МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. "Сколтех" не имеет отношения к проблемам обороны и безопасности РФ и США, заявил РИА Новости ректор вуза Александр Кулешов.

В начале декабря 2019 года "Сколтех" и Массачусетский технологический институт (MIT) подписали новое соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет, с 2019 года по 2024 год. В целом за все время сотрудничества MIT и "Сколтех" реализовали более 60 совместных научно-исследовательских проектов. При этом в ноябре власти США потребовали от MIT и Мэрилендского университета отчитаться о контактах с правительством России и некоторыми организациями, в числе которых "Лаборатория Касперского" и фонд "Сколково". Сотрудничество со "Сколтехом", как писали западные СМИ, вызывает опасения у экспертов по внешней политике и ФБР. В частности, издание WGBH писало, что учебная программа "Сколтеха" включает ряд дисциплин — например, по высокопроизводительным вычислениям и передовым технологиям производства, — "которые имеют потенциальное военное и шпионское значение".

По словам Кулешова, "Сколтех" основывался прежде всего с целью "ликвидации пропасти между научными результатами и их внедрением в экономику страны". "Это старая и очень больная для нас проблема, быстрое решение которой действительно требует помощи таких научно-образовательных организаций, как MIT с его огромным опытом организации успешных стартапов, коммерциализации научных достижений, работы с индустрией. Это и было лейтмотивом выбора MIT как института, владеющего лучшими в мире практиками в этой области", — указал он.

"Шпионаж — трудно придумать большую глупость. Большая часть профессоров "Сколтеха" и его руководителей — это иностранные ученые или русские исследователи, долгое время проработавшие за границей, как правило, имеющие двойное гражданство (ситуация, впрочем, начинает меняться — уже созрело юное поколение российских исследователей, постепенно меняющее общий ландшафт). "Сколтех" не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения к проблемам обороны и безопасности. Российские законы не позволяют это делать, да и как я уже говорил — изначальная цель была совершенно иная", — добавил он.

По словам ректора вуза, сегодня в мире не существует технологий, которые при желании нельзя было бы отнести к так называемым "двойным". "Пример, надеюсь, всем понятный: дифференциальное и интегральное исчисление (дата создания — XVII век) Несомненно, оно используется и в военном деле, но без него мы сейчас жили бы со средневековыми технологиями. Точно то же самое можно сказать и про все без исключения области науки. И, в заключение: сегодняшняя наука абсолютно интернациональна, и любая страна, пытающаяся закрыть границы и изолироваться от мира, обречена на поражение. Пример США-Китай замечательно иллюстрирует этот тезис", — добавил Кулешов.