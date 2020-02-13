МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Система распределения лесных участков и совершения сделок с древесиной на Дальнем Востоке может заработать уже в 2020 году, рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Ранее вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что новая система управления лесным комплексом Дальнего Востока будет создаваться на основе снимков из космоса, после этого пройдет распределение лесных участков через торги, а сама древесина начнет продаваться через биржу. Трутнев также отметил, что дерево будет маркироваться, поэтому можно будет отслеживать весь процесс движения. Планируется, что новая информационная система Лесвосток.рф будет представлена на ВЭФ во Владивостоке.

"Уже в этом году мы планируем запустить систему по распределению лесных участков и совершению сделок с древесиной в ДФО. Будем вносить в Госдуму федеральный закон", — сказал министр.

Разработкой проекта федерального закона занимается Фонд развития Дальнего Востока. В рамках закона еще предполагается упросить технические и экологические требования для переработки леса, увеличить загрузку лесовозов, разрешить выращивание лесных плантаций, а также построить лесные магистральные дороги за счет инвесторов методом государственно-частного партнерства.