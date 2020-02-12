МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Свыше 380 человек эвакуировали из шахты в Мурманской области из-за пожара, ведутся поиски одного пропавшего горнорабочего, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Произошел пожар в шахте Кировского рудника АО "Апатит", эвакуированы 383 человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ведутся поиски одного горнорабочего.