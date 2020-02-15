МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Премия "Оскар", которую получил фильм "Маленькие женщины" за лучшие костюмы, подстегнула продажи одноименной книги Луизы Мэй Олкотт в 72 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из крупнейших интернет-магазинов Ozon.

"С 30 января по 5 февраля 2020 года — в первую неделю после премьеры (в России – ред.) "Маленьких женщин" — продажи одноименного романа выросли в штуках в 13 раз относительно того же периода в прошлом году", — рассказали в компании.

При этом пик продаж пришелся на первые два дня после вручения "Оскара" — они выросли в 72 раза относительно 10 и 11 февраля прошлого года.

В 2019 году на интернет-площадке Ozon покупали около 80 книг "Маленькие женщины" в неделю, а после выхода фильма — более 1100.

В компании считают, что часть клиентов покупает книгу в подарок на 8 марта — в каждом третьем заказе лежит сразу 2-3 штуки, рассказали в Ozon.

Девяносто вторая церемония вручения награды киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал "Лучшей картиной года" по версии киноакадемии США. Впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды — за режиссуру, сценарий и как "Лучший зарубежный фильм". Лента "Маленькие женщины" режиссера Греты Гервиг также претендовала на "Оскар" в категории "Лучший фильм года".