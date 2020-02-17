(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Не все иноинвестиции одинаково полезны — В ОЭСР рекомендуют их децентрализованное привлечение — Малому бизнесу сложно воспользоваться возможностями от привлечения в регион прямых иностранных инвестиций, при этом негативный эффект выше, если инвестиции размещаются за пределами региона, это объясняется отсутствием доступа к иностранным технологиям при росте конкуренции, пришли к выводу эксперты ОЭСР.

— Концепция бюджетного пинка — Минэкономики ожидает максимум эффекта от новых соцрасходов в 2020 году — Поправки к закону о бюджете на 2020–2022 годы сопровождаются скорректированным прогнозом Минэкономики до 2024 года.

— Динамика импорта не поддержит рубль в 2020 году — Мониторинг внешнего сектора — Согласно предварительной оценке ЦБ платежного баланса, в январе сальдо счета текущих операций составило $9,5 млрд, снизившись в годовом выражении на 7% и оказавшись хуже ожиданий экспертов.

— Ведомство по делам пространства — Правительство расширило полномочия Росреестра — В продолжение усиления положения Росреестра в структуре госорганов правительство наделило службу фактически министерскими полномочиями, которые перешли к ней от прежнего куратора — Минэкономики.

— Судья КС отделил РФ от СССР — Константин Арановский выразил особое мнение о статусе российского государства — Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти.

— Поправкам дали свободу слова — Агитацию перед голосованием за изменения в Конституции предложено не регламентировать — Федеральные власти не намерены специально регламентировать агитацию перед общероссийским голосованием по конституционным поправкам.

— Выражение хуже губернаторского — Главу Костромской области едва не уличили в борьбе с антикоррупцией — Высказывание главы региона о том, что борьба с коррупцией бывает страшнее самой коррупции, процитировали федеральные СМИ.

— Премиям придали гражданское обоснование — Суд отклонил иск к бывшему директору 3-го ЦНИИ Минобороны — Судебная коллегия по гражданским делам 2-го Западного окружного военного суда признала законным отклонение исковых требований руководства ФГБУ "3-й Центральный научно-исследовательский институт" (3-й ЦНИИ) Минобороны России к бывшему начальнику института полковнику Игорю Шеремету.

— В условиях сделки не нашли оснований для ареста — Фигуранта дела о мошенничестве отпустили из СИЗО — Как стало известно "Ъ", всего 20 дней провел в СИЗО бизнесмен Денис Маяков, обвиняемый в хищении торговых площадей в ТЦ "Метромолл" на Дмитровском шоссе.

— Убийство швейника осталось неоплаченным — Адвокату отказали в получении компенсации от осужденных — Третий кассационный суд общей юрисдикции отказал адвокату Владимиру Крючкову во взыскании 862 млн рублей упущенной выгоды с владельца и бывшего гендиректора швейного объединения Санкт-Петербурга ЗАО "Маяк" Сергея Петрова и еще двух человек, осужденных к длительным срокам за организацию убийства председателя совета директоров предприятия Тахира Казаватова в 2000 году в Махачкале.

— Гаишник необъяснимо обеспечил жильем родителей — Прокуратура требует конфисковать у родственников офицера 15 квартир — Воронежская прокуратура обратилась в суд с требованием изъять у семьи заместителя начальника областного ГИБДД 15 квартир в доход государства.

— Готовность № 2021 — Парламентская оппозиция не отдаст свои места в Госдуме без боя — Парламентская оппозиция готовится к думским выборам 2021 года: как сказал "Ъ" зампред ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин, работа по формированию списка кандидатов партии в одномандатных округах находится уже в завершающей стадии.

— Туризм ставят на плато — На Лаго-Наки может появиться горный кластер — Власти Адыгеи, следует из опубликованных документов, не отказались от идеи строительства в Кавказском биосферном заповеднике, находящемся под защитой ЮНЕСКО.

— Парковка по просьбам протестующих — Расширение платной зоны снова вызвало негодование жителей — В 16 московских районах, включая Митино, Внуково, Люблино, Марьина Роща и Тушино, с сегодняшнего дня введены новые платные парковки.

— Об Украине доложили не по форме — В Киеве обсуждают "Двенадцать шагов к большей безопасности для Украины" — Власти Украины откажутся от принятия какого-либо плана урегулирования конфликта в Донбассе, в котором не будут учтены национальные интересы государства.

— Хиллари Клинтон нашли место в Вашингтоне — Бывшего госсекретаря прочат в вице-президенты — Экс-госсекретарь и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон может стать кандидатом в вице-президенты и пойти на выборы в паре с Майклом Блумбергом.

— Мюнхенские скрепы — Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин о том, что ждет Россию и Запад после конференции в Баварии — Мюнхенская конференция по безопасности — живой барометр состояния умов западных элит.

— Противовосточная оборона — США поднимают ЕС против Китая и потратят $1 млрд на защиту Европы от российских энергоресурсов — Завершившаяся 16 февраля Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала состояние дел в Евро-Атлантическом регионе: США готовятся к новой холодной войне — теперь с Китаем, надеясь вовлечь в нее европейских союзников.

— AirBridge продлевает карантин — Компания возобновит регулярные рейсы в Китай не раньше весны — Крупнейший российский грузовой авиаперевозчик AirBridgeCargo отложил до конца февраля возобновление регулярного грузового авиасообщения с Китаем, на который приходится около 60% бизнеса компании.

— Зерно меняет терминалы — НКХП упустил лидерство по отгрузке — Группе ВТБ, консолидировавшей ключевые активы на рынке перевалки зерна, уже пришлось столкнуться с падением объемов переработки грузов из-за снижения экспорта российской пшеницы.

— Заемщиков оценят по налогам — Банкиров могут допустить в базу ФНС — ЦБ предлагает разрешить банкам использовать данные налоговиков для более быстрого и точного расчета доходов заемщиков-физлиц.

— Фондовый рынок пошел на поправку — Международные инвесторы отреагировали на борьбу Китая с коронавирусом — Пессимизм на российском фондовом рынке сохранялся недолго — после двухнедельного перерыва международные инвесторы вновь стали увеличивать вложения в российские фонды акций.

— Взыскатели собрали жалобы — Граждане недовольны методами работы коллекторов и финансистов — В прошлом году в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по поводу нарушения прав при взыскании просроченной задолженности физлиц поступило почти на треть больше обращений, чем годом ранее.

— Депозиты проявили несостоятельность — Клиенты private banking увеличивают вложения в инвестиционные продукты — Российские банки активно увеличивают клиентскую базу направления private banking, по итогам прошлого года рост их инвестиций составил 15–30%.

— ЛУКОЙЛУ предлагают побороться за Тюлений — Минприроды готово дать компании участки на Каспии только через аукцион — ЛУКОЙЛ, который ограничен в доступе к российскому шельфу, не сможет получить без конкурса три неразведанных участка на шельфе Каспийского моря, о чем основной владелец компании Вагит Алекперов в январе просил Владимира Путина.

— Турция сокращает закупки у "Газпрома" — Поставки в страну упали до минимума за 15 лет — "Газпром", несмотря на падение цен и растущую конкуренцию со стороны сжиженного газа, в прошлом году снизил поставки в ЕС всего на 0,7% по сравнению с историческим рекордом 2018 года — до 175,8 млрд кубометров.

— Авиакомпании слетелись на прошлогодние субсидии — Поддержка региональных перевозок на 2020 год может вырасти на 1,1 млрд рублей — Минтранс предлагает увеличить субсидирование региональных авиаперевозок на 1,1 млрд рублей, не освоенных в 2019 году.

— Трапы прошли паспортный контроль — Проблему сертификации новой аэродромной техники решат на евразийском уровне — Как узнал "Ъ", проблема с эксплуатацией новой аэродромной техники будет в ближайшее время решена на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) как минимум до конца 2021 года.

— Не барное это дело — В крупнейших городах предпочитают открывать кофейни — Низкий порог входа на рынок и высокий спрос на кофе привели к буму открытия кофеен в российских городах-миллионниках.

— Доставку поддержат рекламой — Сервисы заказа продуктов хотят заработать на продвижении брендов — Входящий в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group сервис "Сбермаркет" запустил рекламную платформу для брендов, товары которых продаются на его площадке.

— Dentsu разместится в рунете — Группа ведет переговоры о покупке агентства MGCom — Одна из крупнейших мировых рекламных групп Dentsu Aegis Network ведет переговоры о приобретении российского агентства MGCom, которое, по экспертным оценкам, может стоить 3,5–5 млрд рублей.

— От "Москва-Сити" отделяют километры — Крупные девелоперы торгуются за большой участок — В Москве могут продать последнюю крупную промзону в пределах Третьего транспортного кольца: владеющая 28,5 га на Бережковской набережной компания "Лираль" обсуждает развитие своего участка с несколькими застройщиками, включая ПИК, MR Group, AFI Development и Millhouse.

— Земляной нал — Минэкономики пообещало не лишать участков пункты приема ставок — Изменения в классификации земельных участков не приведут к закрытию в России большинства букмекерских контор, которого опасались участники рынка, утверждают в Минэкономики.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Камаз" и "Соллерс" обсуждают создание альянса — Компании хотят совместно развивать продажи коммерческих автомобилей — Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), "Соллерс", хотят создать альянс.

— В Совете Федерации обнаружились недовольные поправками к Конституции — Новый порядок назначения генпрокурора снижает его независимость, считает сенатор Мизулина — Инициированные Владимиром Путиным поправки в Конституцию неожиданно подверглись критике на расширенном совещании в Совете Федерации в пятницу.

— Эрдоган обвинил российских военачальников в "руководстве войной" в Ливии — Заявления президента Турции призваны отвлечь внимание от наращивания турецких сил в Сирии, считают в Москве — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в управлении действиями в Ливии наемников из группировки, известной как частная военная компания (ЧВК) Вагнера.

— Минфин США увязал бизнес Дерипаски с "деньгами Владимира Путина" — Теперь шансы бизнесмена на снятие персональных санкций близки к нулю, считают юристы — Власти США пришли к выводу, что бизнес миллиардера Олега Дерипаски использовался как прикрытие для вывода средств на личные нужды Владимира Путина, а сам бизнесмен владел от имени Путина активами и фондами.

— Правительство не готово остановить рост тарифов по соглашению об инвестициях — Но может профинансировать инфраструктуру для промышленников — Правительство не будет гарантировать инвесторам неизменность тарифов по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

— Риски для бюджета от концессий — не больше 300 млрд рублей — А не 3 трлн рублей, как оценивал замминистра финансов — В российской экономике не так много частных денег, привлеченных через концессионные соглашения, сказано в обзоре "Концессии в России — 2019.

— России может быть ограничена продажа электронных сигарет и вейпов — Некурительная продукция с содержанием никотина — пастилки, снюсы и прочее — окажется под запретом — В Госдуме 14 февраля состоялось заседание рабочей группы по вопросу внесения изменений в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

— "Яндекс" почувствовал кризис на рекламном рынке — Доходы компании от интернет-объявлений растут гораздо медленнее, чем раньше — У "Яндекса" проблема, с которой уже больше года живут традиционные медиакомпании: доходы от рекламы стали расти гораздо медленнее.

— Жилищное строительство в России начало снижаться — Это может быть связано с отказом от долевого строительства и переходом на счета эскроу — С 1 июля 2019 г. площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%.

— "Вымпелком" потерял абонентов и снизил доход от них — И дело не только в гендиректоре, отправленном в отставку — Российский оператор "Вымпелком" заработал за 2019 год $4,481 миллиард.

— Белоруссия готова отбирать транзитную нефть из "Дружбы" — Александр Лукашенко грозит откачивать до 2 млн тонн в месяц — Белоруссия готова отбирать транзитную нефть из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти, заявил в пятницу, 14 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Кабина пилотов: Кто там?— Что не так с подготовкой гражданских летчиков — Об этом "РГ" беседует с экс-зам­министра гражданской авиации СССР, заслуженным пилотом СССР, председателем комиссии общественного Совета Ространс­надзора Олегом Смирновым.

— Телефон недоверия — Как мошенники обманывают клиентов банков — Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми столкнулись уже, наверное, миллионы россиян, окончательно стали главным видом махинаций со счетами банковских клиентов.

— Из рук в руки — Зачем брошенных в Шереметьеве детей вернули матери — История детей, оставленных родным отцом в аэропорту Шереметьево, получила неожиданное продолжение.

— Исправленное сверить — Что изменилось в новой версии федерального бюджета — Минфину удалось вписать в федеральный бюджет новые социальные расходы из президентского Послания без расшатывания конструкции доходов и расходов.

— Европа мюнхенских "кровей" — Участники конференции по безопасности в Мюнхене отказались обсуждать беззападность — Завершившуюся Мюнхенскую конференцию по безопасности можно считать концом иллюзий для тех, кто видел в этом проходящем свыше полувека мероприятии возможность "мозгового штурма" для ответа на вопрос — куда идет Европа, кто у нее в союзниках, а кто во врагах?

— В расчете на граждан — Рабочая группа определилась с порядком внесения поправок в Основной Закон — В понедельник Совет Госдумы решит, до какой даты следует продлить срок приема поправок в Конституцию.

— Без паники — Всемирная организация здравоохранения призвала соцсети не распространять фейки о коронавирусе — Соцсети не должны потакать распространению дезинформации и ложных слухов в связи с коронавирусом COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

— Союз экономик — Новая стратегия развития ЕАЭС будет готова в мае — За две недели странам — участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) удалось согласовать около 50 позиций проекта стратегии развития союза до 2025 года.

— Не выпустили — Оставили в СИЗО по "экономической" статье — Громкое дело в Самаре по делу о картельном сговоре при закупках томографов обрастает скандальными подробностями.

— Крестьяне перешли на масло — Труд фермеров становится более выгодным — Фермерам выгоднее всего заниматься молочным производством (рентабельность — до 35%), растениеводством (31%) и мясным скотоводством (29%), подсчитали в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

— Исповедь хулигана — Учитель уволился после прочитанного на уроке стихотворения Сергея Есенина — В Петербурге из школы N545 со скандалом уволился учитель истории и обществознания Алексей Никитин.

— По зову крова — Заработает ли в России добровольное страхование жилья от стихии — Этот год должен стать ключевым для запуска новой системы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

— Зарплата за романтику — В Кижах открыли необычную вакансию для россиян — В музее-заповеднике "Кижи" ищут человека, который готов жить в деревенских условиях и ценит сельскую романтику, получает удовольствие от общения с людьми, а еще рано встает.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Точки над Идлибом — Почему Москва и Анкара ещё не достигли соглашения — Россия и Турция пока не достигли договорённости по Идлибу, сторон всё ещё продолжают работу над итоговым соглашением.

— Прямая Ливия — Саррадж и Хафтар могут встретиться в ближайшее время — осква допускает, что встреча премьер-министра правительства национального согласия Файеза Сарраджа и фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара может состояться в ближайшем будущем.

— Держитесь за поручения — Кабмин запустил проверку исполнения указов президента — Правительство ужесточает контроль за исполнением распоряжений президента.

— Штамм в имени тебе моём — Зачем в России обсуждают три названия коронавируса — Отечественные инфекционисты считают, что в случае распространения коронавируса нового типа в России медицинским работникам стоит вести всю врачебную документацию по единым стандартам.

— Отставить сборы — Стоимость кредитов для застройщиков достигла 12–18% — Кредитные ставки для девелоперов достигают 12–18%, говорится в письме "Деловой России" вице-премьеру Марату Хуснуллину со ссылкой на оценку независимых экспертов.

— Всё про спам — В РФ распространяется нелегальный метод получения персональных данных — Россиян может ждать эпидемия телефонного спама с предложениями покупки разных товаров.

— Зелёная волна — В ГД выступили за регистрацию экокласса всех машин — Всем автомобилям в базе Госавтоинспекции нужно присвоить экологический класс, настаивают в Госдуме.

— Полосатый кейс — В РФ появятся приподнятые "зебры" и светофоры с датчиками движения — В России хотят внедрить шумовые полосы, приподнятые "зебры", оборудованные датчиками движения умные светофоры и британскую систему "Дружелюбный переход" (Puffin Crossing).

— Насильственный рост — Увеличилось количество секс-преступлений против детей — Количество преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков по итогам прошлого года увеличилось почти на 20% в сравнении с 2016-м.

— Биржевое омоложение — Более половины инвесторов в России — люди от 28 до 38 лет — Средний возраст российского игрока на бирже — около 35 лет, его ежемесячный доход от 50 тысяч рублей, он женат, но пока не имеет детей.

— Ваше сияние — Туристы из Индии оценили красоты нашего Севера — Число индийцев, посетивших Россию в туристических целях за первые девять месяцев 2019-го, превысило количество граждан этой республики, приехавших в нашу страну за весь 2018 год.

— Скрытная камера — У разведчиков появится голографический фотоаппарат — Инновационная российская фотокамера позволит делать снимки и сразу их зашифровывать — файлы получат на порядок большую криптостойкость.

— Земля не плоская — Вернуть объёмное зрение помогут компьютерные очки — Вернуть бинокулярное зрение — оно делает мир объёмным — позволит уникальный прибор, созданный российскими офтальмологами.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Конституционные ориентиры — Кремль довел до регионов желаемые показатели общероссийского голосования по поправкам в основной закон — Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию.

— Шесть аргументов OFAC — Три вопроса о разъяснениях Минфина США по поводу санкций в отношении Олега Дерипаски — Министерство финансов США раскрыло, какими именно основаниями оно руководствовалось при введении санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.

— "Кредитное здоровье" граждан пошло на поправку — НБКИ представило квартальный отчет о качестве российских заемщиков — Индекс "кредитного здоровья" населения в конце 2019 года заметно вырос и вернулся к максимумам пятилетней давности, подсчитали в НБКИ.

— В "Яндекс.Кассу" пустили всех желающих — Сбербанк открыл клиентам других банков доступ к своему сервису "b2b-платежи" — К сервису мгновенных платежей от Сбербанка и "Яндекс.Касса", который раньше был доступен только клиентам Сбербанка, смогут подключаться магазины со счетами в других кредитных организациях.

— "Газпром" не отпускает контракты без сопровождающих — Газовый концерн усилил контроль за всеми своими контрагентами — "Газпром" ввел банковское сопровождение для всех контрактов с подрядчиками и поставщиками.

— Utair рассчитывает подняться на Boeing MAX —Три вопроса о новой стратегии одной из крупнейших российских авиакомпаний — Авиакомпания, долг которой превышает 75 млрд рублей, направила в Минтранс новую стратегию развития до 2026 года.

— Обувщики закодировались с запасом — Как российский рынок обуви подготовился к ее обязательной цифровой маркировке — Производители и импортеры обуви с октября 2019 года заказали более 1,1 млрд меток для маркировки своей продукции, что минимум вдвое превышает официальные оценки рынка.

— Дроны на посылках — Уральский авиазавод подготовил проект по доставке почтовых отправлений беспилотниками — "Дочка" "Ростеха" планирует запустить в Свердловской области пилотный проект по доставке посылок "Почты России" беспилотниками.