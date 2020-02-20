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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Арктика на твердом проценте — РСПП предлагает предоставить льготы горнодобывающим компаниям — "Ъ" стали известны предложения бизнеса по преференциям для горнодобывающих компаний в Арктике.

— Идлиб готовят к операции — Реджеп Тайип Эрдоган вновь анонсировал внезапное наступление турецких военных в Сирии — Военная операция в сирийском Идлибе — это лишь "вопрос времени", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Ни в какие палаты не лезет — В случае переноса коронавируса из Китая в России может не хватить врачей и коек — Серьезным увеличением количества прибывших из Китая объяснила необходимость ограничения въезда в страну граждан КНР вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Россвязь прозванивает "Кузнечика" — Отечественную криптозащиту протестируют на виртуальных сим-картах — Для внедрения в России виртуальных сим-карт eSIM Россвязь протестирует использование в них отечественных алгоритмов шифрования "Магма" и "Кузнечик" — единственных сертифицированных ФСБ.

— Казна почувствовала себя неосвоенной — Счетная палата фиксирует уклонение расходов бюджета от плана — Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в аналитической записке об исполнении бюджета 2019 года зафиксировал новый рост объема неосвоенных средств и сосредоточение почти пятой части всех госрасходов в последнем месяце года.

— Таможни Евразии присмотрят друг за другом — В ЕАЭС задумались о совместном контроле движения товаров — В ЕАЭС по инициативе Киргизии началось обсуждение проведения таможенного контроля с участием представителей Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и таможен других стран "пятерки".

— Длинные деньги ухудшили сборы — Мониторинг страхования — Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подвел итоги года в страховании жизни.

— "В мире практически не осталось конституции, которая не была бы правлена" — Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Талия Хабриева о том, насколько неприкосновенен Основной закон — Сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок Павел Крашенинников вновь заявил в среду, что, с его точки зрения, преамбулу Основного закона лучше оставить без изменений.

— Оппозицию поразили в правах президента — Комитет Госдумы отклонил предложения ограничить полномочия главы государства — Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрел и рекомендовал к принятию поправки к четвертой и шестой главам Конституции, регулирующим деятельность президента и правительства.

— Голосование на диване — Поддержать поправки можно будет не выходя из дома — По данным "Ъ", участковым избирательным комиссиям дано распоряжение принимать заявления от граждан на надомное голосование с 1 апреля.

— Марши протеста могут дойти до амнистии — Депутат Сергей Шаргунов предложил освободить осужденных участников московских митингов — Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) внес в нижнюю палату проект амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественный войне.

— Следствие пришло в суд за налогами — Бывшему директору ювелирной компании заочно избрали меру пресечения — Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга.

— Дмитрий Захарченко не проявляет склонности к побегу — Экс-сотрудник МВД требует снять его с профилактического учета — Лефортовский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу заявления скандально известного бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

— Второй арест чекиста крепче первого — Фигуранта дела "енотов" оставили в СИЗО — Южный окружной военный суд отклонил жалобы защиты на арест бывшего сотрудника ФСБ Александра Мрищука, обвиняемого в организации преступного сообщества на базе ЧВК "Е.Н.О.Т.".

— "Ростелеком" подключили к картельному сговору — Следствие нашло нарушения при проведении торгов в рамках "Цифровой экономики" — Сразу в шести регионах правоохранительные органы провели обыски в рамках уголовного дела о картельном сговоре при торгах, проведенных "Ростелекомом" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ".

— У штрафа долги велики — ГИБДД решила убрать с дороги более 10 тыс. злостных нарушителей с помощью приставов — ГИБДД взялась за автовладельцев, на которых висят более 1 тыс. неоплаченных в течение двух последних лет штрафов: их отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины.

— Британия для британских — В Соединенном Королевстве представлена жесткая миграционная реформа — Власти Великобритании решили закрыть границу для неквалифицированных рабочих из зарубежных стран и пускать в королевство на заработки лишь "самых умных и самых хороших" иностранцев.

— "Инициатива Трампа — это уничтожение палестинского проекта" — Советник Махмуда Аббаса рассказал "Ъ", почему никто, кроме Израиля, не поддержал американскую "сделку века" — Ровно три недели прошло с момента презентации Вашингтоном "сделки века" — плана по примирению палестинцев и израильтян.

— Портовые сборы подпирают инфраструктуру — Их максимальный уровень может вырасти в десятки раз — ФГУП "Росморпорт" по предложению ФАС подготовило проект единых максимальных ставок портовых сборов на 2020–2022 годы.

— ЦБ придаст переводам обратную силу — У граждан может появиться новый инструмент борьбы с мошенниками — Подведенные ЦБ итоги 2019 года показывают, что социальная инженерия остается основной причиной хищений с электронных платежных средств, в том числе банковских карт.

— Попутчикам закон не дописан — Минэкономики раскритиковало законопроект о карпулинге — Законопроект Минтранса о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинг) получил отрицательное заключение Минэкономики.

— Из последних в первые — Илья Усов о пользе расчистки баланса в отдельно взятом НПФ — В прошлом году в ПФР поступило пять заявлений на перевод пенсионных накоплений в НПФ "Телеком-Союз".

— Гособлигации повернут к народу маркетплейсом — ОФЗ-н предложено размещать через платформу ЦБ — Минфин получит возможность размещать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) через маркетплейс, расширив возможности частных инвесторов.

— Пайщиков выводят на улицу — Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы — Падение ставок по депозитам побуждает управляющие компании предлагать розничным инвесторам закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), активами которых выступает арендная недвижимость.

— Субсидию разбирают на отрасли — Единый льготный лизинг распадается на отдельные меры поддержки — Как узнал "Ъ", Минпромторг фактически откажется от программы единого льготного лизинга, принятой в конце декабря.

— Граждане реже жалуются на банки — ЦБ обеспокоен недобросовестными продажами — Банк России подсчитал, что количество жалоб на банки в прошлом году снизилось.

— "Роснефть" сдвинула газ — Компания отложила запуск ключевых проектов — В условиях избытка газа на внутреннем рынке "Роснефть" вновь скорректировала сроки запуска своих крупнейших газовых проектов "Роспан" и Харампур с совокупной добычей свыше 40 млрд кубометров.

— "Ориентир" для спекуляций — Девелопер построит логопарк для пока неизвестных арендаторов — На складском рынке ожидается смена девелоперского цикла: если раньше компании заранее договаривались о строительстве складов с конкретным арендатором или покупателем, то сейчас растет интерес к так называемым спекулятивным объектам.

— Enel тяжело дается отказ от угля — "Энел Россия" снизит дивиденды после продажи Рефтинской ГРЭС — "Энел Россия" пересмотрела стратегию после продажи своего ключевого актива — угольной Рефтинской ГРЭС. По прогнозу компании, ее чистая прибыль в 2022 году составит 4,5 млрд руб., что на 40% ниже показателя 2019 года.

— Регионы прирастают торгцентрами, которым будет тяжело найти арендаторов — В 2020 году восстановление активности девелоперов коммерческой недвижимости продолжится: в регионах ввод объектов может вырасти более чем на 20%.

— Okko нанял "Холопа" — Сервис купил эксклюзив на самый кассовый российский фильм — Входящий в Rambler Group онлайн-видеосервис Okko купил на месяц эксклюзивные права на показ самого кассового российского фильма "Холоп" еще до окончания широкого проката.

— Попутчикам закон не дописан — Минэкономики раскритиковало законопроект о карпулинге — Законопроект Минтранса о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинг) получил отрицательное заключение Минэкономики.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло — Их число увеличилось более чем на треть, несмотря на призывы перестать "кошмарить бизнес" — Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.

— Голосование по поправкам в Конституцию выведено из-под действия закона о госзакупках — Это "чрезвычайная акция", повторять которую власти не собираются, считает эксперт — Госдума приняла во вторник во втором чтении законопроект, выводящий из-под закона о госзакупках общероссийское голосование по изменению Конституции.

— России не удается договориться ни с ливийским маршалом, ни с турецким президентом — Анкара готовится воевать на обоих фронтах — Министр обороны России Сергей Шойгу в среду впервые с 2018 г. лично принял в Москве командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара.

— S&P: покупка Сбербанка из средств ФНБ ослабит бюджетное правило — В суверенном рейтинге России такие риски уже учтены — Купив акции Сбербанка у ЦБ за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ), правительство ослабит действие бюджетного правила, хотя и не нарушит его.

— Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования — Одним из источников может стать программа единой лизинговой субсидии — Программа льготного автокредитования в 2020 г. может увеличиться на 5 млрд руб., следует из правительственных поправок в федеральный бюджет на 2020–2022 гг. Это подтвердил представитель Минпромторга.

— Инвесторы пытаются оценить устойчивость китайской экономики — Для анализа используются спрос на уголь, пробки на дорогах и уровень загрязнения воздуха — Вспышка коронавируса по-прежнему мешает китайским компаниям: не все сотрудники смогли вернуться на работу, а в цепочках поставок наблюдаются сбои.

— Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей — Но сначала нужно будет вложить 150 млрд — В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.

— АСВ может продать половину гостиницы "Петр I" в центре Москвы — Ранее отель связывали со скандальным бизнесменом Павлом Фуксом — Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Русского международного банка (его банкротством сейчас занимается Агентство по страхованию вкладов, АСВ) о взыскании с акционеров ОАО "Гостиница "Будапешт" долга в размере $11,4 млн.

— Суд начал банкротство бывшего банкира и девелопера Кириленко — Его партнерами были Владимир Груздев и Вадим Мошкович — Арбитражный суд Москвы ввел в отношении бизнесмена Сергея Кириленко процедуру реструктуризации долгов, сообщило "РИА Новости" из зала суда.

— Солнечная энергия уже может конкурировать с углем — В Индии она дешевле даже без государственных субсидий — Долгое время солнечная энергетика зависела от субсидий и государственной поддержки.

— Итальянская Enel переходит на чистую энергетику в России — Рост инвестиций в ВИЭ приведет к снижению дивидендов "Энел Россия" — В октябре 2019 г. "Энел Россия" (ее контролирует итальянская Enel) продала самую большую угольную станцию в России – Рефтинскую ГРЭС (Свердловская обл.) компании "Кузбассэнерго" за 20,7 млрд руб., входящей в структуру СУЭК Андрея Мельниченко.

— Кредитор рухнувшего банка продолжает преследовать АСВ — Он добивается, чтобы агентство оспорило закрытие своего вклада на 500 млн рублей перед крахом банка — Кредитор Пробизнесбанка пожаловался в суд на бездействие конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое не оспорило свою же сделку с банком в рамках его банкротства.

— Мошенники в прошлом году украли у клиентов банков 6,4 млрд рублей — Банки компенсировали из этой суммы лишь каждый седьмой рубль — В 2019 г. мошенники провели около 577 000 операций с использованием электронных средств платежа без согласия клиентов банков – физических и юридических лиц.

— Кому дозволено лениться в российских компаниях — И почему в интересах работодателей разрешать сотрудникам бездельничать — В эпоху цифровых технологий лень перестала быть недостатком, у людей интеллектуального и творческого труда она только повышает продуктивность.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Земля и воры — Следственный комитет раскрыл схемы хищений казенной земли — В краже государственной земли чиновникам помогают регистраторы, судьи и даже адвокаты.

— Вирус без короны — Академик Малеев: Когда этот ужас кончится — В Китае по-прежнему полыхает эпидемия. Но на территории России ни одного инфицированного COVID-19 не зарегистрировано. Двое наших заразились на лайнере Diamond Princess и будут проходить лечение в Японии.

— Игра в коробочки — Как на нашей доброте наживаются фальшивые благотворительные фонды — Я жалею больных детей. Но с недавних пор, когда вижу прозрачную благотворительную коробочку возле кассы супермаркета, отворачиваюсь.

— В тюрьму — по записи — Предлагается ввести запись на свидания с арестантами через портал госуслуг — Зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин предложил ввести на едином портале государственных услуг функцию записи на свидания родственников с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.

— Выйдите из машины — На дорогах страны ловят злостных нарушителей правил — 73 россиянина имеют более чем по тысяче неоплаченных штрафов за нарушения Правил дорожного движения каждый.

— Включая первенца — Госдума одобрила расширение программы материнского капитала — Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.

— Сторож не страж — В России повышают штрафы за незаконную охранную деятельность — Штрафы за незаконную охранную деятельность вырастут до 100 тысяч рублей. Законопроект, который поможет конституционные права и свободы граждан, прошел первое чтение в Госдуме.

— Вошли в Персидский залив — Россия и Катар договорились о совместных шагах в борьбе с терроризмом — Россия и Катар впервые в истории подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом и транснациональной преступности.

— Нормам повысят уровень — В Госдуму внесены поправки в главы Конституции о президенте и правительстве — В профильный Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.

— С правом на надежду — Пятая часть проживающих в психоневрологических диспансерах — дееспособны — Каждый пятый россиянин, проживающий в психоневрологическом интернате (ПНИ), дееспособен или частично дееспособен.

— Дышите глубже — Подготовлены рекомендации по физической активности — Чтобы сохранить здоровье как можно дольше, необходимо поддерживать физическую активность. Если спортом занимается ограниченный круг людей, то физактивность полезна абсолютно всем — и здоровым, и больным людям.

— И ни слова о Мюнхене — Академик Александр Чубарьян о том, как политика умалчивает о вопиющих фактах истории — На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию Российской Федерации поступило предложение создать Центр, где будут собраны документы по Второй мировой войне.

— Стихия подорожала — Затраты на ликвидацию последствий ЧС выросли вдвое — Природные катастрофы выросли в цене. Сумма расходов из бюджета на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в прошлом году оказалась почти вдвое больше, нежели всего лишь годом ранее.

— Контакта.net — Готово ли человечество к "автономному" существованию — Из-за коронавируса миллионам китайцев приходится проводить почти все время дома: работать удаленно, делать покупки онлайн, развлекаться, не выходя из квартиры.

— По домам — Завершился срок изоляции людей в Тюменской области — Каждому из доставленных 14 дней назад военной авиацией из китайского Уханя выдали справку, подтверждающую отсутствие в организме коронавируса, и в течение суток "пациенты" покинули город — кто на самолете, кто на поезде.

— Гражданам Китая временно закрывают въезд в Россию — С 20 февраля по решению правительства временно перестанут пропускать граждан Китая через границу России — Такое распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

— Будьте здоровы — Граждан КНР разместили в пригороде Хабаровска — Граждан КНР, приехавших на работу в Хабаровский край, поместили на двухнедельный карантин в поселке Некрасовка.

— В поисках ноля — В ЕАЭС отменят пошлину на импорт электромобилей — Совет ЕЭК предложил установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на электромобили, причем распространить ее действие в том числе на физических лиц.

— Рубль бьет метр — Обманутые дольщики предпочитают деньги вместо квартиры — Обманутые дольщики, чьи дома будут достраиваться с помощью Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, все чаще хотят получить денежные компенсации вместо квартир.

— Полка для героя — Ветераны войны смогут ездить на поездах бесплатно — Отправиться в путешествие по местам боев, к родственникам или друзьям ветераны Великой Отечественной войны теперь смогут бесплатно.

— Платежное похищение — Мошенники украли миллиарды рублей с банковских счетов россиян — Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похищают при покупках в интернете.

— Добыча ищет покоя — Новая налоговая система в нефтяной отрасли может быть изменена — Корректировка параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли может негативно отразиться как на будущем самого пилота нового механизма налогообложения, так и на привлечении инвестиций в проекты, не относящиеся к НДД.

— Спящая ячейка — В столице сотрудники ФСБ разоблачили деятельность экстремистской группы — Деятельность очередной ячейки международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена на территории России) разоблачена оперативниками ФСБ и МВД России.

— Машины без опасности — К 2030 году нужно выйти на нулевой уровень смертности в ДТП — В России власти целенаправленно трудятся над снижением числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

— Внимание, впереди авария — Водителей станут предупреждать об опасных участках дорог в интернете и по СМС — В Госавтоинспекции прорабатывают вопрос о применении рассылок СМС-сообщений на мобильные телефоны для оповещения автомобилистов о приближении к аварийно опасным участкам на дорогах.

— Разведка с боем — Минобороны летом планирует подписать новый контракт на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 — Боевые возможности этих самолетов, которые за характерные очертания прозвали "утятами", будут увеличены после выполнения модернизации.

— Захарченко требует назад миллиарды — Экс-полковник подал иск к СИЗО "Лефортово" — Лефортовский районный суд Москвы приступил к рассмотрению административного иска адвокатов бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко к столичному СИЗО "Лефортово".

— Дроны в разведке и в патруле — На военной базе РФ в Киргизии разрешили иметь беспилотники — Президент Владимир Путин подписал закон, санкционирующий изменения в условиях пребывания в Киргизии объединенной военной базы РФ.

— Квартирный запрос — Жители Мюнхена вслед за Берлином требуют заморозить цены на аренду жилья — Немецкая земля Бавария, которая недаром зовется "свободным государством" и обычно живет без оглядки на столицу, на этот раз решила пойти по пути Берлина.

— Спасти фунт стерлинга — Активисты призвали сохранить наличные деньги — Группа финансовых аналитиков Access to Cash Review призвала британское Казначейство защитить банкноты и монеты от вымирания.

— Хиллари возвращается — Майкл Блумберг впервые попробовал силы в предвыборной гонке в США — Выдвиженцы от Демократической партии США поздно вечером в среду сошлись на очередных дебатах в Лас-Вегасе (штат Невада), где через пару дней состоится третий этап внутрипартийных выборов.

— Деньги решают не все — Чем и как Россия помогает Центральной Азии — В среду президент России Владимир Путин подписал межправительственное соглашение с Таджикистаном о строительстве в республике пяти русскоязычных школ.

— Без шума и пили — Кафе и магазины строже накажут за ночной шум — Власти Москвы намерены ужесточить наказание для кафе и магазинов за ночной шум. Для этого депутаты городской Думы предложили увеличить размер штрафов на владельцев заведений.

— Прощание с маршруткой — Наземный городской транспорт Петербурга с июля будет работать по единому социальному тарифу — Северная столица переходит на социальные автобусы. Коммерческие же — так называемые маршрутки — в городе будут отменены.

— Мимо кассы — Финансовые мошенники украли почти 60 миллионов рублей — Сразу несколько денежных, в том числе и банковских, афер произошло в Москве и Московской области. Рейтинг мошенничеств возглавили "черные банкиры", незаконно заработавшие свыше 49 миллионов рублей.

— Ледяной ключик — В Керчи по факту заселения детей-сирот в дом без отопления возбудили два уголовных дела — В Керчи по факту заселения 25 детей-сирот в неотапливаемую новостройку возбуждено сразу два уголовных дела — в отношении компании-застройщика и и.о. начальника управления ЖКХ администрации города.

— Договор на достаток — Соцконтракт в Липецкой области становится все популярнее — Десятки липчан ежедневно интересуются социальным контрактом.

— Тусовка с риском — Суд отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела "смертельной вечеринки" — Центральный районный суд Новосибирска взял под домашний арест Владимира Понуровского, замдиректора ФГУП "ЖКХ Новосибирского научного центра".

— Недосчитались гостей — Туроператоры в Азии снижают цены — Цены на туры в Таиланд, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии снизились на 5-7 процентов, рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— В Японии на лайнере Diamond Princess отменили карантин — Японские власти вчера отменили карантин на круизном лайнере Diamond Princess, который две недели простоял у портового города Йокогама к югу от Токио — Первая партия пассажиров с отрицательными пробами на инфекцию, всего около пятисот человек, сошла на берег.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сыны парты: дети рохинья пойдут в школу спустя 2,5 года — Как сейчас живет крупнейший лагерь беженцев Кокс-Базар — В апреле около 10 тыс. детей национальности рохинья, проживающих в крупнейшем в мире лагере для беженцев Кокс-Базар в Бангладеш, начнут наконец ходить в школу.

— Безданная бочка: объем украденной информации за год увеличился в 27 раз — В России темпы роста количества утечек выше, чем в других странах — По итогам прошлого года общемировой объем украденных данных финансовых организаций увеличился в 27 раз по сравнению с 2018-м и превысил 1 млрд конфиденциальных записей.

— "Брать деньги за "улучшение кредитной истории" незаконно" — Глава службы ЦБ по защите прав потребителей Михаил Мамута — о том, на что жаловались граждане в прошлом году и какие нововведения для банков появятся в 2020-м — Инвестиционные страховки для 80-летних, "кредитные плечи" в брокерском обслуживании, навязывание страховок и юридических услуг и платное исправление кредитных историй — такие жалобы поступали в Центробанк от граждан в прошлом году.

— Заразу видно: в Россию запретили ввоз посылок с деликатесами из КНР — Известны случаи передачи вирусов через продукты питания, отмечают медики — Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней (документ есть у "Известий").

— ФАИПанули немножечко: крупные проекты не получили более 200 млрд рублей — Это худший уровень исполнения федеральной адресной инвестпрограммы за последние 16 лет — Государственные крупные инвестпроекты не получили почти четверть средств, предусмотренных для них в бюджете 2019 года.

— Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен — Поправка в Конституцию о ежегодной индексации не станет нагрузкой для бизнеса, считают эксперты — За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Малобюджетное исполнение — Счетная палата назвала причины рекордного за десятилетие недорасходования госсредств — Непотраченные расходы федерального бюджета в 2019 году превысили 1,1 трлн. руб., отчиталась счетная палата. Исполнение оказалось самым низким за 11 лет. Еще один антирекорд — перекос в тратах: на четвертый квартал пришлась треть расходов.

— Эскроу-пересчет — Как рынок недвижимости реагировал на введение новых правил участия в долевом строительстве — Во второй половине 2019 года, после введения обязательных эскроу-счетов, число заключенных договоров долевого участия в жилых домах по всей России упало на 26%. Это нивелировало бурный рост в преддверии реформы в первом полугодии.

— Штрафы за сокрытие отходов — Как Минприроды планирует поддержать региональных мусорных операторов — Минприроды выступило за введение штрафов с юрлиц за отказ заключать договоры с региональными операторами по вывозу отходов. Сейчас наказания за это нет, а около 10% всех операторов находятся на грани банкротства из-за неплатежей.

— Иногда они возвращают – ЦБ впервые раскрыл долю украденных денег, которую банки компенсируют клиентам — Банки возвращают россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия, то есть 15% от общей суммы украденного, подсчитали в ЦБ. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты сами выдают данные мошенникам.

— "Восточному" — выставили среднюю оценку — В амурском суде назвали стоимость банка из дела Калви — Банк "Восточный", чьи акционеры борются за контроль в российских и зарубежных судах, получил третью оценку стоимости, не совпадающую с предыдущими: 18 млрд. руб. против 8 млрд, и 30 млрд руб. иностранные суды могут не принять эту оценку.

— Правительству предложено сделать скидку на российское — производители электроники попросили новые преференции при госзакупках — Производители электроники попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентныеценовые преференции на все виды товаров и услуг. Эксперты предупреждают, что такая мера будет эффективной не для всех отраслей.

— Замена по ходу киберигры — Сбербанк стал новым претендентом на покупку у Mail.Ru холдинга ESfORCE — Объявленная в июле прошлого года сделка по передаче 51% киберспортивного холдинга ESFORCE европейской Modern Pick сорвалась. Теперь MAIL.RU GROUP ищет нового партнера для проекта — интерес к активу проявил Сбербанк.