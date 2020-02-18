МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Один из крупнейших китайских производителей телеком оборудования ZTE не ожидает задержек поставок оборудования и остановки бизнес-процессов на фоне временной приостановки въезда граждан КНР, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временной приостановке с 20 февраля въезда прибывающих для трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях граждан Китайской Народной Республики.

"Бизнес-процессы идут в текущем порядке. Кроме этого, на данный момент мы не прогнозируем задержек в поставках оборудования. ZTE ценит здоровье своих сотрудников, и мы постоянно отслеживаем ситуацию", — прокомментировал старший вице-президент "ЗТИ-Связьтехнологии" Тигран Погосян.

Он уточнил, что в компании заранее предприняли все шаги для минимизации возможных неудобств, связанных с ограничениями по передвижению. "Проекты на территории России в основном осуществляются за счёт привлечения локальных сотрудников. А китайские коллеги, кто непосредственно задействован в реализации проектов, также либо безвыездно находятся в России, либо уже прошли двухнедельный карантин", — отметил Погосян.

По его словам, при необходимости привлечения дополнительных экспертов из Китая, они смогут подключиться к работе с использованием современных средств связи, что не потребует их физического присутствия на территории России.

Компания также выражает надежду, что озвученные ограничения не продлятся в течение длительного времени.