ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев /ПРАЙМ/. На территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" не удалось создать доброжелательную систему для инвесторов, считает полпред президента России в ДФО – вице-премьер Юрий Трутнев, который находится с визитом на Камчатке.

Преференциальный режим ТОР был создан по инициативе президента России Владимира Путина. В декабре 2013 года глава государства в послании Федеральному собранию предложил создать в ДФО и Сибири сеть специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевого производства, ориентированного в том числе и на экспорт. 29 декабря 2014 года был принят ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".

"По поводу территории опережающего развития "Камчатка". Из 13 изначально заявленных на территории проектов реализовано два. Объём инвестиций, созданных рабочих мест не превышает 5%. Почему так получается? Боюсь, что на сегодняшний день на территории не удалось создать доброжелательную систему для инвесторов. Нет уверенности в том, что им будут предоставлены все услуги, нет достаточного объёма поддержки", — сказал Трутнев журналистам.

Он подчеркнул, что региональным властям необходимо усилить работу в данном направлении и допустил смену блока в правительстве края, отвечающего за реализацию ТОР.

"Вот в том состоянии, в котором сейчас работа ведётся, она не позволяет раскрывать уникальные возможности Камчатки. Камчатка – уникальный регион. И он может быть первым по инвестициям. Сегодня он последний. Сегодня по показателям привлечения инвестиций, по показателям роста промышленного производства – показатели Камчатки хуже, чем в среднем по России. А показатели Дальнего Востока кратно лучше. То есть Камчатка не только тянет Дальний Восток назад, она ещё и, несмотря на все меры, предпринятые президентом, несмотря на все принятые решения президента, она отстаёт от России в целом", — заявил вице-премьер.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин согласился с критикой Трутнева и отметил, что в ближайшее время власти проведут "работу над ошибками".

"Наверное, недостаточен диалог между властью (и бизнесом) Хотя нам казалось всё время, что он уже достаточно на хорошем уровне, но понимаю, что нам здесь, правда, предстоит большую работу провести", — сказал Владимир Илюхин.