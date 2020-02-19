(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Не по Китай меня — Россия оставляет гражданам КНР только транзитный въезд — Правительство РФ пошло на беспрецедентный шаг, запретив в связи с распространением коронавируса въезд в страну большинства китайских граждан.

— Владислав Сурков Владимиру Путину не помощник — Президент подписал указ об отставке главного куратора Украины и Донбасса — Помощник президента РФ Владислав Сурков уволен с занимаемой должности.

— Налоги дело добычное — В правительстве спорят об увеличении нагрузки на ненефтегазовые компании — Идея Минфина о повышении налогов для угольных, золотодобывающих компаний и производителей удобрений активно обсуждается в правительстве и уже вызвала возражения у Минпромторга, Минэкономики и Минэнерго.

— Больше таблеток в считаные руки — Белый дом централизует учет лекарственных льготников, но расширит ассортимент препаратов — Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании в РФ единой системы учета получателей лекарств по федеральным и региональным льготам.

— Госкомпании научат вести себя на рынке — ФАС настаивает на ужесточении контроля их закупок — ФАС представила предложения по реформированию системы закупок государства (ФЗ-44) и госкомпаний (ФЗ-223) — оформленные проекты 18 февраля направлены в Минфин и Федеральное казначейство.

— $50 миллиардов снова в деле — Гаагский суд обязал Россию выплатить компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа — Экс-акционеры ЮКОСа обещают в ближайшее время начать исполнение решения Апелляционного суда Гааги, по которому Россия стала опять должна им $50 млрд.

— Отпускные цены в обработке фактически не меняются — Мониторинг промышленности — В январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года цены промышленных производителей выросли на 0,9%, впервые за последние семь месяцев.

— Сторонников Захара Прилепина никуда не приглашают — Партия "За правду" поищет способ "оптимального существования России" — Вчера в Москве прошло первое заседание экспертного совета партии Захара Прилепина "За правду". Зампред партии Александр Бабаков заявил, что говорить о формировании программы партии преждевременно.

— Многоуважаемый скаф — Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС — Как стало известно, вступил в законную силу обвинительный приговор бывшему заместителю начальника одного из военных представительств Минобороны майору Александру Кузьмину.

— Михаилу Барышеву вернули в подельники тех, кто его сдал — Закончено дело о коррупции и махинациях в армейском спортклубе — Вчера стало известно о завершении расследования громкого уголовного дела об особо крупных взятках, вероятно полученных бывшим начальником ЦСКА Михаилом Барышевым и его подчиненными.

— У военного следствия появились последствия — Главного военного прокурора просят разобраться в деле замначальника Генштаба — Как стало известно, защита замначальника Генштаба—начальника главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халила Арсланова обратилась к главному военному прокурору Валерию Петрову с просьбой проверить обоснованность уголовного преследования генерал-полковника.

— Борису Мазо приоткрыли дорогу в Россию — Высший земельный суд Вены подтвердил решение нижестоящей инстанции о возможности экстрадиции в Россию бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо, отклонив тем самым жалобу защиты экс-чиновника.

— Росгвардеец просил изменить закон физика — Студент Андрей Баршай приговорен к трем годам условно и освобожден в зале суда — Андрей Баршай, 21-летний физик-отличник из МАИ, приговорен к трем годам условно за то, что толкнул в спину росгвардейца (ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия к представителю власти") на акции протеста 27 июля в Москве.

— Неприкосновенности добавят не всем — Рабочая группа предложила расширить конституционные основания для роспуска Думы — Рабочая группа по подготовке поправок к конституции предложила записать в основном законе неприкосновенность бывших президентов РФ.

— Принуждение к Риму — Россия и Италия после "крымских каникул" вернулись к формату 2+2 — Главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу 18 февраля провели в Риме консультации со своими итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини.

— Мало Золотое, да дорого — Накануне заседания Совбеза ООН в Донбассе случилось новое обострение — В Донбассе во вторник произошло самое серьезное в этом году обострение вооруженного конфликта.

— "Арктика" теряет мощность — Атомный ледокол может быть сдан с неисправным двигателем — Один из гребных электродвигателей на проходящем испытания атомном ледоколе "Арктика" после поломки 4 февраля признан не подлежащим восстановлению.

— Российский софт запустят в производство — Промышленности предложат перейти на отечественное ПО — Минпромторг нашел новый способ поддержать отечественных разработчиков софта.

— Управляющие не боятся вирусов — Больше рисков они видят в выборах президента США — Портфельных управляющих крупнейших инвестиционных фондов больше волнуют приближающиеся выборы президента США, чем распространение коронавируса.

— У Южной Кореи не ловится траулер — Страну могут лишить квот из-за отказа утилизировать старое судно — Произошедший еще девять лет назад инцидент с южнокорейским траулером Oriental Angel может дать повод российским рыбопромышленникам выторговать себе дополнительные преференции.

— Слияния и укрупнения — Собственники продают небольшие банки — В последние дни стало известно о ряде планируемых и уже завершенных сделок по покупке небольших банков.

— Зеленая энергетика задерживается — Генераторы заплатили за срывы ввода проектов 5 млрд рублей — Инвесторы в зеленую генерацию за пять лет ввели только половину от запланированных проектов.

— Система малых платежей — Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП — Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.

— Mail.ru Group настроит телепрограмму — Компания запускает рекомендательный видеосервис — Mail.ru Group готовит к запуску видеосервис "Смотри Mail.ru". Он позиционируется как "персональный телеканал", который будет подбирать контент, включая фильмы и телесериалы, по интересам пользователя.

— МТС выходит на сцену — Оператор инвестирует в постановку мюзикла — Сотовый оператор МТС начал инвестировать в развлекательные мероприятия.

— Boss отшил женщин — Зарубежные марки рассчитывают на московских покупательниц — Пока некоторые одежные бренды уходят из России по экономическим причинам, другие ритейлеры выводят новые линейки.

— Операторы собирают киоски — На российском вендинговом рынке начинается консолидация — Один из крупнейших владельцев торговых автоматов в РФ группа Uvenco может стать совладельцем крупного новосибирского вендингового оператора "Кофейро".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россия снова должна акционерам ЮКОСа $50 млрд по решению суда — Но найти и отсудить российские активы в мире будет сложно — Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров ЮКОСа.

— Президент будет руководить правительством и получит новый повод распустить Госдуму — Депутаты готовы одобрить еще один пакет поправок в конституцию — В конституции появится положение о том, что президент осуществляет "общее руководство правительством", – такой нормы не было во внесенном Владимиром Путиным проекте.

— Корпорация "Энергия" лишилась контракта на изготовление спутника для Анголы — После неудачного запуска проект передали ИСС им. Решетнева — Один из самых проблемных международных проектов России в космической сфере – изготовление нового спутника AngoSat-2 для министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы – завершится не ранее марта 2022 г.

— ФАС представила свою версию реформы закупок — Служба предлагает оценивать заказчиков с помощью их рейтинга — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила упростить условия доступа к госзаказу поставщикам с успешно выполненными контрактами.

— Инвестиции федерального бюджета в инфраструктуру оказались на минимуме с 2015 года — Частные тоже снижаются из-за неопределенности регулирования — Несмотря на старания властей привлечь максимум внебюджетных инвестиций в исполнение нацпроектов, в инфраструктуру вложения не растут – таковы выводы аналитиков InfraOne по итогам 2019 г.

— Чистая прибыль "Сибура" увеличилась на четверть — Но из-за корректировок на бумажные статьи дивиденды останутся такими же, как и за 2018 г. — Во вторник, 18 февраля, "Сибур" отчитался по МСФО за 2019 г. Чистая прибыль крупнейшего в России нефтехимического холдинга в сравнении с 2018 г. выросла на 27,6% и достигла 141,4 млрд руб.

— США ввели санкции против вице-президента "Роснефти" и "дочки" госкомпании — Решение могли согласовать лично с Трампом — США ввели санкции в отношении торгового подразделения "Роснефти" Rosneft Trading и ее президента, члена правления госкомпании гражданина Бельгии Дидье Касимиро из-за торговли венесуэльской нефтью, сообщил минфин США.

— Авиабилеты на Камчатку могут сильно подорожать — Холдинг Вексельберга в разы поднимет тарифы в аэропорту Петропавловска-Камчатского — Директор департамента гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта и "Аэрофлот" представить позиции по поводу долгосрочных тарифов аэропорта Петропавловска-Камчатского "Елизово".

— Теплицы оказались самым рентабельным направлением сельского хозяйства в России — Этот бизнес привлек инвесторов после девальвации рубля и продуктового эмбарго — Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка проанализировал, какие направления сельского хозяйства наиболее рентабельны.

— Leta Capital отчитался по инвестициям — За восемь лет работы он выплатил инвесторам $18,9 млн — Как рассказал управляющий партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава, доходность фонда составила 11% годовых, за отчетные восемь лет фонд инвестировал $15,1 млн в 22 проекта на ранних стадиях.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— У аппарата — Михаил Мишустин перераспределил сферы ведения и оптимизировал структуру аппарата правительства — Оптимизация стала главной задачей при формировании новой структуры правительственного аппарата. Такая цель отвечает и новым принципам работы кабмина.

— Особо опасный охранник — Росгвардия предложила увеличить наказание за незаконную охранную деятельность — Росгвардия выяснила, что многие из так называемых охранников в торговых и развлекательных центрах не имеют ни патентов, ни спецподготовки.

— Казус Амантонио — Почему издательство АСТ приостановило продажу книги о вреде прививок — В начале февраля в издательстве АСТ вышла книга "Прививать или не прививать, или, Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации" израильского инженера-электронщика, блогера Антона Амантонио.

— Деньги вылетают в трубку — Банк России назвал главные риски для безопасности счетов — Социальная инженерия, то есть выманивание конфиденциальных данных у людей, прочно заняла первое место среди методов хищения денег с банковских счетов граждан и юридических лиц.

— Отдых перед праздником — Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности разъяснила, что в рамках действующего законодательства вполне возможно объявить 31 декабря выходным днем.

— Платежки без наценки — Владимир Путин поддержал идею "Единой России" отменить комиссию банков при оплате услуг ЖКХ — Законопроект об отмене комиссии за платежи ЖКХ планируют внести в Думу до конца недели

— Деньги на внука — Одобрен законопроект об индексации пенсий опекунам — Для опекунов предлагают восстановить индексацию пенсий с 1 июля. Законопроект об этом депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении.

— При условии осуждения — Могут отменить штрафы за использование свастики без признаков пропаганды — Госдума приняла закон об отмене штрафов и ареста в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается без пропаганды и с осуждением. Теперь документ направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

— С третьего раза — В рабочей группе предложили поправки к главам о президенте и правительстве — Список конституционных обязанностей правительства могут расширить, добавив поддержку научно-технологического развития, волонтерства, защиту экологии и семейных ценностей. Такие поправки подготовила созданная президентом рабочая группа.

— Африканский маршрут — Валентина Матвиенко обсудила с президентом Замбии планы сотрудничества — Россия и Замбия намерены наращивать сотрудничество в ключевых для этой африканской страны областях — энергетике и геологоразведке. Кроме того, взаимные поездки граждан двух стран могут стать безвизовыми.

— Матч и хакеры — Николай Патрушев провел в Катаре консультации по безопасности — Обсуждалась охрана порядка на чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.

— Горячее питание для школьников — Во вторник Государственная Дума единогласно приняла в третьем окончательном чтении закон, касающийся продовольственного обеспечения граждан нашей страны и в первую очередь школьников младших классов.

— Четверка в Риме — Военные и дипломаты России и Италии возобновили сотрудничество в формате "2+2" — Министры говорили в Риме о контроле над вооружениями и кризисах в Ливии, Сирии и на Украине.

— Давление пониженное — Протекционизм влияет на мировую торговлю больше, чем коронавирус?— Объем торговли, затронутый ограничениями в странах "большой двадцатки", превысил 1,6 трлн долларов.

— Нормам повысят уровень — В Госдуму внесены поправки в главы Конституции о президенте и правительстве — В профильный Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.

— Восточная кухня — Как повлияет эпидемия коронавируса на аграрные планы России — Вспышка коронавируса обнажила серьезные пробелы в продовольственной безопасности, причем не только Китая, но и отечественного Дальнего Востока.

— Чужие среди своих — Заказчики нашли новый способ борьбы с поставщиками — Федеральную антимонопольную службу (ФАС) беспокоит резкий рост числа обращений о включении компаний в реестр недобросовестных участников госзакупок — почти в два раза по итогам 2019 года.

— Риск изобилия — Мировой нефтяной рынок ожидает усиление конкуренции — Несмотря на близкие к паническим настроения на рынке из-за эпидемии коронавируса в Китае, цены на нефть так и не пробили отметку в 50 долларов за баррель и даже перешли к умеренному росту, поднявшись выше 55 долларов.

— Карантин строгого режима — В Сингапуре вернувшимся из КНР запретили выходить на улицы под страхом тюрьмы — Отныне в Сингапуре за нарушение двухнедельного карантина по коронавирусу можно напороться на немалый штраф или вовсе угодить за решетку.

— Сеть отключили — Компания Google официально сообщила о завершении проекта Station, благодаря которому жители развивающихся стран могли пользоваться бесплатным доступом в интернет.

— "Яблоки" в дефиците — Apple ограничивает поставки iPhone — Компания Apple ограничивает поставки iPhone по всему миру из-за коронавируса.

— Потушат с колес — Пожарные десантники получат новую спецтехнику — В нынешнем году пожарные спасатели Сибири и Дальнего Востока получат 1,3 миллиарда рублей на спецтехнику и оборудование.

— Зубы на месте — В Минздраве пояснили организацию работы поликлиник — Поправки в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению не требуют закрытия кабинетов стоматологов в поликлиниках, — сообщили в Минздраве.

— Миллиард в прямом эфире — Первый канал решил побаловать спортивных болельщиков противостоянием "Реала" и "Барселоны" — Ежегодно противостояние двух испанских футбольных грандов "Реала" и "Барселоны" в прямом эфире смотрят порядка одного миллиарда болельщиков.

— Тянем штурвал на себя — В России запустили новую модификацию самолета Sukhoi Superjet 100 — Импортные компоненты на российском ближнемагистральном пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) начали менять на отечественные.

— Деньги — семье — Родным погибших военных увеличат выплаты — Законопроект, который дает право членам семьи погибшего военнослужащего получить за него денежное довольствие, направят на утверждение в правительство.

— В служебном порядке — Число правонарушений в Вооруженных силах в 2019 году снизилось — В Минобороны привели динамику снижения правонарушений в Вооруженных силах за последние пять лет.

— Тюрьма накажет рублем — Предложено увеличить штрафы для заключенных — Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, увеличивающий дисциплинарные штрафы для осужденных.

— Укажут на ошибки — Россия оспорит решение суда Гааги по делу "ЮКОСа" — В министерстве юстиции России заявили, что Россия оспорит в Верховном суде Нидерландов в порядке кассации решение Апелляционного суда Гааги по иску акционеров ЮКОСа.

— Держит марку — Суд закрепил бренды КВН за Масляковым — Законность решений Роспатента о предоставлении правовой охраны товарным знакам "Международный союз КВН" и Planet KVN на имя ООО "ТТО "АМИК" Александра Маслякова подтвердил президиум Суда по интеллектуальным правам.

— Реванш от Берни — Каким образом 78-летний социалист может стать кандидатом в президенты США — После первичных выборов в штатах Айова и Нью-Гэмпшир сенатор Берни Сандерс выглядит лидером в борьбе за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии и бросить вызов президенту Дональду Трампу в ноябре.

— По лекалам Порошенко — Вместо амнистии Киев предлагает Донбассу репрессии — Сегодня президент Украины Владимир Зеленский созывал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

— Был ли "Бук"?— Стали известны новые данные о крушении MH17 — 1 — Служба военной разведки и безопасности Нидерландов пришла к выводу о том, что рейс MH17, потерпевший крушение под Донецком в 2014 году, летел за пределами досягаемости всех российских и украинских зенитно-ракетных комплексов "Бук".

— На суд экспертов — СПЧ и Ассоциация юристов России будут совместно работать над судебной реформой — Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и Ассоциация юристов России договорились о тесном взаимодействии по разработке предложений в области судебной реформы, развитию спортивного и цифрового права.

— Вера и Юра — В Кемерово на стенах домов появились портреты героев Великой Отечественной войны — В Кемерово память о героях Великой Отечественной сохраняют с помощью граффити: портреты погибших на войне размещают на стенах городских зданий.

— Из благих побуждений — Митрополит Иларион извинился перед гражданскими женами — Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал женщин в незарегистрированных браках "слабым звеном" и извинился перед ними за слова протоиерея Димитрия Смирнова.

— Согласовали вслепую — Ушло в суд третье дело о пожаре в "Зимней вишне" — Уголовное дело в отношении бывшей главы кузбасской инспекции Госстройнадзора и трех ее соучастников направила в суд Генеральная прокуратура России.

— Атом раздора — Отказ от АЭС обходится Германии ежегодно в 12 миллиардов долларов — Отказ от атомной энергетики стал трендом последних лет. На такой шаг уже пошли Италия, Австрия и Швейцария.

— Мир в минимаксе — Как сделать науку доступной для всех — На "Всенаучном форуме-2020" в Москве подведены первые итоги необычной научно-просветительской программы.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Нашли вклад: банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам — ЦБ зафиксировал рост мисселинга при оформлении договоров доверительного управления — За февраль-декабрь 2019 года ЦБ получил 3,8 тыс жалоб, связанных с проблемой мисселинга — так специалисты называют недобросовестную практику продаж без должного информирования.

— Подлетный лов: разработан новый способ стыковки орбитальных аппаратов — Созданный метод присоединения одного челнока к другому сэкономит топливо и исключит поломки — Российские ученые разработали метод стыковки для недавно презентованного нового типа пилотируемых космических аппаратов в форме свободно вращающегося тора — с его помощью создается искусственная гравитация.

— Дама требует праздника: 8 Марта в офисах отмечают чаще, чем 23 февраля — При этом большинство сотрудников предпочло бы заменить корпоратив или подарок на премию — Международный женский день в корпоративном формате отмечают почти в двух третях компаний, а День защитника Отечества — чуть больше, чем в половине организаций.

— Просто в космос: в России создадут ракету для бюджетных запусков — Сверхлегкий носитель доставит спутники на орбиту и вернется обратно — Сверхлегкая многоразовая ракета, которую разрабатывают российские ученые, доставит на 200-километровую орбиту Земли микро- и наноспутники.

— Вирусный спад: экспорт российских товаров в КНР снизился на 30% — Потери бизнеса составят $450 млн, а "Опора России" планирует ставить перед правительством вопрос о компенсации убытков — Объем торговли РФ и КНР активно снижается на фоне эпидемии коронавируса. Сильнее всего с начала этого года просел российский экспорт, рассказали в дальневосточном управлении ФТС.

— Метровый задор: цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд — За шесть лет первичное жилье в крупных городах подорожало почти на 40% — В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. За шесть лет в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%.

— Дайте две: 80% россиян хотят получать пенсию от работодателя — Но только 6,4% занимаются её формированием — Большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию, но только каждый десятый имеет возможность это сделать.

— Одинаковы с крыльца: Россия вернется к типовому строительству — Минстрой уже готовит соответствующие поправки в законодательство — Школы, больницы, дворцы спорта, библиотеки и другие объекты, на возведение которых тратятся бюджетные деньги, будут строиться по типовым проектам. Соответствующие поправки в Градостроительный кодекс готовит Минстрой.

— Дошли до дочки: к чему приведут санкции США против Rosneft Trading — Новые ограничения связаны с желанием Белого дома создать преимущества для американского бизнеса — Санкции США против "дочки" "Роснефти" Rosneft Trading SA не навредят ключевому бизнесу материнской компании, считают опрошенные эксперты.

— Пошли от суда: что означает решение Гааги по делу ЮКОСа — Рассмотрение кассации России может занять несколько лет — Апелляционный суд Гааги 18 февраля отменил предыдущее решение по иску бывших акционеров ЮКОСа к РФ и обязал Москву выплатить истцам $50 млрд.

— Базовый набор: почему Донбасс не пугают новые объекты ВСУ по образцу НАТО — В регионе и без этого хватает поводов для обострений ситуации — Официальный Киев планирует построить на Украине две военные базы по стандартам НАТО.

— Китай дальше — Гаджеты из Поднебесной дорожают из-за коронавируса — Продавцы электроники начали отменять акции и скидки на некоторые модели китайских смартфонов, в связи с чем можно говорить о косвенном повышении цен.

— Бес пилота: неизвестный дрон сблизился с самолетом Шойгу над Европой — Инцидент стал первым появлением БПЛА Североатлантического альянса рядом с бортом министра обороны России — В небе над Европой к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу приблизился неизвестный дрон.

— Банковские учения: ЦБ рассказал, как будет бороться с мошенниками — Планируется тестировать безопасников, ужесточить наказание за продажу личных данных и упростить блокировку фишинговых ресурсов — Ужесточение наказания за распространение персональных данных, повышение финансовой грамотности и более пристальный анализ защищенности банков — таковы основные направления стратегии ЦБ по киберзащите.

— Кадровый запрос: в России возник дефицит консультантов и инженеров — Нехватка этих специалистов вкупе с недостатком рабочих ставит под угрозу развитие промышленности — На российском рынке труда больше всего не хватает бизнес-консультантов, инженеров, рабочих и страховщиков.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Новые гарантии для гаранта — В Госдуму внесены новые правки к законопроекту об изменении Конституции — Рабочая группа по изменению Конституции подготовила новые поправки ко второму чтению законопроекта.

— Борис Титов запросил у военных 34 млрд — Бизнес-омбудсмен предложил Минобороны вернуть долги подрядчикам спецстроя — Борис Титов пожаловался в Минобороны на невыплату военно-строительными управлениями долгов подрядчикам.

— Вердикт с госактивными последствиями — Что означает для России решение Гаагского суда по делу ЮКОСа — Бывшие акционеры ЮКОСа взяли реванш в споре с Россией и теперь могут рассчитывать на компенсацию более чем в $50 млрд, выиграв дело в Апелляционном суде Гааги. Они намерены взыскивать госактивы РФ на Западе.

— Как ЦБ поможет правительству увеличить расходы — Продажа Сбербанка эквивалентна повышению цены отсечения примерно на $4–5, до $46–47 за баррель в ближайшие четыре года.

— Нефтегазовый двигатель завел инвесторов — КПМГ проанализировала итоги 2019 года для российского рынка M&A — Прошедший 2019 год стал самым успешным на российском рынке слияний и поглощений (M&A) за все время после введения санкций, следует из обзора КПМГ.

— Два миллиарда для второго мультиплекса — Роспечать урезала субсидии на распространение телесигнгала в малых населенных пунктах — Госсубсидии на поддержку вещания в небольших городах ряда телеканалов, в том числе С Т С, Т В 3, " М У З Т В ", в 2020 году сократились. А для православного "СПАСА", получившего максимальную выплату в 2019-м, субсидия пока не предусмотрена.

— Попутный газ остался без налога — В правительстве одобрили меры по поддержке нефтехимической отрасли — Новый куратор топливно-энергетического комплекса в правительстве вице-премьер Юрий Борисов поддержал пакет стимулов для развития нефтегазохимии. Новые налоги за эту поддержку правительство вводить не будет.

— Новое поколение втискивают в старые частоты — Утвержденная в 2019 году схема развития сетей 5G в России может быть изменена — Намеченные на 2020 год аукционы на частоты для сетей 5G могут быть отменены. Вместо этого операторам связи предлагается развивать новый стандарт в уже имеющихся у них диапазонах, а новые частоты использовать пока только для тестов.

— Прямая инъекция в аптеку — Как две предпринимательницы из Новосибирска нашли новую нишу на рынке лекарственных средств — После кризиса производители препаратов стараются снизить издержки, а аптеки— удержать цены от быстрого роста. Помочь тем и другим вызвались две новосибирские предпринимательницы, решившиеся выключить из цепочки фармдистрибьюторов.