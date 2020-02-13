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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Эрдоган, Эрдоган, Эрдоганище – Президент Турции позволил себе поугрожать Сирии и России всей своей боевой мощью — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул Дамаску и Москве ультиматум: сирийские войска должны выйти за пределы идлибской зоны деэскалации и прекратить нападения на турецких военных.

— Пока ни к селу — Госпрограмма развития села сократилась при неудачной попытке расширения — Минсельхоз предложил сократить финансирование программы по развитию сельских территорий на 2020–2025 годы — с 2,3 трлн руб. до 1,5 трлн руб., в ближайшие три года на программу предполагается потратить лишь 241,5 млрд руб.

— ОПЕК+ минус вирус — Российские нефтяники не видят причин дополнительно сокращать добычу — По данным "Ъ", все российские крупные нефтекомпании, за исключением "Роснефти", предложили продлить сделку со странами ОПЕК+ по сокращению добычи на второй квартал на текущих условиях.

— Хакеры расселись по личным кабинетам — Веб-приложения оказались плохо защищены — Веб-приложения, то есть личные кабинеты пользователей на сайтах и интернет-банки, остаются слабым местом в рунете, выяснили в Positive Technologies.

— Проектный офис возобновил работу — Андрей Белоусов предложил новую схему его работы в правительстве — Проектная деятельность в правительстве формально возобновлена: совет по инновационному развитию и нацпроектам переназначил кураторов нацпроектов.

— Быстрый демографический переход — Какие уроки может извлечь Россия из опыта других стран — В течение ближайших десятилетий Россию, как и ряд других стран мира, ожидает дальнейшее старение населения наряду с сокращением рождаемости и смертности.

— Деградация экосистем может стоить мировой экономике $10 трлн — Мониторинг прогнозов — В докладе WWF "Глобальные перспективы" (Global Futures) представлены результаты исследования, в котором оценивается влияние деградации основных экосистемных услуг на ВВП мира и 140 стран.

— Между палатами вычисляют равнодействующую — Комитет по госстроительству и законодательству одобрил перераспределение полномочий Госдумы и Совфеда — Профильный комитет Госдумы рассмотрел поправки к пятой главе Конституции, посвященной Федеральному собранию.

— "У меня нет физической возможности" — Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов стал обвиняемым по делу о неудалении из интернета фрагментов расследования "Он вам не Димон".

— Свердловская область попала под суд — Лидер российских монархистов увидел в названии региона противоречия Конституции — Лидер ликвидированной в январе этого года Монархической партии России Антон Баков подал иск к заксобранию Свердловской области с требованием признать устав региона противоречащим Конституции РФ.

— По процедурному опросу — Рабочая группа обсудит с Владимиром Путиным порядок общероссийского голосования — Как ожидается, сегодня члены рабочей группы по внесению изменений в Конституцию обсудят с Владимиром Путиным процедуру общероссийского голосования по поправкам.

— В деле "Восточного" не осталось арестантов — Обвиняемым в растрате смягчили меру пресечения — Мосгорсуд (МГС) смягчил меру пресечения трем обвиняемым по делу о хищении средств в банке "Восточный" на сумму 2,5 млрд руб.: Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров выпущены из-под стражи и помещены под домашний арест.

— Если в суд пронесли пистолет, то он должен выстрелить — Экс-начальник управления ФСИН застрелился, получив три года заключения — В Чертановском райсуде Москвы, используя наградной пистолет Макарова, покончил с собой ветеран МВД СССР, бывший начальник автотранспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.

— Стрельба на Лубянке рикошетит проверками — С управления "П" ФСБ спросят по всем направлениям — Как стало известно "Ъ", начальник управления "П" службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.

— Прокуроров провожают в пенсионный фонд — В Генпрокуратуре начались добровольные отставки — Генпрокуратуру покинул ряд высокопоставленных сотрудников, решивших выйти на пенсию после назначения руководителем надзорного ведомства заместителя председателя Следственного комитета России (СКР) Игоря Краснова.

— Повсеместное самоуправление — В Татарстане разработали федеральный закон о беспилотных автомобилях — Власти Татарстана внесут в Госдуму проект закона "Об инновационных транспортных средствах", который откроет беспилотным автомобилям дороги общего пользования.

— В российские граждане примут вдвое быстрее — Госдума утверждает поправки, ускоряющие процедуру до трех месяцев — Госдума приняла во втором чтении законопроект, вдвое ускоряющий сроки рассмотрения заявлений о получении гражданства РФ в упрощенном порядке.

— Вода для Крыма пойдет в обход Донбасса — Главу крупнейшей в Верховной раде фракции не поняли ни в Киеве, ни в Москве — Между Москвой и Киевом разгорелся новый скандал, связанный с темами Крыма и Донбасса.

— НАТО делает гиперзвучные заявления — В Брюсселе уверовали в российскую ракетную угрозу и активно ищут средства против нее — В брюссельской штаб-квартире НАТО сегодня завершается первая в 2020 году встреча министров обороны стран альянса.

— ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК загляделись на Сахалин — Компании интересуются месторождениями "Газпром нефти" — Как стало известно "Ъ", "Газпром нефть" начала обсуждать с ЛУКОЙЛом и НОВАТЭКом возможность их вхождения в проект разработки нефтяных месторождений Нептун и Тритон на шельфе Охотского моря.

— Из "РусГидро" тянут последние сети — "Россети" хотят купить активы на Дальнем Востоке — Как выяснил "Ъ", "Россети" попросили президента вернуться к вопросу консолидации на базе монополии электросетей Дальнего Востока, которые сейчас принадлежат "РусГидро".

— Усадебный дефицит — На рынке элитного загородного жилья не хватает новых проектов — Скепсис девелоперов относительно рынка элитного загородного жилья Московского региона привел к снижению объема предложения.

— Инвесторы и Минфин сошлись в цене — Размещение ОФЗ идет с опережением плана — Минфин продолжает рекордными темпами занимать средства на внутреннем рынке.

— Карте в интернете место — Банки наращивают долю интернет-эквайринга — Оплата пластиковыми картами товаров и услуг через интернет (интернет-эквайринг) в 2019 году показала заметный рост, отобрав существенную долю у расчетов через торговые терминалы.

— НПФ отложили инструменты — Инвестиции в некоторые разрешенные активы оказались под надзорным риском — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и их управляющие компании (УК) столкнулись с риском фидуциарной ответственности при вложении средств клиентов в целый ряд инструментов.

— Поглощения слились за рубеж — Сделки M&A предпочитают иностранные юрисдикции — Объем российского рынка слияний и поглощений в 2019 году, по оценке агентства AK&M, достиг $55,7 млрд, на 31,8% превысив показатель предшествующего года.

— Страшный СОНК химика — Производители удобрений жалуются на дорогие железнодорожные колеса — Дискуссия правительства и производителей минудобрений по росту цен на колеса для железнодорожных вагонов снова обострилась.

— ОАО РЖД выставило энергетику на аукцион — Компания пытается продать ТГК-14 за 2,3 млрд рублей — "Энергопромсбыт" (входит в ОАО РЖД) выставил на аукцион 39,81% генерирующей компании ТГК-14 в последней попытке избавиться от неэффективного и непрофильного актива.

— Картинки с ярмарки — Структура АФК "Система" обеспечит уличную торговлю видеонаблюдением — Новым подрядчиком московской мэрии по видеонаблюдению за городскими ярмарками выходного дня станет входящая в АФК "Система" компания "Ситроникс".

— Доставка еды расширяет географию — Сервис Catery купил долю в испанском проекте — Российские компании по доставке еды начинают международную экспансию.

— Умные колонки подхватили вирус "Яндекс.Станция Мини" подорожает — Умная колонка "Яндекс.Станция Мини" подорожает в рознице, что связывается с потерями компании от простоя заводов из-за коронавируса.

— У фуд-холлов растет площадь — В Москве откроется новый крупный объект — Интерес инвесторов к развитию фуд-холлов в Москве не снижается, хотя только за 2019 год этот рынок увеличился почти на треть.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции — Он включает норму о пожизненном сенаторстве для бывших президентов — В обновленной Конституции появится норма о лишении неприкосновенности бывшего президента: выдвигать обвинение против него будет Госдума, а решение о снятии иммунитета примет Совет Федерации.

— Демократам трудно выбрать соперника для Дональда Трампа — Итоги праймериз в штате Нью-Гэмпшир не внушают им оптимизма — Праймериз (простое предварительное голосование) в Нью-Гэмпшире не помогли демократической партии США выявить наиболее подходящего соперника для Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента.

— Турция обещает атаковать сирийские войска — И собрала для этого крупную армейскую группировку — Власти Турции впервые заявили о готовности проигнорировать выполнение сочинских договоренностей с Россией по Сирии, достигнутых 22 октября 2019 г., если турецкие войска, размещенные на наблюдательных постах в регионе, пострадают от действий Дамаска.

— Рост экономики от новых мер соцподдержки может оказаться ниже ожидаемого — Если расходы бюджета не вырастут, а будут перераспределены — Аналитики Центробанка (их позиция может не совпадать с официальной позицией ЦБ) оценили, как новый пакет мер поддержки, предложенных президентом Владимиром Путиным, скажется на экономике.

— Счетная палата обратила внимание на подорожание трассы Европа – Западный Китай — К этому привело затягивание обсуждения маршрута — Один из крупнейших транспортных проектов – строительство и реконструкция дорог по маршруту Европа – Западный Китай (должен соединить Европу и Китай через Белоруссию и Казахстан и территорию России) – существенно отклонился от первоначальных сроков реализации.

— Коронавирус превратил китайских курьеров в героев — Сервисы доставки еды оказались крайне полезны в условиях карантина — Десятки миллионов китайцев вынуждены сидеть дома на карантине из-за вспышки коронавируса.

— Авто против автобуса — Две трети россиян пользуются личным автомобилем и непохоже, что их доля сократится — такси, каршеринг и общественный транспорт не всегда могут его заменить — Россияне не спешат отказываться от личных автомобилей, но не потому, что держатся за повышенный социальный статус: заменить личный автотранспорт чем-то аналогичным по удобству можно не всегда и не везде.

— На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер — Производитель "Клинского" AB InBev Efes обогнал "Балтику" — По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group "Балтика" заняла 2-е место.

— "Интеко" может построить жилой комплекс на месте "Коммерсанта" — Девелопер ведет переговоры о покупке проекта у Алишера Усманова — Девелоперская компания "Интеко" 11 февраля этого года, по данным ЕГРЮЛа, учредила фирму ООО "Специализированный застройщик "Врубеля, 4".

— Производители и импортеры электроники попросили снизить "налог на болванку" — В 2018 году этот налог принес 4,4 млрд рублей РСП, возглавляемому Никитой Михалковым — Продавцы и импортеры электроники попросили чиновников снизить вдвое платежи в пользу авторов музыки.

— Российские нефтяники не хотят еще больше сокращать добычу — Они согласны продлить соглашение с ОПЕК, но на прежних условиях — Крупнейшие российские нефтяные компании склоняются к продлению во II квартале соглашения ОПЕК+ на прежних условиях.

— РЖД выставила на продажу 40% в энергетической компании — Начальная цена этой доли ТГК-14 – 2,3 млрд рублей — Компания "Энергопромсбыт" (51% принадлежит РЖД) выставила на продажу 39,81% акций ТГК-14, сообщил в среду Российский аукционный дом.

— Главный конкурент "М.видео" и "Эльдорадо" – DNS занялась торговлей едой — Ритейлер открыл сеть продовольственных магазинов в Приморье — DNS Group открыла восемь магазинов у дома во Владивостоке, рассказал "Ведомостям" гендиректор группы Дмитрий Алексеев.

— Почему сталелитейные компании очень мало заработали в прошлом году — Это может привести к снижению дивидендных выплат — Крупнейшие сталелитейные компании России – НЛМК, "Северсталь", ММК сократили в 2019 г. производство стали на 7%. У всех трех снизились выручка, EBITDA, чистая прибыль и рентабельность.

— Сотрудники российских офисов хотят работать из дома — Даже если им снизят зарплаты — В России уже образовалась целая армия удаленных сотрудников. В 2019 г. каждая четвертая российская компания держала в штате таких сотрудников, показал опрос менеджеров по персоналу, проведенный порталом SuperJob.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Из ряда вон — Список недоступных для женщин профессий могут пересмотреть — Сенаторы предложили минтруду пересмотреть список запрещенных для российских женщин профессий.

— Вирус со многими неизвестными — Врачи призывают объединить усилия в борьбе с новой инфекцией — В Женеве состоялось закрытое совещание Всемирной организации здравоохранения с участием ведущих вирусологов, эпидемиологов и инфекционистов мира.

— Кто на Трампа — Старт праймериз в США вновь продемонстрировал запрос американцев на обновление политических элит — Предвыборная кампания в США набирает обороты, но ее старт оказался совсем не таким, как это виделось через призму соцопросов.

— Опознанный объект — Дронам разрешено летать свободно в зоне видимости — Беспилотные летательные аппараты стали официально именоваться воздушными судами, им теперь разрешено летать без специального разрешения в зоне видимости оператора, который управляет аппаратом с земли.

— Защите не мешать — В новом КоАП предложено прописать штрафы за помехи адвокатам — В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена статья, наказывающая за воспрепятствование адвокатской деятельности.

— Климат для роста — Владимир Путин поручил запустить новый инвестиционный цикл для ускорения экономики — Необходимо обеспечить развитие, сохранив устойчивость, в том числе бюджетной системы, поэтому главная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла.

— Сделать ставку — "Единая Россия" будет добиваться улучшения условий по ипотеке — В "Единой России" назвали существующие банковские ставки по ипотеке кабалой. Партия будет добиваться их снижения и обратится для этого в Центробанк и правительство РФ.

— Палатам выровняли баланс — Комитет Госдумы поддержал поправки в Конституцию о Федеральном Собрании — Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал 14 поправок в Конституцию, которые должны изменить главу Основного Закона о Федеральном Собрании.

— Аттестат переходит границы — В Таджикистане построят пять новых русских школ — Сразу пять школ с обучением на русском языке и по российским стандартам будет построено в Таджикистане на средства федерального бюджета.

— Ночная прибавка — Судебным приставам доплатят за работу — Федеральная служба судебных приставов утвердила порядок обеспечения денежным довольствием и выплаты премий сотрудникам ведомства.

— Умножили довольствие — Пособие на детей из малоимущих семей на Ямале увеличили сразу в восемь раз — Еще вчера пособие на детей от трех до семи лет на Ямале было 1038 рублей, а сегодня — 8350.

— Новеллы к чтению — Предложены поправки в главу Конституции о Федеральном Собрании — В Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступил ряд поправок ко второму чтению президентского законопроекта об изменениях Конституции РФ.

— Контроль уходит в онлайн — Михаил Мишустин назвал недопустимым затягивание сроков по реализации национальных проектов — Премьер-министр Михаил Мишустин больше не допустит переноса неиспользованных в рамках национальных проектов средств на следующий год.

— Переупаковка пакета — Зачем правительство покупает Сбербанк у Банка России — В четверг правительство должно обсудить окончательные условия продажи кабмину контролирующего пакета ЦБ в Сбербанке. Такой формат смены акционера точно не повлияет на интересы клиентов Сбербанка, единодушны и в минфине, и в экспертном сообществе.

— Справки — в корзину — Маткапитал будут предоставлять на основании свидетельства о рождении ребенка — Минтруд намерен упростить получение маткапитала и пособия на детей от 3 до 7 лет.

— Пошел на поправку — Законопроект о значимых ИT-ресурсах будет доработан — Резонансный законопроект о значимых интернет-ресурсах возвращен автору для доработки. Такое решение принял Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

— Трудовая в телефоне — Отслеживать изменения стажа можно будет через приложение — Пенсионный фонд России (ПФР) планирует расширить функции своего мобильного приложения и сделать из него одну из точек доступа к сведениям электронной трудовой книжки. Об этом "РГ" сообщили в ПФР.

— Трубный зов — Уровень газификации в России вырастет за 15 лет с 69 до 83 процентов — "Газпром" рассчитывает к 2035 году сохранить лидирующие позиции на европейском рынке, нарастить присутствие в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также увеличить уровень газификации российских регионов.

— Куда идет пешеход — Самое популярное нарушение на дороге — превышение скорости — Количество нарушений и число погибших на дорогах сокращается. Столичная Госавтоинспекция поделилась предварительными цифрами по итогам прошлого года.

— Доходное дело — Минстрой против начисления процентов на счета эскроу — Минстрой не поддерживает законопроект о начислении процентов на средства, хранящиеся на эскроу-счетах (банковский счет, на котором будут храниться деньги покупателя до момента готовности жилья).

— Игра в открытую — Учредителями операторов лотерей не смогут быть судимые — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в законы "О лотереях" и "О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

— Агроном от космоса — Самарские ученые создали программу, которая прогнозирует урожай и советует, где и когда лучше сеять — Ученые самарского госуниверситета разработали программный комплекс "Электронный агроном". С его помощью все — от фермеров до чиновников региональных минсельхозов — смогут получить прогноз на урожай, а также советы, что где и когда лучше сеять, чтобы заполнить закрома.

— На местах не нашлось лишнего — Профицит бюджетов субъектов РФ сократился более чем в сто раз — Роль помощи федерального центра в сбалансированности бюджетов регионов и муниципалитетов растет.

— Автоюристы открыли счет — Мошенники начали подделывать решения финансового омбудсмена — Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного, который рассматривает споры граждан со страховщиками и микрофинансовыми организациями, сообщила о первом факте подделки решения омбудсмена.

— Красиво сложен — Samsung представил новый складной смартфон, который способен "порвать" рынок — В мире стало на один складной смартфон больше — компания Samsung представила новую "раскладушку" под названием Galaxy Z Flip.

— Угонщики уходят в премиум-класс — Похитители машин проявляют интерес к китайскому автопрому — Согласно статистике ГИБДД количество угонов в России снизилось на 6 процентов. При этом лидеры по количеству угонов с прошлого года не изменились.

— В поисках невидимых лучей — Участились полеты самолетов США около наших баз в Сирии — Два американских военных самолета во вторник совершили длительные разведывательные полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы в порту Тартус.

— Подкидыш на снегу — В Москве возбуждено уголовное дело о брошенном у метро младенце — 12 февраля в Дорогомиловском районе Москвы около подземного перехода в метро прохожие обнаружили сверток. В нем оказался мальчик. На вид — около двух месяцев.

— Отмычки на заказ — Квартирные воры в подмосковных Химках украли 9 миллионов рублей — Двое воров влезли в квартиру, расположенную в подмосковном городе Химки на улице Ватутина.

— За решетку ехать отказался — Экс-начальник УФСИН покончил с собой, услышав приговор — Следственный комитет России в среду возбудил уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса РФ "Халатность".

— Манила показала зубы — Согласятся ли США с планами Филиппин разорвать военное соглашение — Соединенные Штаты получили уведомление Филиппин о предстоящем расторжении соглашения о пребывании американских военных на территории этой страны, подтвердил в среду глава Пентагона Марк Эспер.

— Минус перекур — В Испании по-новому учтут рабочие часы — Национальная судебная палата Испании посчитала, что работодатель вправе высчитывать из рабочих часов сотрудника время, потраченное, например, на перекур или чашечку кофе.

— Лицом к лицу — Современная международная политика как будто преподает дипломатам и государственным руководителями мастер-классы для совершенствования их мастерства — С одной стороны, постоянный тест на знание "матчасти" — насколько ответственные товарищи понимают, с чем имеют дело.

— Профессору лучше помолчать — Преподаватели университетов ФРГ жалуются на цензуру — Атмосфера студенческих вольностей и академической свободы в университетах Германии на глазах перерождается в "диктатуру политкорректности".

— Выбор сделан — Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ — Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году будут сдавать более 85 тысяч москвичей.

— Не достать до Локотка — На Алтае село почти месяц живет в снежной блокаде — На Алтае до сих пор борются с последствиями метелей и снежных штормов.

— Не сахарные — Столичный центр диабетической стопы ставит пациентов на ноги — Новый столичный центр диабетической стопы при городской больнице имени В.В. Вересаева после сложнейших операций ставит на ноги больных с сахарным диабетом и пациентов с атеросклерозом даже в самых тяжелых случаях.

— В суд без мантии — Экс-судья попал в уголовное дело — Бывший мировой судья судебного участка N85 Хасавюртовского района Дагестана Хамид Атаев стал фигурантом уголовного дела о мелком взяточничестве и незаконном обороте боеприпасов.

— Ослик в стакане — У жителей Пешково из-под крана течет вода с речными рачками — Жители села Пешково платят за питьевую воду немалые деньги, а получают фактически техническую. А иногда из кранов течет ржавая жидкость… с речными ракообразными — водяными осликами. Этих рачков можно увидеть даже невооруженным глазом.

— С лопатой на урок — Чтобы попасть на занятия, ученики расчищают от снега автодорогу — Воспитанники школы-интерната N2 в Киселевске вместе с педагогами вынуждены устраивать субботники прямо на проезжей части, чтобы обеспечить доступ в школу.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Гендерная боль: коронавирус опаснее для мужчин — Женщины реже умирают от COVID-19 из-за генетики, образа жизни и меньшей социальной активности — Вирусологи выяснили, что короновирус может быть опаснее для мужчин, чем для женщин.

— Платежная биомасса: ВТБ переведет клиентов на карты из экопластика — Второй по размеру активов банк в России прививает своим пользователям принципы осознанного потребления — В ВТБ откажутся от пластика при производстве банковских карт, вместо него будут использовать экологичный биоматериал, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду.

— Двойная память: в Дрездене пройдет антинацистский марш — Традиционная акция памяти жертв бомбардировок может приобрести политический характер — Еще в 1945 году бомбардировка Дрездена политизировалась нацистскими властями Германии.

— Госкомпании обяжут ежегодно повышать эффективность труда на 5% — В трудовые договоры топ-менеджеров государственных компаний будет добавлена обязанность каждый год повышать производительность труда на предприятии на 5% — Таким образом, руководители будут нести персональную ответственность за эффективность работы учреждения.

— С вас снимают: за год количество штрафов ГИБДД выросло на 14 млн — Многие водители не спешат их оплатить, так как не согласны с данными дорожных камер — В 2019 году количество выписанных сотрудниками ГИБДД административных штрафов выросло до 142,1 млн, что на 14 млн больше, чем годом ранее.

— "Усыпить, успокоить, а потом ударить" — Украинские военные после ротации обстреливают Донецк с особой прытью — В Донбассе очередное обострение конфликта. Как рассказал "Известиям" глава Горловки Иван Приходько, скорее всего, интенсификация военных действий связана с ротацией украинских войск.

— Лекарственный аппарат: ФАС хотят отдать контроль за ценами на все медикаменты — "Известия" выяснили подробности законопроектов, регулирующих стоимость лекарств — Государство намерено взять под контроль розничные цены на все медикаменты — дополнительными полномочиями планируется наделить Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

— Эпидпорог спроса: продажи противовирусных средств выросли в 3,6 раза — Цены на лекарства для поддержки иммунитета увеличились на 12% — На прошлой неделе россияне купили в 3,6 раза больше противовирусных препаратов, чем в то же время годом ранее.

— Секреты привлекательности: как 20 регионам удалось совершить инвестпрорыв — В прошлом году два десятка субъектов РФ смогли повысить заинтересованность во вложениях в их экономику — На фоне снижения инвестиционной активности 20 российским субъектам в 2019 году удалось совершить настоящий прорыв.

— "Медаль за город Будапешт": 108 дней и ночей, освободившие Венгрию — Минобороны рассекретило документ о стратегической операции советских войск, победоносно завершившейся 75 лет назад — В четверг исполняется 75 лет с момента завершения сражений за Будапешт.

— Посторонним вход разрешен: инфраструктуру в РФ построят за счет иностранцев — ВЭБ.РФ и Центр ГЧП рассчитывают привлечь в крупные проекты до $740 млрд — В России в 2021 году планируется запустить систему оценки качества инфраструктурных проектов.

— Покой не только снится: в России хотят запретить шуметь днем — Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей — В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Газмедианадзор — Александр Жаров стал претендентом на пост главы принадлежащего "Газпрому" информационного холдинга — Александр Жаров является претендентом на пост гендиректора "Газпром-медиа холдинга", освободившийся после перехода Дмитрия Чернышенко в Правительство. Главой Роскомнадзора может стать Андрей Липов из администрации президента.

— Средний класс пополняет ряды безработных — Сбербанк подготовил ежеквартальный "Потребительский индекс Иванова" — Уровень безработицы среди условных Ивановых, представляющих средний класс, за год вырос с 10,9 до 11,9%, свидетельствует опрос сбербанка. в целом по стране доля безработных, по данным росстата, наоборот, снижается.

— Россияне и украинцы охладели друг к другу — Социологи обнародовали данные очередного опроса о взаимоотношениях граждан двух государств — Через четыре месяца после рекордного в "посткрымский" период улучшения отношения россиян к Украине социологи зафиксировали обратный тренд.

— Придорожные войны — Сможет ли Россия остановить турецкое наступление в Сирии — Реджеп Эрдоган вновь пригрозил Дамаску ответными ударами и привлек США к обсуждению происходящего в Идлибе.

— Партнеры держат марку — Консалтинговая компания CBRE проанализировала развитие зарубежных брендов на российском рынке за семь лет — Зарубежные ретейлеры предпочитают выходить на российский рынок через локального партнера.

— Россияне копят недоверие к своим банкам — Индекс лояльности кредитным организациям достиг минимума — Больше трети граждан не хотят рекомендовать родственникам или знакомым банк, в котором обслуживаются сами, выяснили в НАФИ.

— Минфин переоценивает возможности инвесторов — Почему усомнились в способности привлечь 30 трлн руб. с помощью СЗПК — Аналитики INFRAONE считают нереалистичным план Минфина привлечь до 30 трлн. руб. инвестиций к 2024 году с помощью разрабатываемого инвесткодекса.

— Гуру из Поднебесной спустили на землю — Почему многочисленные бизнес — курсы в Китае теряют популярность — Правительственные гонения на мотивационных спикеров поставили под угрозу их миллиардные заработки.