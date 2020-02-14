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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Правочное бюро — Что делали с Конституцией на встрече в Ново-Огарево — 13 февраля президент России Владимир Путин встретился с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции.

— Переписи не хватает деталей — Поставки китайских комплектующих для планшетов задерживаются — Поставщики планшетов для стартующей 1 октября всероссийской переписи населения пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй.

— Калужское губернаторство уладили мэром — Обязанности Анатолия Артамонова будет исполнять Владислав Шапша — Один из ветеранов губернаторского корпуса, глава Калужской области Анатолий Артамонов покинул свой пост. Врио губернатора назначен мэр Обнинска Владислав Шапша. По словам источников "Ъ", кандидатура господина Шапши устроила как Кремль, так и самого господина Артамонова.

— Триллионы мимоходом — Как правительство распорядится суммой от сделки с Банком России — Поправки к закону о бюджете на 2020–2022 годы утверждены вчера правительством. Пока очевидно, что значимая часть дополнительных расходов на соцсферу (2,1 трлн руб. за три года) будет обеспечена не средствами ФНБ от сделки по покупке Сбербанка, а перераспределением расходов, профицит бюджета немного вырастет.

— Равнение госпрограмм на нацпроекты — Минэкономики предлагает сделать цели развития едиными для всего бюджет — На госпрограммы в федеральном бюджете новое руководство Минэкономики предлагает распространить подходы к управлению нацпроектами, в частности, существенно упростить механизм перераспределения средств в них.

— Услуги выводят на глобальный рынок — Их экспорт может стать новым источником роста для развивающихся стран — Развитие новых технологий ведет к автоматизации и локализации производства, тогда как конкуренция на рынках услуг, напротив, становится более глобальной — этот тренд изменит стратегии экономического роста для развивающихся стран, полагают авторы исследования, опубликованного Национальным бюро экономического анализа (NBER).

— Донбасс на Манхэттене — Москва и Киев инициировали обсуждение в ООН конфликта на востоке Украины — Россия и Украина инициировали обсуждение в ООН проблемы Донбасса. Москва предложила обсудить конфликт 18 февраля в Совбезе организации, а Киев созывает специальное заседание Генассамблеи 20 февраля. Анонсы дискуссий, сделанные сторонами, не оставляют сомнений в том, что дипломатический спарринг в Нью-Йорке будет жарким.

— "Ни в какой бюллетень поправки вместиться не могут" — Глава ЦИКа Элла Памфилова рассказала "Ъ", как организует голосование по поправкам к Конституции — На встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции Владимир Путин заявил, что в ближайшее время подпишет распоряжение, связанное с подготовкой общероссийского голосования, которая будет возложена на Центризбирком.

— Бухгалтерия — бог войны — На Украине предложили завести агентство по калькуляции потерь в Крыму и Донбассе — В Верховную раду Украины внесен законопроект о создании национального агентства по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии России. Авторы документа — депутаты от фракций "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и объединения "За будущее" — считают, что инициатива поможет украинским компаниям и частным лицам добиться компенсаций от Москвы за утраченную в Донбассе и Крыму собственность.

— Бориса Минца арестовали с четвертой попытки — Суд заочно избрал бизнесмену меру пресечения — Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бизнесмена Бориса Минца. Он, а также его сыновья Дмитрий и Александр, ранее тоже арестованные заочно, обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в растрате 34 млрд руб. из средств банка "Открытие". Никто из фигурантов вины не признает, настаивая, что дело носит гражданско-правовой характер и должно рассматриваться арбитражными судами.

— Лыжам ищут место на вулкане — На Камчатке готовят нормативную базу для туркластера на территории объекта ЮНЕСКО — Камчатские власти не отказались от планов построить в регионе курорт с горнолыжными трассами и гостиницами за 39,2 млрд руб., для чего придется вывести участки из состава природного объекта ЮНЕСКО. Поправки к местному законодательству опубликованы для общественного обсуждения.

— Программу реновации пытаются принизить — В Мосгордуме хотят запретить строить дома для переселенцев выше 14 этажей — Законодательно запретить строить дома по программе реновации выше 14 этажей, а жильцам дать возможность отказываться от переселения в такие строения. Такие нормы содержит законопроект, внесенный в Мосгордуму депутатом Михаилом Тимоновым. Господин Тимонов напоминает, что строить малоэтажные дома в 2017 году обещал столичный мэр Сергей Собянин.

— У генерала ФСБ нашелся только Lexus — Замначальника управления спецслужбы построил вместо застав жилые дома — Как стало известно "Ъ", до мая, то есть до окончания следствия, продлен домашний арест бывшему первому замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Генерал-майор обвиняется в превышении должностных полномочий: по его распоряжению 657 млн руб., выделенных на строительство погранзастав в Крыму, потратили на жилье пограничникам.

— Отельеры прячутся от звезд — Классификацию просят сделать добровольной — Из-за жестких технических требований процесс классификации гостиниц стал тяжелым для бизнеса. Через "Опору России" отельеры предложили Минэкономики вернуться к практике добровольного получения "звезд". Но эксперты считают, что бизнесу удастся добиться лишь снижения числа критериев оценки и установления госнадзора за присвоением категорий.

— Владельцы Evraz взяли "Сибуглемет" на себя — Их структуры начали выкуп активов холдинга у ВЭБ.РФ — Как выяснил "Ъ", основные собственники Evraz начинают процесс покупки "Сибуглемета", одного из крупнейших производителей коксующихся углей в России, у ВЭБ.РФ. Сумма сделки будет сравнительно небольшой — источники "Ъ" говорят о 4 млрд руб.,— однако новые собственники возьмут на себя обслуживание долга перед ВЭБ. РФ в $3,5 млрд.

— "Газпром" заново продаст газ Европе — Монополию ждет марафон перезаключений контрактов — "Газпром" ожидает волны перезаключения долгосрочных контрактов со своими старыми клиентами в Западной Европе, истекающих в 2021–2024 годах. Их объем исчисляется "десятками миллиардов кубометров", сообщила зампред правления монополии Елена Бурмистрова. В этот период у монополии подходят к концу контракты с Нидерландами, Болгарией, Сербией, Италией, Турцией и Венгрией объемом свыше 30 млрд кубометров.

— Клиенты брокеров молодеют и все больше выбирают "заграничные" акции — Двукратный рост количества физических лиц, торгующих на фондовом рынке, произошедший в прошлом году, изменил и портрет среднего клиента брокера. Все больше в компании обращаются молодые мужчины, свидетельствуют данные "Тинькофф Инвестиций" и крупных брокеров. Растет среди клиентов и доля женщин. При этом среди рисковых бумаг клиенты не ограничиваются российскими "голубыми фишками", активно инвестируя в зарубежные акции знакомых по названию эмитентов

— Железные дороги разгрузят от дивидендов — ОАО РЖД могут избавить от выплат 50% прибыли по МСФО — Первый вице-премьер Андрей Белоусов готов в индивидуальном порядке решать вопрос о ­дивидендах курируемого им теперь ОАО РЖД, вопрос рассмотрят на закрытом совещании у премьера Михаила Мишустина. Финплан монополии сверстан из расчета отказа от дивидендов по обыкновенным акциям, но Минфин настаивает на 50% чистой прибыли по МСФО.

— Суда для Енисея построят на Неве — Средне-Невский завод может получить крупнейший гражданский заказ — Средне-Невский завод, специализирующийся на композитном судостроении, может весной получить контракт стоимостью 5,3 млрд руб. на строительство двух пассажирских судов для перевозок по Енисею. В начале марта Красноярский край должен определиться с лизингодателем, которым, вероятно, станет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), после чего будут подведены итоги конкурса по выбору верфи.

— Рубль не поднялся на слабом евро — Инвесторы уходят от рисков Европы и развивающихся стран — Курс евро на мировом рынке обновил трехлетний минимум, потеряв за день почти 0,4% и приблизившись к уровню $1,08. "Медвежья" игра идет на фоне слабых макроэкономических показателей европейского региона, а также рисков, которые несет для него выход Великобритании и предстоящие торговые переговоры с США.

— Ставка в обмен на капитал — Пенсионные фонды выбирают субординированные облигации ПСБ — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) "Будущее" и "Сафмар" в рамках заключенного в сентябре с Промсвязьбанком (ПСБ) мирового соглашения конвертируют размещенные там депозиты в его субординированные облигации. В целом речь идет почти о 21 млрд руб.

— Лекарства выпустили впрок — В России рекордно выросло производство препаратов — По итогам прошлого года производство лекарств в России ­показало рекордный рост. В ­денежном выражении показатель увеличился сразу на 26,6%, до 425,4 млрд руб. Такие темпы могут быть связаны со стремлением компаний увеличить складские запасы перед введением маркировки лекарств, которая должна была стать обязательной для всех участников рынка с 2020 года.

— Сайра не прошла таможню — Вылов компаний из РФ в Тихом океане может сократиться — Планы российских рыбопромышленников по освоению северной части Тихого океана оказались под угрозой. Японские суда, которые ранее поставляли сырье приморской ГК "Доброфлот", скорректировали планы. Самостоятельно же начать вылов группа не может: таможня признала ее продукцию иностранной, из-за чего Россия недополучила квот в этом регионе.

— В трамваях прокатят рекламу — Видеоэкраны в наземном транспорте Москвы начнут монетизировать — В московских трамваях и автобусах впервые появится видеореклама. ГУП "Мосгортранс", переставшее продавать любую рекламу на транспорте с октября 2018 года, делает попытку вернуться на рынок совместно с рекламным подрядчиком метрополитена — Nebo Digital.

— С абонентами сыграют в облаке — "МегаФон" и Tele2 запускают сервисы для геймеров — "МегаФон" договорился с Loudplay о запуске совместного облачного гейминга. Для него оператор разработал специальные тарифы, рассчитывая привлечь новых клиентов. Сегментом интересуются и остальные операторы, Tele2 уже запустил тестирование стриминга игр с сервисом GFN.ru группы "Сафмар". В такие проекты будет перетекать аудитория консольных и компьютерных игр, уверены эксперты.

— Франшизофрения — К чему может привести популярность модели партнерского бизнеса — Продажа и покупка франшизы стала в России очень популярным бизнесом. В стране 2,2 тыс. таких предприятий — парикмахерские, кофейни и рестораны. В них работает 1,4 млн человек, оборот растет двузначными темпами, почти до 3 трлн руб. в год. Но уже есть и признаки кризиса. Многие стремятся только продать максимум франшиз, чтобы заработать на паушальном взносе, не заботясь об отборе партнеров.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Крупнейший аэропорт страны станет полностью частным — Акционеры "Шереметьево" решили выкупить у государства оставшиеся 30% — Росимущество получило заявку от ООО "Шереметьево холдинг" на исполнение опциона по выкупу госпакета АО "Международный аэропорт "Шереметьево", рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника.

— Число поправок к Конституции еще может увеличиться — Но вопросов организации власти и баланса ее ветвей новые изменения не коснутся, считает эксперт — Порядок принятия предложенных Владимиром Путиным поправок к Конституции в целом определен, но перечень конкретных изменений еще может расшириться.

— Путин сменил губернатора Калужской области — Анатолий Артамонов ушел с этой должности по собственному желанию — Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской области, сообщается на сайте Кремля. Анатолий Артамонов, возглавлявший регион почти 20 лет, ушел с этой должности по собственному желанию.

— Минобороны определилось с планами развития танковых войск — По-настоящему современных танков к 2027 году будет около 900 — Вооруженные силы начнут получать в 2020 г. на вооружение танки Т-90М как нового производства, так и в основном модернизированные из имеющихся в войсках танков Т-90А.

— Президент США Дональд Трамп ищет переговорщика по разоружению — Но договор СНВ-3 с Россией это может не спасти — Администрация президента США Дональда Трампа ищет спецпосланника для ведения с Россией переговоров по контролю над вооружениями. Об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на бывших американских чиновников.

— Для борьбы с незаконными вырубками лесов чиновники хотят доработать лесной ЕГАИС — Система должна контролировать заготовки и продажу дерева — Правительство намерено бороться с незаконной вырубкой лесов с помощью электронной системы, следует из протокола совещания вице-премьера Виктории Абрамченко.

— МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие — Эпидемия коронавируса мешает попыткам ОПЕК сбалансировать рынок — Среднесуточный мировой спрос на нефть снизится на 435 000 баррелей в годовом выражении в I квартале 2020 г., прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

— Силуанов назвал источники финансирования мер соцподдержки Путина — Это средства от продажи Сбербанка, дополнительные ненефтегазовые доходы и еще не распределенные расходы — Правительство утвердило в четверг проект поправок в трехлетний бюджет, предусматривающих финансирование дополнительной социальной помощи, обещанной президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

— АФК "Система" создаст сеть 4-звездочных гостиниц — Первые отели появятся в Москве и Карелии — АФК "Система" Владимира Евтушенкова создаст сеть 4-звездочных бизнес-отелей под брендом Cosmos, управлять ими будет входящая в корпорацию Cosmos Hotel Group.

— Российские продуктовые магазины вводят оплату мимо кассы — "Азбука вкуса" уже тестирует сервис, "Магнит" – разрабатывает — Сеть супермаркетов "Азбука вкуса" тестирует оплату покупок через мобильное приложение без использования касс, рассказал "Ведомостям" представитель ритейлера.

— Беспилотники "Камаза" и МАДИ поедут по обычным дорогам — Зоны для тестирования беспилотников появится в десятке регионов России — У беспилотников "Яндекса" наконец появятся конкуренты – "Камаз" и Московский автомобильно-дорожный университет (МАДИ) в ближайшее время начинают тестировать беспилотные технологии для автомобилей на дорогах общего пользования.

— ЦБ еще два года не будет брать с банков комиссию за переводы в СБП — В ответ регулятор ждет от банков нулевых комиссий для клиентов — ЦБ планирует отменить до конца 2022 г. комиссию для банков в Системе быстрых платежей (СБП). Речь идет о комиссии, которую банк платит ЦБ как оператору СБП за обслуживание переводов между физическими лицами.

— Семьи с детьми оценили льготную ипотеку — На каких условиях банки соглашаются кредитовать таких заемщиков — К концу второго года действия программы льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми ее популярность значительно выросла. В IV квартале 2019 г. каждый пятый кредит на жилье в новостройках выдавался по программе семейной ипотеки с господдержкой, следует из данных Минфина и Дом.РФ.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Как люди скажут — так и будет — Владимир Путин: Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным — Закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только с одобрения россиян, заявил Владимир Путин. Граждане, подчеркнул он, должны зафиксировать свое авторство через процедуру общероссийского голосования, которое стоит провести по модели выборов президента в будний день, объявив его выходным.

— Врач недоступен — Мать больного ребенка звонила в поликлинику сотни раз, чтобы вызвать педиатра — По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина организована проверка информации о вызове врача к ребенку в городе Златоусте с 327-го раза.

— Со скоростью "пробки" — В Берлине подвели итоги эксперимента по ограничению скорости до 30 километров в час — В Берлине подвели итоги почти двухлетнего эксперимента столичного сената по ограничению скорости дорожного движения на центральных улицах города до 30 километров в час. Его цель — сократить в соответствии со стандартами Евросоюза выбросы двуокиси азота, признанного опасным для здоровья.

— Вместо платежки — открытка — В Сургутском районе Югры на год освободили ветеранов от платежей за коммуналку и списали долги — В течение всего года ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла Сургутского района Югры вместо платежки за оплату "коммуналки" будет приходить поздравление с Победой.

— Гараж в частные руки — Законопроект о "гаражной амнистии" внесен в правительство России — На улице владельцев гаражей по всей стране зажегся зеленый свет — в правительство РФ был внесен проект федерального закона по так называемой гаражной амнистии.

— Культура — это ДНК нации — Михаил Пиотровский — о символах, музеях и литературе — Одной из самых интересных поправок в Конституцию стала поправка о защите российской культуры. Необходимость ее возникновения и дискуссию вокруг нее мы обсуждаем с одним из ее авторов, директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

— Все включено — Кабинет министров нашел все необходимые средства на социальные гарантии из Послания президента — Дополнительные меры социальной поддержки, предложенные президентом в Послании, потребовали в 2020-2022 годах увеличить расходы бюджета на два триллиона рублей.

— Присяжным добавят полномочий — Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил распространить суд присяжных на большинство уголовных дел о тяжких преступлениях, в том числе в сфере предпринимательской деятельности.

— Сначала — долг родине — Банк России предложил ввести "кредитные каникулы" для призывников — Банк России предлагает распространить механизм "ипотечных каникул" для призывников на весь период срочной службы — то есть на один либо два года. Скорее всего, пауза в платежах распространится и на другие виды кредитов.

— С чистого листа — Госдума разрешает банкротство без суда — Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебном порядке признания гражданина банкротом. Для попавших в сложное положение людей новшества будут избавлением не только от непосильного долга, но и от проволочек и переплаты.

— Вирус не сдается — Вакцину протестируют через 3 месяца — Похоже, высказанное главой ВОЗ опасение, что в ситуации с вирусом COVID-19 видна лишь "верхушка айсберга", может стать горькой правдой: в четверг после спада заболеваемости вновь зафиксирован скачок до 15 тысяч заболевших за сутки.

— Чрезмерное рвение как скрытая конкуренция?— Чем обусловлен пожарный конфликт бизнеса и надзорных органов в Новосибирске — Во вторник, 18 февраля, Верховный суд РФ рассмотрит в кассации спор ООО "Сателит" и ГУ МЧС России по Новосибирской области. Принятый акт будет иметь важное значение для бизнеса по всей стране.

— Судьба резидента — Насколько может быть лоялен России зять экс-мэра Киева бизнесмен Сергей Янчуков?— Поправки в Конституцию РФ должны в том числе укрепить основы безопасности государства. Но что делать со скрытыми угрозами, которые может нести в себе глубоко укоренившийся в России иностранный бизнес?

— Перемена на обед — Госдума приняла во втором чтении законопроект о горячем питании для школьников — Все учащиеся начальной школы вплоть до 1 сентября 2023 года должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Принцип здоровой еды для школьников впервые станет нормой российского законодательства.

— Дошли до сути — Вольное экономическое общество России наградило лучших журналистов — В медиацентре "Российской газеты" наградили победителей Всероссийского конкурса экономической журналистики, который вот уже во второй раз провели Вольное экономическое общество России и Международный союз экономистов.

— Поддержали единогласно — Алексей Гордеев занял пост зампреда Госдумы — Алексей Гордеев, который в прежнем составе правительства занимал пост вице-премьера, был избран на пост вице-спикера Госдумы. Эту должность ему "уступил" Сергей Неверов, а ранее ЦИК передал Гордееву вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России", освободившийся в связи с досрочным прекращением полномочий Геннадия Кулика.

— Еду спасают от свалки — Продукты с истекающим сроком могут вывести из-под налогообложения — Если продавцы перестанут тоннами вывозить нераспроданные продукты на свалки, это поможет обеспечить полноценным питанием более 18 млн человек, подсчитали депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Николай Валуев.

— Экзамен для эксперта — Минстрой ужесточает требования к госэкспертизе — Сдавать экзамены придется в ближайшее время руководителям органов госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Минстрой разработал проект постановления правительства, ужесточающий требования к ним, чтобы устранить возможность появления опасных зданий.

— Экспорт теряет спрос — Мировая торговля сбавила обороты — Товарооборот России с другими странами замедляется. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) за 2019 год, сальдо торгового баланса составило 177,2 млрд долларов. Это на 19% меньше, чем годом ранее.

— Полет нормальный — Авиакомпании наращивают перевозки — Пассажиропоток по итогам 2019 года вырос на 10%, до 128,1 миллиона пассажиров, и будет расти дальше. При этом убытки авиакомпаний по итогам составят до 40 млрд рублей, заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

— Километры не спрячешь — Депутаты считают необходимым создать базу данных о пробеге машин — В "Единой России" предлагают ГИБДД создать единую базу, в которой будет содержаться информация о пробеге автомобилей, и обновлять ее при прохождении техосмотра.

— Урок начинается с "Родины" — Библиотеки школ Свердловской области будут получать журнал "Родина" — С апреля в школы Свердловской области будет приходить журнал "Родина". Средний Урал стал вторым регионом, где удалось реализовать эту идею. Помогли областные власти, подключили региональное отделение Российского военно-исторического общества.

— Судья поверил экспертам — Мосгорсуд оставил без изменения приговор студенту Егору Жукову — Мосгорсуд признал законным условный приговор, вынесенный за призывы к экстремизму, студенту Высшей школы экономики Егору Жукову.

— Сдайте стволы — Почти 50 тысяч россиян лишились лицензий на гражданское оружие — Пресс-служба Росгвардии сообщила, что в прошлом году сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 3,7 миллиона проверок обеспечения сохранности гражданского оружия.

— Сидит заочно — Суд арестовал сбежавшего банкира — Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы "Открытие" бизнесмена и банкира Бориса Минца. Он проходит обвиняемым по делу о растрате 34 миллиардов рублей.

— Дошли до председателя — Александр Бастрыкин выслушал мнение граждан о работе своих подчиненных — Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Москве личный прием граждан. Сложно сказать, кто больше переживал — те, кто смог попасть на прием, или те подчиненные Бастрыкина, на действия которых приехали жаловаться граждане.

— Стрельба на поражение — В Сирии американские военные открыли огонь по мирным жителям — Министерство обороны России сообщило подробности обстрела военнослужащими США жителей сирийских сел Харбат-Хамо и Химо. В результате этого инцидента погиб 14-летний подросток.

— Кого возьмут в разведку — МЧС РФ за несколько лет увеличит группировку беспилотников в три раза — В МЧС России в ближайшие годы может резко увеличиться группировка беспилотных летательных аппаратов. Количество разведывательных и спасательных дронов может составить армию из нескольких тысяч машин, хотя проблем с их адаптацией к современным задачам спасения еще более чем предостаточно.

— Работа по приговору — При крупных предприятиях будут создаваться филиалы колоний — Министерство юстиции России утвердило порядок создания филиалов исправительных центров при крупных предприятиях.

— Лицо у юрлица — КС РФ проверяет законодательство о транспортной безопасности — Конституционный суд РФ начал рассмотрение дела, связанного с законодательством о транспортной безопасности. Инициатором проверки положений КоАП РФ и 16-ФЗ стал петербургский пассажирский порт "Морской фасад".

— России "Зохр" не помеха — Почему газовые месторождения в Восточном Средиземноморье не угрожают энергетическим планам России — В четверг заместитель госсекретаря по энергетическим ресурсам Фрэнк Фэннон нашел очередное объяснение, почему Америка так стремится продавать Европе свой сжиженный газ.

— Борис Джонсон начал торги — В Белом доме хотят перезагрузить отношения с Евросоюзом — Британский премьер Борис Джонсон приступает к торгам в глобальном масштабе. Потенциальные заморские купцы с нетерпением ждут, какие же цифры появятся на ценниках Джонсона и по карману ли им будет британский товар.

— Кому спасать договор?— Трампу не удается найти спецпосланника для переговоров по новому ядерному соглашению с Россией — Президент США Дональд Трамп хотел бы назначить спецпосланника для переговоров о ядерных вооружениях с Россией, но пока не может найти желающего.

— След войны — Реставрация Биг-Бена обойдется в 80 миллионов — Счет за ремонт часов на почти восемьдесят миллионов британских фунтов — это возможно, если часы, о которых идет речь, это знаменитый лондонский Биг-Бен.

— Глаз да глаз — Чтобы не пропустить онкобеду, ребенка с рождения должен осматривать офтальмолог — По предложению Всемирной организации здравоохранения дни борьбы с онкологическими заболеваниями отмечаются дважды в год. Не каждая болезнь удостоена такого внимания. Рак настигает людей всех возрастов.

— Садись: пять — Изобрели стул для правильной осанки — Ученые из Южно-Уральского госуниверситета разработали "умный" стул для исправления осанки у школьников.

— Включите мозг — Вред от сигареты после еды вырастает в десять раз — Что вы чаще всего делаете после еды? Это далеко не праздный вопрос. По наблюдениям ученых и практиков, ответ на него весьма серьезно влияет на наше здоровье.

— В миллиметрах от сердца — Из пациентки извлекли струну в 40 сантиметров — Врачи извлекли из 28-летней пациентки 40-сантиметровую тонкую стальную струну, которая свободно двигалась по вене с потоком крови. И почти дошла до сердца.

— Наперекор всему — Они сами победили рак и знают, как поддержать других — Группа взаимопомощи онкопациентов из Карелии "Сильные духом" стала победителем ежегодной Всероссийской премии "Будем жить!". В этой команде женщины, которые победили рак и помогают справляться со страшным недугом другим. Советом, участием, собственным опытом.

— Пересадочный пункт — 30 лет назад проведена первая в нашей стране трансплантация печени — Тридцать лет назад в нашей стране заявило о себе целое направление в пересадке жизненно важных органов — трансплантация печени. А теперь современная статистика: в прошлом году — 584 пересадки печени.

— Модуль с видом на купе — В Сочи презентовали плацкарт нового поколения — В Сочи официально представили концепт обновленного плацкарта — макет вагона открытого типа, который будет располагаться в зале ожидания железнодорожного вокзала Адлера до 26 февраля включительно.

— Сертификат от прокурора — В Прикамье ветеран войны лишь по решению суда получил жилье — Участник Великой Отечественной войны смог приобрести себе благоустроенную квартиру только после вмешательства прокуратуры и решению суда.

— Уснул за рулем?— В Псковской области разбился микроавтобус с гражданами Украины — В Псковской области в автокатастрофе погибли восемь человек. Все они граждане Украины. Ехали из Петербурга в сторону Невеля. Накануне ночью частный автобус, где они находились, столкнулся с фурой.

— Оценка в цифре — В Самаре студенты переходят на электронные зачетки — С февраля некоторые студенты самарского университета перестали пользоваться привычными бумажными зачетными книжками. Вуз начал переход на цифровые аналоги.

— Прощайте, Майор Вихрь — На 104-м году жизни скончался разведчик Алексей Николаевич Ботян — Только 10 февраля ему исполнилось 103 года. Незадолго до этого тяжело болел, казалось, что уход неминуем. Спасли железная воля и искусные врачи.

— Две звезды полковника — Героя войны поздравил со столетним юбилеем директор Росгвардии Виктор Золотов — Мало кто из участников любых войн может похвастаться высшими наградами сразу двух мировых сверхдержав. И при этом, получив пять ранений, каждое из которых могло привести к смерти, дожить до ста лет.

— Бомбы для устрашения — 75 лет назад авиация англо-американских сил практически стерла с лица земли Дрезден — В эти дни 75 лет исполняется одному из самых страшных и странных событий Второй мировой войны — бомбардировке англо-американской авиацией немецкого города Дрезден.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Наступательные предположения: переговоры по СНВ-III зашли в тупик — США продолжают требовать подключения к дискуссии Китая, не предоставляя никакой конкретики — Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О"Брайен заявил, что Вашингтон и Москва скоро начнут предметные переговоры по вопросам разоружения, однако эти заявления пока не имеют под собой реальных оснований.

— Не Рады будут: Госдума собирается пожаловаться на Украину в ООН — Парламентарии возмущены разработкой Киевом дискриминационных законов о СМИ — Депутаты Госдумы намерены обратиться в Генассамблею ООН в связи с рассмотрением Верховной радой Украины законопроектов "О медиа" и "О противодействии дезинформации".

— "Архив памяти станет полным комплексом документов о войне" — Посол России в Германии Сергей Нечаев — об исторической справедливости и попытках противостоять "Северному потоку – 2" — Германия, несмотря на беспрецедентное давление извне, последовательно выступает за реализацию "Северного потока – 2". И даже несмотря на запугивания третьих стран, проект будет реализован.

— Мать — капитал: выплаты за рождение ребенка хотят тратить на игрушки — "Опора России" предложила Минпромторгу и мэрии Москвы инициировать такие поправки в законодательство — Материнский капитал предлагают разрешить тратить на товары для детей: игрушки, одежду, трикотаж, школьные принадлежности и средства гигиены отечественного производства. "Опора России" обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову и мэру столицы с инициативой внести соответствующие поправки в законодательство.

— Зимняя коллекция — В Сети выставили на продажу данные 20 тысяч клиентов Сбербанка — На теневых форумах появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка. На этот раз обнаружились сразу два "лота": с 20 тыс. и 100 тыс. строк. "Известия" проверили тестовый фрагмент первой базы и удостоверились в подлинности информации.

— "Здесь нельзя ошибиться ни в чём" — Президент призвал сделать Конституцию РФ документом, отвечающим на все вызовы сегодняшнего дня — Всеобщее голосование о поправках в Конституцию пройдёт в рабочий день, который будет объявлен выходным. Эту идею Владимир Путин поддержал на встрече с членами рабочей группы, отвечающей за подготовку предложений по изменению Основного закона.

— Дорого живётся — Плата за капремонт выросла на 6–10% — В 2019 году взносы на капитальный ремонт в среднем по России выросли более чем на 6–10%. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), с которыми ознакомились "Известия".

— Бремя пришло — Как правительство решит вопрос доступности ипотеки — Правительство планирует упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов, взятых под высокий процент. Более того, даже если ставки останутся на нынешнем уровне 9% годовых, помочь людям улучшить жилищные условия будет невозможно, признал премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с членами кабмина.

— "Дорогу молодёжи" — Почему глава Калужской области покинул свой пост — Отставка губернатора Калужской области Анатолия Артамонова связана с омоложением кадров. Об этом в беседе с "Известиями" заявил сам эксглава региона, 13 февраля покинувший должность по собственному желанию.

— "Спасение Кракова — самое важное, что я сделал в жизни" — "Известия" публикуют воспоминания легендарного разведчика Алексея Ботяна — Отаких, как Алексей Ботян, принято говорить "попали на страницы истории", но легендарный разведчик не просто остался в веках. Именно благодаря партизану Алёше, как называли его поляки, 18 января 1945 года солнце взошло над Краковом, а не над его руинами.

— Не лёгкого дело — В Минздраве оценивают новую методику диагностики COVID-2019 — Новая методика выявления коронавируса, благодаря которой число больных COVID-2019 в Китае к утру 13 февраля выросло на треть, снизит точность постановки диагноза, считают российские учёные. Резкий скачок статистики — сразу на 15 103 человека (33,89%) — Национальная комиссия по здравоохранению КНР связала именно с началом применения нового способа диагностики.

— Небезопасные связи — На сайтах знакомств стало больше мошенников — Треть пользователей сервисов знакомств сталкивается с мошенничеством. За два года их число увеличилось на 6%, это следует из опроса компании ESET, с которым ознакомились "Известия". Посетители таких ресурсов всё чаще получают ссылки с вредоносным ПО или попадают на удочку шантажистов.

— Уголовную с плеч — Защита бизнеса от 210-й статьи УК ускорит приток вложений — Бизнес-сообщество с энтузиазмом отнеслось к одобрению Госдумой документов, ограничивающих возможности силового давления на предпринимателей. Депутаты 13 февраля приняли в первом чтении два президентских законопроекта. Один из них защищает бизнес от возбуждения уголовного дела за организацию преступного сообщества.

— Туристу упасть некуда — В России нечем восполнить нехватку хостелов — Потребуется минимум пять лет, чтобы восполнить нехватку хостелов и мини-отелей, которая образовалась после вступления в силу закона о запрете их размещения в жилых домах. Об этом "Известиям" сообщили в Общественной палате РФ. По данным проведённого там исследования, около 5% всего номерного фонда страны, который составляет порядка 1 млн мест, приходился именно на такие низкобюджетные предложения.

РБК daily

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— Поправки к поправкам прошли президентский контроль — Рабочая группа представила новые идеи по изменению основного закона — В четверг, 13 февраля, президент Владимир Путин встретился с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, которые представили свои предложения по изменению Основного закона, еще не внесенные в Госдуму.

— Анатолий Артамонов область сдал — Владимир Путин принял отставку губернатора-долгожителя — Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку. Это был один из последних политических долгожителей среди глав регионов. Врио губернатора назначен мэр Обнинска Владислав Шапша.

— Нацпроекты тяжело ложатся на бюджеты регионов — Аналитики НКР прогнозируют рост госдолга субъектов РФ в 2020 году — Государственный долг регионов России может вновь вырасти в этом году—дополнительные средства, в частности, потребуются на реализацию национальных проектов. Такой прогноз сделали в кредитном рейтинговом агентстве НКР.

— Минфин гарантировал половину сделки — Антон Силуанов пояснил цели покупки Сбербанка правительством — Минфин заинтересован в том, чтобы закрыть сделку по покупке Сбербанка в кратчайшие сроки, заявил в четверг, 13 февраля, министр финансов Антон Силуанов.

— "Эльбрус" преткновения — Производители радиоэлектроники попросили у правительства дополнительных льгот при госзакупках — Ассоциация "Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности", созданная по инициативе Минпромторга и объединяющая российские предприятия, пожаловалась вице-премьеру Юрию Борисову на требование Федеральной антимонопольной службы отменить две закупки—РЖД и "дочки" МРСК на поставку российского радиоэлектронного оборудования.

— Джин из бутылочки — Эксперты Nielsen изучили текущие алкогольные предпочтения россиян — Продажи алкоголя в России по итогам 2019-го выросли во всех категориях, кроме водки, согласно данным Nielsen. При этом потребители стали чаще пробовать новые напитки, особым спросом пользуется алкоголь в маленьких бутылках.

— ДНР и ЛНР откупоривают российское — За счет чего вырос экспорт отечественного виноградного вина — В 2019 году Россия увеличила экспорт вина на 15,3%, до 6,4 млн кг, свидетельствуют расчеты РБК на основе данных Федеральной таможенной службы. В денежном выражении поставки за границу виноградных вин (включая шампанское и крепленые вина), а также виноградного сусла выросли на 14%, до $8,5 млн.

— Перрон-ресторан — Как уроженец Нерюнгри стал конкурентом РЖД в сфере общественного питания — По нашим оценкам, РЖД нас не догонят. Мы в конце года будем в 200 городах. Они уже на входе сильно проигрывают. У нас можно заказать еду в процессе — у них только за 12 часов. У них нет возможности заказа еды сразу в нескольких заведениях в одном чеке.