МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, отказавшего компании "Центральное общество" (бывшее "Центральное страховое общество", ЦСО), экс-страховщику МВД РФ, в иске о взыскании с министерства около 609 миллионов рублей.

Как следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления суда, апелляционная инстанция отклонила жалобу истца на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Истец требовал выплатить задолженность по госконтракту, заключенному ЦСО с МВД в январе 2018 года. Страхованию подлежали 788,7 тысячи человек рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, включая уволенных со службы в 2017–2019 годах 97,2 тысячи человек.

Срок действия контракта был установлен до 31 декабря 2019 года. Однако уже в июне 2018 года МВД расторгло контракт в связи с тем, что Центробанк в мае отозвал у ЦСО лицензию на осуществление страховой деятельности. У сторон возник спор по взаиморасчетам.

Представитель МВД наличие долга не признал. Он пояснил, что по существующим правилам страховая премия, равная цене контракта, выплачивалась страховщику частями — по 1/24 ежемесячно. По словам ответчика, на начало июля МВД перечислило 1,7 миллиарда рублей, а страховые выплаты составили 1,2 миллиарда рублей, к концу августа выплаты незначительно превысили уплаченную премию, поэтому министерство произвело погашение долга.

Истец заявил в суде, что МВД в январе-марте выплачивало премию в полном объеме, а потом перестало. В уточненном иске "Центральное общество" просило погасить образовавшуюся задолженность по договору, действовавшему до 18 июня, в размере 485,4 миллиона рублей, а также выплатить пени в размере 123,4 миллиона рублей. По словам представителя истца, ранее МВД признавало долг.

ЦСО в конце 2017 года выиграло тендер на обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел РФ. В конце мая 2018 года ЦБ отозвал у ЦСО лицензию из-за несоблюдения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности. Правительство РФ в июле 2018 года своим распоряжением определило для МВД другого страховщика жизни и здоровья сотрудников — "ВТБ Страхование", которое изначально также боролось за контракт наряду с компаниями "Согаз" и МАКС.