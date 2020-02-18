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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— "Росшельф" топят всем миром — Профильные министерства раскритиковали проект Минвостокразвития — Как стало известно "Ъ", инициатива вице-премьера Юрия Трутнева о создании госкорпорации "Росшельф" и расширении доступа к шельфу частных недропользователей близка к провалу.

— Экономика получит подъемные — Рост придется поддерживать перераспределением в регионы — "Бюджетный импульс" в экономике в начале 2020 года неизбежен: Банк России в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) подтверждает прогноз роста ВВП в первом квартале до 2,2–2,5% и стимулирующий характер бюджетной политики в течение всего года.

— Рельсы встали поперек пути — Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями — Перечень ускоренных работ на БАМе и Транссибе, который должен был быть представлен в правительство 1 февраля, до сих пор не согласован даже на уровне ОАО РЖД.

— Энергетику бьет кодом — Компаниям отрасли разослали мошеннические письма — Специалисты по кибербезопасности обнаружили новую волну атак на российские банки и энергетические компании. Туда приходят фишинговые письма, запускающие серию переходов на популярные интернет-ресурсы, в результате которой злоумышленники могут получить доступ к информации на компьютере.

— Новообразование в мировом бюджете — ВОЗ предлагает увеличить расходы на лечение онкологических заболеваний — По оценкам Всемирной организации здоровья (ВОЗ), чтобы снизить вероятность преждевременной смерти от онкологических заболеваний, во всем мире необходимо увеличить инвестиции в борьбу с ними на $2,5–8 на душу населения.

— Все больше ископаемых — Росстат пересчитал промпроизводство к 2018 году — В понедельник статистики представили обновленные данные о динамике выпуска промышленности, базовым годом для которой теперь служит 2018-й, а не 2010 год. Пересмотр базового года — традиционная для статистики история, которая должна происходить раз в пять лет.

— Удостоверение волеизъявления — "Ъ" узнал, что может помешать признать итоги общероссийского голосования по изменениям Основного закона — Как стало известно "Ъ", в законопроект о поправках к Конституции может быть вписана норма об условиях непризнания итогов общероссийского голосования по этим поправкам: это может произойти, если допущенные при голосовании нарушения не позволят с достоверностью определить результаты.

— Кто во что гарант — Что региональные депутаты предлагают учесть в конституционных поправках — Среди тех, кто внес свои предложения ко второму чтению президентского законопроекта в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции, есть несколько региональных заксобраний. Некоторые их предложения выглядят если не как взаимоисключающие, то как противоречащие друг другу — например, идея вписать в преамубулу Конституции "государствообразующий русский народ" соседствует с предложением конкретизировать права коренных малочисленных народов.

— Никогда еще пастор Принс не был так близок к Павлу Фуксу — Ходатайство об аресте обвиняемого в хищениях застройщика рассмотрят в третий раз — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд отменил заочный арест предпринимателя Павла Фукса, обвиняемого в хищении средств дольщиков при строительстве ЖК Sky House в центре Москвы.

— В связи с открывшейся госизменой — Генпрокурора Краснова просят пересмотреть дело программиста Врублевского — Как стало известно "Ъ", основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский, которого США причисляют к главным киберпреступникам мира, требует отменить свой приговор 2013 года за взлом сайта "Аэрофлота" в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

— Полковник Квачков может снова ходить в разведку — Суд обязал его только не выходить в народ и отмечаться в ОВД — Дорогомиловский суд Москвы смягчил режим надзора за бывшим полковником ГРУ Владимиром Квачковым. Ветеран боевых действий, получивший широкую известность в связи с покушением в 2005 году на Анатолия Чубайса, вышел на свободу год назад, после того как отбыл длительный срок за подготовку вооруженного мятежа и разжигание ненависти и вражды.

— В деле "енотов" возник особый порядок — Закончено расследование в отношении участника ЧВК, заключившего сделку с прокурором — В Краснодаре завершены следственные действия в отношении Василия Минчика и Дениса Карабана, обвиняемых в причастности к преступному сообществу, созданному на основе общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (известна как ЧВК "Е.Н.О.Т.").

— Китай отсюда! — Из-за страхов перед коронавирусом россияне готовы отказать в общении китайцам — Избегать контактов "с людьми из Китая или с внешне похожими на них", чтобы защититься от коронавируса, готовы 37% россиян. Таковы результаты международного опроса исследовательской компании Ipsos о мерах защиты от коронавируса.

— Запад становится ближе — На фоне коронавируса россияне демонстрируют усталость от внешнеполитической конфронтации — Россияне стали хуже относиться к Китаю на фоне эпидемии коронавируса, зато отношение к западным странам улучшилось: по данным "Левада-центра", две трети опрошенных выступают за партнерство России с Западом.

— Суд рассматривает спину — Начался процесс по делу Андрея Баршая — студента, толкнувшего росгвардейца — Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела 21-летнего студента-физика из МАИ Андрея Баршая — последнего фигуранта так называемого московского дела, который находится в СИЗО.

— Бупропион дал уголовные осложнения — Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта — "Ъ" стало известно о новом уголовном деле, связанном с препаратом бупропион — напомним, что полиция и таможня РФ называют его "производным наркотического вещества", а психиатры считают легальным антидепрессантом.

— Да он гонит! — Дональд Трамп бросил на мобилизацию республиканцев даже президентский лимузин — Пока представители Демократической партии США пытаются выбрать противника Дональду Трампу, сам глава государства проводит активную предвыборную кампанию.

— Наступление в обмен на размежевание — Россия и Турция ищут компромисс по Идлибу — Первый день российско-турецких переговоров по Идлибу завершился в понедельник в Москве без результата. Анкара продолжает переброску своей военной техники на север Сирии и по-прежнему требует немедленного отвода сирийской армии от занятых ею позиций.

— В Армении вносят поправки в Конституционный суд — В республике началась агитационная кампания за и против инициативы Никола Пашиняна — В Армении стартовала агитационная кампания перед референдумом, назначенным на 5 апреля. Избиратели должны будут высказаться за или против отставки членов Конституционного суда (КС), назначенных до 2015 года.

— Алкоголь потек из социальных сетей — На площадки пришлось более 70% предложений о продаже спиртного онлайн — Социальные сети стали самым популярным каналом круглосуточной дистанционной продажи алкоголя. На площадки, включая "ВКонтакте", Facebook и Instagram, пришлось более 70% из 12 тыс.

— НПФ повернулись к "молчунам" — Участники рынка пытаются договориться о правилах переходной кампании — Ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обещают привлекать клиентов в рамках переходной кампании без потери инвестдохода. Предложение прежде всего касается "молчунов", чьи счета находятся в ПФР.

— "Газпром" проложил новый экспортный курс — Куратором трейдинга стал Михаил Середа — "Газпром" провел уже третью по счету крупную кадровую ротацию в руководстве за последний год, на этот раз был переформатирован экспортный блок. Бессменный руководитель аппарата главы компании и один из наиболее влиятельных людей в "Газпроме" Михаил Середа теперь станет первым замглавы "Газпром экспорта" и — формально — подчиненным Елены Бурмистровой.

— Украина пошла на пользу российским банкам — Их дочерние банки закончили год с прибылью — По итогам 2019 года Сбербанк (Украина) и Проминвестбанк (дочерний банк ВЭБ.РФ) получили по 270 млн гривен чистой прибыли. Годом ранее своими убытками они существенно портили статистику местного регулятора.

— В Сибири обнаружили энергодефицит — В 2025 году предложение мощности в регионе не покроет спрос — Предложение мощности в Сибири не смогло покрыть спрос на новом конкурентном отборе мощности (КОМ) на 2025 год. Генераторы подали на конкурс меньше заявок, что привело к возникновению дефицита, пусть и символического — 115 МВт.

— Зачисление в зону риска — Брокерские счета, открытые у нерезидентов, остались без регулирования — Недавние поправки к валютному регулированию, как выяснилось, коснулись брокерских счетов, открытых российскими гражданами в компаниях-нерезидентах. По оценкам юристов, поступление и списание средств по таким счетам возможны только в формате, который определит ЦБ.

— Рельсы встали поперек пути — Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями — Перечень ускоренных работ на БАМе и Транссибе, который должен был быть представлен в правительство 1 февраля, до сих пор не согласован даже на уровне ОАО РЖД.

— Чиновники пришли за большими данными — Государство вернулось к идее регулирования сегмента — Подготовлен новый законопроект о регулировании в РФ больших данных, предполагающий наделение Роскомнадзора полномочиями по ведению реестра их операторов.

— "Яндекс" раскрыл ноутбуки — Asus начнет предустанавливать российский браузер — "Яндекс" договорился о предустановке своего браузера на ноутбуки второго крупнейшего их поставщика в России Asus. Партнерство нужно "Яндексу", чтобы укрепить долю в поиске на фоне снижения доходов от рекламной сети, считают эксперты.

— Болельщики доплатят отельерам — Тарифы в гостиницах во время Евро-2020 выросли — Запланированные на лето этого года в Санкт-Петербурге матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) уже спровоцировали рост заявленной стоимости размещения в гостиницах в два-три раза.

— "Дон-строй" вышел из промзоны — Девелопер не будет застраивать "Калошино" — "Дон-строй" вышел из проекта по освоению промзоны "Калошино". Предполагалось, что девелопер построит на 15 га около 1 млн кв. м недвижимости. Теперь структуры ВТБ, которым принадлежит участок, ведут переговоры о продаже площадки другим девелоперам.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы — Годовой оборот отрасли – около 560 млрд рублей — Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента "О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.". Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

— Кремль, Госдума и СФ ответили на жалобу незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму — Короткий срок обжалования решений избиркомов объяснили заботой об избирателях — 10 дней – вполне достаточный срок для обжалования в суде отказа в регистрации кандидатом на выборах, уверены представители президента, Госдумы и Совета Федерации в Конституционном суде.

— Москва выдвинула условие для второй встречи Путина и Зеленского — До проведения нового саммита должны быть выполнены все предыдущие договоренности — Подготовка к новому саммиту нормандской четверки с участием президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии может затянуться на неопределенный срок.

— Сирийские войска отогнали боевиков от Алеппо — Взять окрестности некогда крупнейшего города страны под полный контроль удалось впервые за восемь лет — Сирийские правительственные войска впервые за восемь лет взяли под полный контроль территорию вокруг самого населенного до войны города Алеппо, освободив порядка 30 населенных пунктов, прилегающих к нему с запада и севера.

— Росстат зафиксировал усиление сырьевой зависимости российской экономики — За восемь лет доля добычи выросла, а обрабатывающих производств – снизилась — Рассчитывая темпы роста промышленного производства, Росстат перешел на новый базисный год (он принимается за начальную точку отсчета при определении темпов роста). Теперь в качестве такого года служба считает 2018 г., а не 2010 г.

— Сервисы заказа такси усугубили проблемы, которые пытались решить — Они могут увеличивать загруженность дорог и отнимать пассажиров у общественного транспорта — В 2016 г. сооснователь Uber Трэвис Каланик заявил на технологической конференции TED: "Если бы каждый автомобиль в Сан-Франциско стал Uber, дорожное движение исчезло бы".

— Что известно о новом претенденте на место Ангелы Меркель — Фридрих Мерц – давний оппонент канцлера, не согласный с ее миграционной и бюджетной политикой — Фридрих Мерц давно метит на место Ангелы Меркель – и сейчас звезды встали удачно: протеже Меркель решила отказаться от руководства партией.

— Россияне сделали вид, что принесли деньги на фондовый рынок — Две трети открытых ими брокерских счетов пустуют — Падение ставок банковских вкладов, рост фондового рынка, развитие инвестиционных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов. На Московской бирже к концу 2019 г. счета открыло 3,86 млн человек.

— "Мир" может заплатить за пассажиров метро 235 млн рублей — 47% платежей банковской картой на турникете в декабре проведены через эту систему — В прошлом году платежная система "Мир" могла потратить примерно 135 млн руб. на пассажиров московского метро, получивших от нее скидку при оплате проезда с помощью ее пластиковых карточек, посчитали "Ведомости".

— Фильм Дудя спровоцировал рост спроса на тесты на ВИЧ — Число запросов на их покупку и визитов в медицинские учреждения выросло в разы — После выхода фильма о ВИЧ на YouTube-канале Юрия Дудя кратно увеличилось количество россиян, желающих сдать тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

— Продавцы и импортеры просят перенести внедрение обязательной маркировки обуви — Они боятся убытков из-за частых перебоев системы "Честный знак" — Ассоциация развития технологий маркировки и прослеживаемости "Альянс форта" попросила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова перенести введение обязательной маркировки обуви с 1 марта на 1 сентября 2020 г.

— "Газпром" покинули два ключевых члена команды Миллера — Они пришли в компанию вместе с ним в 2001 году — В понедельник, 17 февраля, "Газпром" сообщил о целом ряде кадровых перестановок. Компанию покинула зампред правления Елена Васильева, бывшая главным бухгалтером концерна на протяжении 19 лет.

— "Почта России" оснастит весь свой автопарк датчиками движения и контроля — Инвестиции в проект составят 400 млн рублей — В "Почте России" начинает работать цифровая платформа для анализа больших данных. С ее помощью компания будет управлять собственным автопарком, рассказал "Ведомостям" представитель почтового оператора.

— Где взять кадры, если на рынке труда их нет — И почему в переманивании сотрудников все меньше смысла — В экономике растет спрос на профессии, которые появились недавно или появятся в ближайшем будущем, – в таких сферах, как дизайн пользовательских интерфейсов, компьютерная безопасность, наука о данных.

— Около 80 млн кв. м жилья планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году в России — Но через пару лет ввод жилья уменьшится на 10-20% из-за реформы долевого строительства — По данным Росстата, ввод жилья в России по итогам 2019 г. составил 80,3 млн кв. м, что на 6,1% выше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Минстроя России. Прирост в основном в индивидуальном строительстве – 36,8 млн кв. м (рост на 13,5%).

— За год средняя московская квартира подорожала на 1 млн рублей — Застройщики подняли цены на квартиры, готовясь к переходу на проектное финансирование — По данным "Метриума", в старой Москве продается 376 новостроек с квартирами и апартаментами, в новой – 29. По подсчетам Est-a-Tet, в предложении в 2019 г. было 2,9 млн кв. м (в 2018 г. – 3,1 млн кв. м). Из них 2,1 млн кв. м – это квартиры, 745 000 – апартаменты.

— В Москве и Подмосковье с применением счетов эскроу продается около трети новостроек — Повышать цены на них застройщикам мешают большие запасы предложения по ДДУ — Предсказания о безудержном повышении цен не сбылись, хотя новостройки действительно за год подорожали – примерно на 10%. Покупатели заключают сделки как с эскроу-счетами, так и по старым договорам долевого участия (ДДУ), не отдавая очевидного предпочтения ни одной из схем.

— Сколько нужно бизнес-центров — Спрос на качественные офисы вдохновляет девелоперов строить новые (Собственники офисных зданий развивают цифровые сервисы для арендаторов) — По подсчетам центра развития недвижимости Becar Asset Management, в 2019 г. было введено более чем в 3 раза больше офисных площадей, чем в 2018 г., – 365 800 кв. м (GLA), из которых 43% приходится на класс А.

— Как меняются магазины — Новые торговые центры будут меньше и ближе к покупателям — Сдаваемая площадь самого большого открытого в старой Москве в 2019 г. торгового центра "Гранд Юг" – 35 000 кв. м (общая – 46 000 кв. м). Без новомосковского "Салариса" (GLA 105 000 кв. м, общая 300 000 кв. м) рынок торговой недвижимости столицы вновь бы продемонстрировал антирекорд.

— Спрос на склады в России достиг максимального уровня за 10 лет — Для развития интернет-торговли в регионах потребуется 1,5 млн кв. м складских площадей в ближайшие три года — Уставший от депрессии рынок коммерческой недвижимости в прошлом году рос практически по всем сегментам. Складов в 2019 г. в Московском регионе ввели рекордное количество, по данным Knight Frank: 957 000 кв. м, на 19% больше, чем в 2018-м (805 000 кв. м).

— Пригороды Москвы и Санкт-Петербурга теряют покупателей, спрос в черте города растет — С городскими проектами в Петербурге в перспективе может конкурировать малоэтажное жилье, на которое можно взять "сельскую ипотеку" — Пригороды Москвы и Санкт-Петербурга теряют покупателей, спрос в черте города растет. Но у новостроек Ленинградской области есть шанс вернуть покупателей.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Удовлетворительно — Приравняют ли стипендии к прожиточному минимуму?— В Госдуму внесен законопроект, который приравнивает размер студенческих стипендий к уровню прожиточного минимума. Депутаты рассмотрят его в весеннюю сессию. Что предлагается? Изменить само понятие "стипендия" и ее размер.

— Мафия меняет пол — Во главе криминальных банд в Италии все больше "крестных матерей" — Половая и расовая диверсификация стала трендом не только на руководящих должностях в государственных структурах и бизнесе. Оказывается, и "крестные отцы" итальянской мафии стали все чаще передавать бразды правления слабому полу.

— Следы на обочине — Суд оправдал водителя, наказанного за невидимую в снегу разметку — Водителю удалось доказать, что он не совершал нарушения в условиях, когда разметки не видно. Но только через суд и потратив на это почти год. Это лишний раз доказывает, что надо идти на принцип, отстаивать свои права, а не махать рукой, мол, дешевле заплатить.

— Как вас теперь называть — Верховный суд разъяснил, в каких случаях после развода имена детей можно поменять — Очень необычный иск пересмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Жительница Краснодара захотела сменить имя, отчество и фамилию своим детям после развода.

— Кадастр онлайн — Получить данные о недвижимости теперь можно за пару минут — Миллионы россиян в скором времени смогут стать полноценными владельцами своих гаражей. А те, кто хочет купить или продать собственность, могут теперь узнать все данные о жилье или участке буквально за секунды.

— Бросить якорь в Арктике — Владимир Путин обсудил развитие топливно-энергетического комплекса — Правительство РФ поддержало четыре законопроекта, которые после принятия откроют реальную возможность реализации якорных проектов в Арктике.

— Паспорт прививок — Ответственность за нарушение карантина могут усилить — У каждого россиянина может появиться электронный прививочный паспорт, а за пропаганду отказа от вакцинации может быть введена ответственность. Эти и другие меры депутаты Госдумы обсудили с Роспотребнадзором и Минздравом.

— Наследство на двоих — Каждое седьмое совместное завещание оформлено в столичном регионе — Набирает обороты новая правовая практика: семейные пары начали активно оформлять совместные завещания. Такая мера позволяет защитить того супруга, который переживет свою половинку.

— Где жить хорошо — Названы лучшие по качеству жизни регионы — Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами по качеству жизни по итогам 2019 года. Об этом свидетельствует рейтинг агентства РИА Новости, в котором учитывались 70 показателей условий жизни в регионах.

— На пенсию — по выслуге — Начальник полиции Москвы подал в отставку — Замначальника ГУ МВД России по Москве — начальник столичной полиции генерал-майор Сергей Плахих подал рапорт об увольнении. Об этом стало известно в понедельник.

— Товары на вид — Интернет-посылки отрегулируют — В Таможенном кодексе Евразийского экономического союза может появиться отдельная глава, посвященная интернет-торговле и введению на этом рынке института уполномоченного экономического оператора, сообщил журналистам первый зампред Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

— Истребители в эскорте — Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в понедельник с рабочим визитом в Белград. Об этом сообщила пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

— К вам едет министр — Михаил Мишустин поручил министрам чаще выезжать в проблемные регионы — В правительстве подготовят программы развития проблемных регионов. Для финансирования каждой до 2024 года выделят по пять миллиардов рублей.

— Под местным наркозом — Что надо сделать, чтобы лечение детских онкологических заболеваний стало эффективным — Премьер Михаил Мишустин вместе с профильными членами правительства встретился с детскими онкологами. Среди них была и эксперт "РГ", директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкология и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова.

— Служба про запас — Несколько важных заявлений о профессионализации Российской армии и позиции нашей страны по международным договорам сделал председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— Цена в квадрате — Как снизить стоимость квадратного метра — Жилищный вопрос — один из самых важных для россиян. Новых домов в нашей стране строится много. В 2019 году в общей сложности было введено в эксплуатацию 80,3 млн квадратных метров — на 5% больше, чем год назад.

— Приземление метра — Уменьшить себестоимость жилищного строительства может подготовка участков под застройку за счет бюджета и снижение ипотечных ставок.

— С поправкой на конкурс — С вопросом, как можно снизить стоимость квадратного метра, "РГ" обратилась к заместителю председателя правительства, который курирует строительную отрасль. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что нужно сделать/

— Эволюция квартиры — Чересчур просторные квартиры уходят в прошлое. Потенциальных новоселов больше волнует красота и рациональность. "Стали крайне важны внешний вид дома, красивая входная группа с охранником или консьержкой. Эти покупатели предпочитают квартиры в новостройках — с необычными планировками и современными архитектурными и инженерными решениями", — говорит директор Департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость" Сергей Шлома.

— Ссуда с правом перевыдачи — Правительство и Банк России к середине марта должны предложить новые сценарии снижения выплат по ипотеке. Среди них должны быть меры и по созданию условий для рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов, говорится в списке поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

— Кариес души — Стоматолога уволили за систематический отказ лечить ВИЧ-инфицированны — Самарский областной суд вынес резонансное решение по иску стоматолога, которая неоднократно указывала на дверь пациентам с ВИЧ-инфекцией, в том числе с острой болью. Суд принял решение запретить врачу работать в стоматологической клинике №2 Самары.

— Дроны в охране — В РВСН осваивают беспилотники для поиска диверсантов — В ракетных войсках стратегического назначения проходят масштабные зимние тренировки. "Ярсы" и "Тополя" выходят на маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей.

— Прыжки в лесу — Пожарные-десантники начали тренировки — Пожарные МЧС России и Рослесхоза приступили к подготовке к лесопожарному сезону-2020. В этом году по прогнозам он обещает быть ранним.

— Бесправных стало меньше — Водители реже совершают грубые нарушения — Количество водителей, которые были лишены прав, сократилось почти на 20 процентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Правда, отметили, что речь идет о данных за первое полугодие прошлого года.

— Возможно, был в угаре — У напавшего с ножом на прихожан храма нашли марихуану — От дознавателей следователям передано расследование уголовного дела о воскресном нападении на прихожан столичного храма. Повышение статуса расследования, по словам официального представителя МВД России Ирины Волк, связано с общественной значимостью произошедшего.

— Толкнул или оступился?— Начался процесс о нападении на сотрудника Росгвардии — Мещанский районный суд столицы в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении студента Московского авиационного института Андрея Баршая, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии во время несогласованной акции в центре столицы 27 июля 2019 года.

— Россия под крылом — Иностранные инспекторы проверят наши гарнизоны — На этой неделе российскую территорию вновь проинспектируют иностранные контролеры. В рамках международной программы "Открытое небо" группа офицеров из США, Литвы и Эстонии под контролем наших специалистов пройдет на шведском самолете СААБ-340 по заранее утвержденному маршруту.

— Тюрьма молчит — Операторов связи обяжут отключать заключенным мобильную связь — Госдума начала сбор отзывов на законопроект, обязывающий сотовых операторов отключать телефоны в тюрьмах. Список номеров, которые должны замолчать, будет направлять в сотовые компании руководство территориальных управлений Федеральной службы исполнения наказаний.

— Восточный экспресс-анализ — Участники клуба "Валдай" знают, в чем причины кризисов на Ближнем Востоке — Как не допустить превращение Ближнего Востока и Северной Африки в "дикое поле"? Ответ на этот и многие другие вопросы искали эксперты из разных стран, собравшиеся в Москве на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" (17-18 февраля) под названием "Ближний Восток в эпоху перемен: к архитектуре мировой стабильности".

— Спорим на ножах — Разрешение луков и арбалетов пока не означает смягчения норм о холодном оружии — Вступление в силу поправок в Федеральный закон "Об оружии", разрешающих охотиться с луками и арбалетами, вовсе не сняло многих проблем, касающихся холодного оружия. Вопросов остается немало.

— Если было, то не в счет — Статью Уголовного кодекса РФ о "телефонном терроризме" перепишут — Стало известно об очередном правовом пробеле, выявленном в Уголовном кодексе РФ. Оказалось, что активно применяемая в последнее время следствием из-за волны телефонного терроризма статья 207 УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" содержит очевидный изъян.

— Пустырь, фонарь, собаки — Эксперты назвали 220 опасных дорог в школу — Деньги из региональных дорожных фондов можно будет тратить на обустройство безопасных пешеходных путей к школам. С такой инициативой намерен в ближайшее время выступить депутат Госдумы, представитель ОНФ Юрий Швыткин.

— Погружение в реальность — В Пензе опробовали новый прибор для выявления реакции на стресс — В Пензенском госуниверситете представили биотехническую систему с обратной связью на основе виртуальной реальности. Прибор предлагают использовать в диагностических и лечебных целях для выявления реакции на стресс, а также работать с расстройствами психики.

— Вам решать — В Нижнем Новгороде открылась цифровая "жалобная книга" — В Нижегородской области открылся портал "Вам решать". Это цифровая "жалобная книга", позволяющая обратить внимание властей на различные проблемы нижегородцев. На портале уже зарегистрировано 289 участников, хотя официально работать он начал 15 февраля.

— На всех парусах по Дрейку — Кругосветная яхта "Сибирь" взяла курс на Антарктиду — Яхта "Сибирь" покинула Огненную Землю, где завершился грандиозный парусный фестиваль, посвященный 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым. И взяла курс на Белый материк.

— Тренировка под контролем — Новосибирские ученые разработали электронную майку для занятий спортом — Инженеры одной из инновационных компаний новосибирского Академгородка создали "умную" майку, которая способна замерять пульс, температуру тела, частоту дыхания, снимать параметры ЭКГ, отслеживать периоды ускорения, пройденное расстояние и вести счет выполняемых упражнений.

— Бойцы в белых халатах — Китайские врачи самоотверженно борются за жизнь и здоровье сограждан — В Китае в начале 2020 года в городе Ухань провинции Хубэй вспыхнула эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. Нагрузка на стационары и другие учреждения здравоохранения возросла в разы: образно говоря, больницы превратились в поле битвы, а их медперсонал стал настоящим защитником страны и ее граждан.

— Больница — за 10 дней — Больница в Ухане была построена в рекордные сроки — В Ухане 2 февраля 2020 года завершилось строительство первой специализированной больницы "Хошэньшань" для централизованного лечения пациентов, зараженных коронавирусом нового типа. Больница была официально передана под управление и пользование медицинской бригады Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

— Силу придаст единство — Борьба с эпидемией в Китае требует сотрудничества всех стран мира — В сфере здравоохранения все страны мира должны сплачиваться и сотрудничать для совместного преодоления временных трудностей. После вспышки эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, мировое сообщество осознало важность сплочения и взаимодействия.

— 3D-принтер в руки — Школьники погружаются в цифровую реальность — Лаборатория с десятками датчиков размером с блюдце? Роботы-субтитры, которые запишут лекцию за тебя? Детские конструкторы на стыке деревянных кубиков и виртуальной реальности? Все это уже не фантастика, а инновационная начинка для школ, которую показали на одной из крупнейших образовательных выставок в Лондоне — Bett 2020.

— Держи спецовку, практикант — Вузы и колледжи сделают упор на практику — В законе "Об образовании в РФ" появился новый термин — "практическая подготовка": поправки вступают в силу в июле. Смогут ли они "прокачать" колледжи и техникумы? Как готовить кадры для предприятий "под ключ"?

— Заграница берет уроки — Кембридж прописал стажировку в России — Кембридж рекомендовал своим студентам 12 программ российских вузов для стажировок в России. Кто в списке избранных? Например, Томский государственный университет. Британских лингвистов интересуют теоретические курсы ТГУ по фонетике, лексикологии, синтаксису — и специализация "Русский язык как иностранный".

ИЗВЕСТИЯ

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— Плазменный мотор: вирусологи оценили новый метод лечения от COVID-19 — Применение донорской крови может вызвать всплеск других инфекционных болезней — Российские инфекционисты уверены, что применение китайскими врачами плазмы выздоровевших от коронавируса пациентов может быть эффективно. Однако для создания вакцины от нового патогена такая методика не подходит.

— "Руками не трогать": ветераны призвали не переписывать историю войны — За правдой лучше обращаться в архивы, уверены участники сражений — Сергей Лавров 17 февраля встретился в Генконсульстве РФ в Мюнхене с ветеранами Великой Отечественной войны и вручил им памятные медали в честь 75-й годовщины Победы. Сами герои рассказали "Известиям", что больше всего переживают из-за попыток некоторых политиков переписать историю.

— САР горы: к каким последствиям приведет взятие Алеппо сирийской армией — Также разблокировано стратегическое шоссе М-5, соединяющее город со столицей страны — Последний бастион оппозиции в районе Алеппо город Анадан, остававшийся неприступным несколько лет, пал. Наступление правительственных сил завершилось созданием буферной зоны вокруг Алеппо и стратегически важной трассы М-5. Боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) признают, что за успехами сирийской армии стоит поддержка российской авиации и беспилотников.

— Китайская цена: COVID-19 будет влиять на мировую экономику до июля — Инвестбанки, аналитики и регуляторы ухудшили оценки последствий от эпидемии коронавируса — Из-за вспышки коронавируса в I и II кварталах 2020 года мировой ВВП покажет нулевой рост. Об этом говорится в аналитическом исследовании "ВТБ Капитал". Агентство Moody's понизило прогноз по развитию экономики Китая, Австралии, Южной Кореи и Японии.

— Официант, кэш: россияне смогут снять наличные в кафе, отелях и аптеках — Над этим работают платежные системы MasterСard и Visa, а также банки "Ак Барс" и "Зенит" — В российских кафе, ресторанах и отелях можно будет снять деньги с карты при оплате заказа. Над этим работает MasterСard. Visa, в свою очередь, прорабатывает возможность получения наличных в аптеках при совершении покупки.

— Огонь, батареи: в ГД намерены запретить отключать услуги ЖКХ должникам — Нижняя палата рассмотрит поправки в Жилищный кодекс — Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект (есть в распоряжении "Известий").

— По Сети салон: каждыи? шестои? смартфон продается через интернет — Онлайн-торговля гаджетами растёт, но традиционная розница не сдается — Продажи смартфонов перетекают в интернет. В 2019 году доля их реализации в Сети выросла на 3 п.п. — до 17% в штуках и до 20% в денежном выражении, следует из данных исследовательской компании GfK, с которыми ознакомились "Известия".

— Пролить в Сеть: алкоголь предложили продавать с помощью сайта госуслуг — Это позволит подтвердить возраст покупателя — Единую биометрическую систему и сайт госуслуг предложили использовать для продажи алкоголя в Сети, чтобы подтвердить возраст покупателей. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Она обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину и в профильные ведомства.

— Самоконтрольная работа: в обществе растет число наркоманов "выходного дня" — Эпизодическое употребление психоактивных веществ через 15 лет приведет к устойчивой зависимости — В России растет число наркоманов нового типа. Таковы результаты масштабного исследования Института социологии РАН, с которым ознакомились "Известия". Опрос более 10 тыс. человек показал, что людей, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам, становится больше.

— "В ассортименте сало-шпик, бобовые консервы и вареники" — Замминистра обороны Дмитрий Булгаков — об изменениях в солдатском меню, Днях национальной кухни в войсках и новых элементах военной формы — В этом году пилоты российских ВКС получат новый бортовой паек, а солдатам и курсантам ВС РФ начнут выдавать камуфлированные спортивные костюмы и шапочки из облегченного трикотажа, а также особо прочную спортивную обувь без шнурков.

— На скользкую дорожку — Навигатор предупредит водителей о гололедице — В России в 2022 году планируется внедрить онлайн-сервис, предупреждающий автомобилистов о гололедице на конкретной улице, сообщили "Известиям" в НП "ГЛОНАСС". В пилотном режиме услуга может быть протестирована в Москве. Рассматривается два варианта: разработка нового приложения либо интеграция данных в уже действующие программы — например, в "Яндекс.Навигатор" или "2ГИС".

— Переговорная оппозиция — Евросоюз настаивает на продлении СНВ-III — Россия и США должны наладить диалог на тему будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и о новых планах по контролю над ними. Об этом "Известиям" заявил представитель Евросоюза Петер Стано.

РБК daily

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— Экономическим преступлениям готовят финансовые наказания — в Госсовете предложили декриминализировать ряд статей уголовного кодекса — Рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях.

— НКО одолевают сомнениями — Как указание ЦБ по борьбе с отмыванием денег ограничит финансирование некоммерческих организаций — ЦБ предложил внести в перечень признаков сомнительных операций перечисления в пользу НКО от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за рубежа. Это позволит банкам считать перевод подозрительным и блокировать его.

— "Четверка" не готова к встрече — Москва заявила о препятствиях для проведения "нормандского саммита" — Москва заявила об угрозе срыва "нормандского саммита", запланированного на апрель. Киев утверждает, что делает все возможное для его проведения. Что мешает саммиту "четверки" и насколько вероятен срыв встречи, разбирался РБК.

— Сбербанк уйдет с исключениями — На каких условиях ЦБ передаст Минфину контрольный пакет крупнейшей кредитной организации — Правительство внесло в Госдуму законопроекты о продаже Центробанком Минфину контрольного пакета в Сбербанке (50% плюс одна акция или 52% обыкновенных акций). Из законопроекта о перечислении части доходов от продажи Сбербанка в федеральный бюджет следует, что Банк России в 2020–2023 годах перечислит в бюджет ориентировочно 1,25 трлн руб. денежными средствами, а также передаст в казну свои долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на сумму 0,5 трлн руб.

— Металл на вес токена — Центробанк одобрил пилотный блокчейн-проект "Норникеля" — Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу "Норильского никеля" по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами, сообщил РБК представитель компании. В пресс-службе ЦБ подтвердили, что испытания этой цифровой платформы успешно завершены.

— Сбербанк сделал ставку на ТВ-приставку — На рынок выходит первый продукт компании "Сбердевайсы" — Во вторник, 18 февраля, начнутся продажи Okko Smart Box—ТВ-приставки, разработанной компанией "СберДевайсы" для онлайн-кинотеатра Okko. Об этом РБК рассказал глава "СберДевайсы" Константин Круглов.

— Невыгодная партия для миллиардерш — Как китайские предпринимательницы добиваются успеха вопреки гендерным стереотипам в обществе — возможностей построить успешную компанию у китаянок, возможно, не меньше, чем у жительниц западных стран. Но даже миллиардерши в КНР предпочитают оставаться в тени — и, видимо, неслучайно.