регионах России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ, школьников переводят на домашнее обучение.

— Хоккеисты остались без клюшек — Эпидемия коронавируса может негативно отразиться на хоккее в Северной Америке. Почти 75 процентов клюшек для сильнейшей лиги мира производится в Китае. Основные поставщики клюшек для НХЛ — американская компания Bauer и канадская ССМ, сообщает издание Boston Globe.

— iPhone, не болей — Apple может пострадать от коронавируса сильнее других, а в выигрыше будет Samsung. По мнению экспертов, производители могут спастись от его влияния, если перенесут производство из Китая в другие страны Азии, но это будет не так скоро.

— Два по три — Россиянам не стоит рассчитывать на сокращенные рабочие дни перед 23 февраля и 8 марта. В этом году праздники приходятся на воскресенье, поэтому пятницы 21 февраля и 6 марта будут обычными рабочими днями.

— Запишите в инженеры — Систему профориентации в школе нужно поднять на качественно новый уровень, потому что большинство учеников имеют смутное представление о реальном мире профессий, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. И начинать эту работу нужно еще в начальной школе.

— Чрезвычайный прогноз — Глава МЧС России Евгений Зиничев анонсировал участие ведомства в федеральной программе "Искусственный интеллект". По словам министра, окончательное решение о включении МЧС в программу пока не принято, но практическая работа начата.

— Мама учится — В Вологодской области в нынешнем году 600 молодых мам смогут пройти переобучение по образовательным сертификатам. Некоторые из них даже будут получать ежемесячную стипендию на время занятий.

— Память подвела — Начальник управления ЖКХ города Буйнакска присвоил около 600 тысяч рублей, которые по бумагам он "потратил" на ремонт моста. А на самом деле эту переправу отремонтировали за свой счет местные жители.

— Автобус следует на штрафстоянку — В январе ГАИ Москвы проверила более 16,5 тысячи автобусов, находящихся в эксплуатации. Выяснилось, что треть из них не соответствовала требованиям безопасности. У одних были неисправны тормоза, а у других — рулевое управление.

— Авиабаза под защитой — Россия разместит на своей военной базе в Киргизии средства ПВО. Об этом во вторник рассказал статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков. Кроме того, будет проведена реконструкция инфраструктуры аэродрома Кант.

— Ни продать, ни обменять — С ценных бумаг банка "Восточный" суд снял обеспечительный арест. Мосгорсуд вчера отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный" стоимостью более двух с половиной миллиардов рублей.

— Охрана бдит — Законопроект, которым предлагается разрешить сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику, был поддержан комиссией правительства России по законопроектной деятельности. Правда, с оговоркой — в некоторых пунктах документ рекомендовано доработать.

— Огонь не открывать — Криминальную "разборку" со стрельбой в духе пресловутых 90-х предотвратили столичные полицейские. В пресс-службе УВД по ЗАО Москвы сообщили, что в полицию поступило сообщение о подозрительных людях, возможно с оружием, в районе промышленной зоны у железнодорожной станции Солнечная.

— Нашли улики — Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии уроженца Киргизии Нурлана Муратова, ранее признанного присяжными виновным в убийстве полицейского. ЧП произошло на станции "Курская" Московского метрополитена в 2018 году.

— Новичкам повезет?— Заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр о скором уходе поставило Германию на перепутье. Речь идет не только о том, кто поведет немецких консерваторов на следующие выборы с прицелом на кресло канцлера, но и спасет крупнейшую "народную партию" от распада, на грани которого оказался ХДС.

— Джонсон построит свой "Крымский мост"?— Глава правительства Британии Борис Джонсон, похоже, всерьез рассматривает возможность строительства нового моста, который связал бы Шотландию с Северной Ирландией. Джеймс Слэк, пресс-секретарь премьера, подтвердил, что изыскания на этот счет действительно имеют место и, возможно, к концу года будет представлен конкретный проект.

— На радость "соросятам" — Во вторник глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке руководителя офиса президента (ОПУ) Андрея Богдана. Событие это неоднократно анонсировалось начиная с минувшей осени, но в последние дни украинские СМИ и анонимные telegram-каналы сообщали о нем как о деле решенном.

— Мало дипломатии — Президент Дональд Трамп направил в конгресс США предложения к федеральному бюджету на 2021 финансовый год, расходная часть которых составила 4,8 триллиона долларов. Документ дает представление о той линии, которую намерена проводить в этот предвыборный год администрация Трампа, в том числе на международной арене.

— Россия должна найти в Африке свою нишу — Африка может оказаться своего рода "Восточной Азией" для нынешнего века, источником для глобального роста и развития с большими возможностями. Об этом заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

— Собаке заплатят в евро — Собака в Дании впервые получила компенсацию за отмену рейса, которым она должна была лететь. Согласно европейскому законодательству, в случае отмены рейса или переноса вылета на срок более трех часов пассажиры имеют право на выплаты. При этом нигде не сообщается, что пассажиром не может быть собака.

— Ты туда не ходи — Венеция запустила систему по контролю за туристами. Венецианские власти впервые взяли на вооружение новейшие технологии для ограничения турпотока. Все предыдущие попытки местной администрации решить эту проблему потерпели фиаско.

— "Но то, как вы сделали это…" — 23 января в Иерусалиме зажгли "Свечу памяти" в честь защитников и жителей блокадного Ленинграда. Заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова разбирается, что на самом деле означает это событие и почему оно случилось именно в тысячелетней колыбели трех религий.

— С Чеховым до Москвы — Необычную акцию "Таганрог — Москва… По пути с Чеховым", посвященную 160-летию писателя, провела "РГ" на железной дороге. Поезд на время пути превратился в театр на колесах, а его пассажиры смогли окунуться в удивительный мир Чехова.

— Рельсы уже не экзотика — В Якутии, где поездка на пассажирском поезде до сих пор воспринимается как большое приключение, в этом году впервые сформируют студенческий отряд проводников. Соответствующее соглашение с региональным отделением "Российских студенческих отрядов" заключил местный транспортный техникум.

— Хвост под контролем — В Биробиджане решили организовать перепись домашних собак, начнут с частного сектора. Это делается для того, чтобы все бездомные и безнадзорные животные оказались под контролем.

— "Ужас какой-то…" — В Ханты-Мансийске владелец студии лазерной эпиляции обратился с иском в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к одной из клиенток. Посетив студию, она написала в соцсетях отклик на сделанную ей процедуру по удалению волос: "Сходила на эпиляцию, ужас какой-то…".

— Обгон мимо кассы — Власти и правоохранители Ставрополья активизировали борьбу с автомобилистами, использующими номерные знаки других государств. С их помощью нарушители уходят от штрафов за нарушение ПДД и уплаты транспортного налога.

— Весточка с фронта — Корреспонденция времен Великой Отечественной войны обнаружилась, когда житель Сысерти Вячеслав Терентьев ремонтировал старый дом. Мужчина работает в компании "Муж на час", его попросили починить пристрой. В щели между окном и чердаком Вячеслав увидел какие-то тряпки, стал их вытаскивать и нашел ворох старых писем.

— Девушка на поводке — Нижегородские полицейские начали проверку в отношении местного скандального блогера Ильи Молодцова. Их заинтересовал один из видеороликов, который молодой человек выложил на свою страницу в соц­сети. На видео парень водит по магазину девушку, на которой из одежды только нижнее белье, черные угги и кожаная полумаска на лице.

— Победит компромисс — Первый визит нового главы Минобрнауки России Валерия Фалькова в Российскую академию наук можно назвать беспрецедентным. Во всяком случае, в кулуарах ученые отмечали, что не помнят, чтобы предыдущие министры более двух часов слушали дебаты академиков.

— Градус пошел вразнос — Раньше климатические рекорды била Арктика. И противники теории глобального потепления ссылались на Антарктиду. Мол, там все относительно спокойно, никаких особых температурных аномалий не наблюдается. И вот в этом году словно прорвало.

— Клиника в смартфоне — Вы не успеете толком заболеть, а вас уже начнут лечить. Такое будущее рисуют футурологи, причем уже в самое ближайшее время. Как такое возможно? Все просто. Всю "диагностику" вы будете носить с собой. Это миниатюрные биосенсоры, которые смогут почти мгновенно измерять самые разные биологические вещества.

— Вселенную тормознули — Вселенная осталась без феномена! "Темной энергии", которую искали 20 лет, вообще не существует! Такие сенсационные сообщения пришли с конгресса Американского астрономического общества. Была отвергнута не только знаменитая "темная энергия".

— Компьютер подсказал — Удивительные люди математики. Вот уж, кажется, кто годами работает исключительно ради чистой науки. Скажем, еще в 1954 году была сформулирована гипотеза: любое натуральное число в ряду от 1 до 100 может быть представлено суммой трех чисел, каждое из которых возведено в третью степень.

ИЗВЕСТИЯ

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— Одним Махом — Россия не только разрабатывает гиперзвуковое оружие, но и создаёт средства защиты от него. Источники в военно-промышленном комплексе, отечественные инженеры сейчас проектируют сверхдальнобойную ракету воздушного базирования, способную перехватывать высокоскоростные и маневрирующие цели.

— Тройной удар — Детали покупки Минфином Сбербанка у ЦБ за счёт ресурсов ФНБ: общая сумма сделки составит около 2,45 трлн рублей, платежи растянутся вплоть до 2023 года, рассказал высокопоставленный федеральный чиновник. Банк России из полученных денег покроет часть своих расходов на санацию на сумму 700 млрд рублей.

— Можем повторить — Крым готов к проведению встречи пятёрки стран — участниц Совбеза ООН в Ялте по предложению Владимира Путина. По словам главы республики Сергея Аксёнова, главный вопрос: готовы ли к этому представители западных стран, ведущие санкционную политику в отношении России?

— Нефтяной бум — Формирование новой нефтегазовой провинции на Таймырском полуострове ("Восток Ойл") — перспективный проект, который будет способствовать увеличению ВВП страны, наращиванию грузопотока по Северному морскому пути, а также укреплению позиций РФ в Арктике. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главным исполнительным директором компании "Роснефть" Игорем Сечиным.

— Ушёл без справки — Расследование проводится в отношении учредителей Российской наркологической лиги и руководителей Ассоциации наркологов Евгения Брюна и Владимира Якушева. В поле зрения правоохранительных органов компания "Медиатрейд" попала после скандального приказа Минздрава об изменении правил получения справок для водителей.

— Идлибский излом — Судя по сообщениям из Анкары, во вторник в сирийской провинции Идлиб Турция бросила в бой свою прокси-армию. В открытых источниках появились фотографии совместных действий турецких военных с боевиками печально известной Свободной сирийской армии, выступившей под новой вывеской — СНА.

— "Визовая политика США наносит ущерб работе ООН" — Политика Вашингтона по невыдаче виз членам ряда делегаций ООН срывает важные переговоры и наносит ущерб международной организации. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, несмотря на все обращения, включая Генсека Антониу Гутерреша, американцы по-прежнему не решили эту проблему.

— Белым по чёрному — Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счётная палата. В целом с 2016-го наблюдается устойчивый рост поступлений НДФЛ в госказну — за четыре года они увеличились с 3 до 3,9 трлн рублей.

— Место для парения — Продажи электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака в Сети и через вендинговые автоматы предложили легализовать. Такие поправки разработал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, они направлены в кабмин и Минздрав.

— Тройной удар — AМинфин объявил о разработке законопроекта для покупки Сбербанка у ЦБ. Сделка будет профинансирована из средств Фонда национального благосостояния, сообщила пресс-служба министерства 11 февраля. Регулятор продаст Сбер исходя из его рыночной стоимости. ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция организации. Исходя из котировок Московской биржи весь пакет стоит около 2,8 трлн рублей.

— Такси не везёт — Бывшим насильникам, убийцам и террористам с 2021 года могут запретить водить такси и общественный транспорт. Законопроект, в котором содержится эта норма, разработал Минтранс: необходимость его принятия в министерстве объясняют соображениями безопасности пассажиров.

— Развод платежом красен — Сумма долгов россиян по алиментам по итогам 2019 года составила 152 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом число должников несколько сократилось, однако сумма неуплаченных алиментов увеличилась на 13% и обновила исторический рекорд.

— Проверяй и удаляй — За неуважение к власти и обществу уже удалено 342 интернет-страницы, а сейчас производится блокировка ещё двух десятков веб-ресурсов. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора (РКН). Однако в Общественной палате считают, что интернет-пространство недостаточно жестко регулируется и настаивают на введении ответственности не только для пользователей, но и для социальных сетей.

— Серьёзный "Овод" — Модернизированные ракетные корабли усилят Камчатку. Камчатка превращается в настоящий тихоокеанский бастион. Все малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 "Овод", входящие в 114-ю бригаду охраны водного района Тихоокеанского флота, будут модернизированы.

— Звания — сила — Военные лётчики-испытатели начнут получать "золотые погоны". Так в армии называют присуждение воинского звания, которое выше, чем предусмотрено штатным расписанием. Теперь, например, пилот на майорской должности сможет стать подполковником. Причём после получения ещё одной звёздочки у офицера вырастет и денежное довольствие.

РБК daily

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— К президентской квоте добавляется экс-президентская — Экс-президенты России смогут стать пожизненными сенаторами, согласно предложению рабочей группы по изменению Конституции. Она также предложила увеличить президентскую квоту в верхней палате, что вызвало критику экспертов.

— Дефицит удвоил позиции в регионах — Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза— с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина. Наибольший разрыв между доходами и расходами в Подмосковье. Регионы в прошлом году активно тратили остатки от дотаций предыдущего года.

— Папу любят больше, но знают меньше — Президенты России и США в 2019 году сохранили статус самых известных мировых лидеров. К последнему в 46 СТРАНАХ, где проходил опрос Gallup, более негативное отношение. Восприятие Владимира Путина осталось на уровне 2018 года.

— Андрей Ермак поднялся на успехе переговоров с Москвой — Владимир Зеленский заменил главу своего офиса, пояснив, что конфликты в президентской команде "мешают работать". Украинский лидер демонстрирует желание дистанцироваться от Игоря Коломойского, уверены эксперты.

— Минэкономразвития перемежевало убытки — Минэкономразвития подготовило новые правила компенсации убытков владельцам недвижимости, которые коснутся как застройщиков, так и фермеров. Практику применения текущих правил один из юристов назвал "ужасной" для собственников. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

— Сбережение благосостояния — Центробанк продаст правительству принадлежащий ему контрольный пакет акций Сбербанка—50% плюс одна акция. Минфин и ЦБ во вторник, 11 февраля, объявили, что необходимый законопроект уже разработан и направлен в правительство. Государство планирует выкупить акции по рыночной стоимости.

— Киберпреступники берут в оборот мировые бренды — В 2019 году киберпреступники стали активнее нападать на онлайн-магазины и облачные сервисы, следует из отчета IBM. В 2020 году злоумышленники могут сконцентрироваться на сфере здравоохранения и "умных" вещах, прогнозирует компания.