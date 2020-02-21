ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев /ПРАЙМ/. Ярославская область заинтересована в деловом сотрудничестве с африканскими государствами, Индией, Китаем, Японией, Вьетнамом и европейскими странами, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.

"В современных условиях ни одна высокотехнологичная отрасль не может развиваться изолированно, поэтому мы должны равняться на лидеров мировой экономики. Ярославская область проводит последовательную политику по продвижению компаний региона на иностранных рынках. Одним из новых эффективных методов работы стали бизнес-миссии", — сказал глава региона.

Он отметил, что в процессе бизнес-миссий члены ярославских делегаций не только выявляют тенденции и особенности зарубежных рынков, но и ведут диалог по вопросам сертификации, локализации производства, организации дистрибьюторских и дилерских центров. Одним из примеров эффективной работы, по мнению губернатора, можно назвать участие региональных промышленников в бизнес-миссии в Японию. Сегодня ярославский производитель водных велосипедов SeaBike ведет переговоры о поставках в Японию, на Филиппины и в Корею.

"В числе приоритетов – сотрудничество с африканскими государствами, Индией, Китаем, Японией, Вьетнамом и европейскими странами. Мы все сегодня понимаем: если компания не экспортирует, то она проигрывает конкурентам, а правильное продвижение зависит в том числе и от частичной локализации производства на иностранных территориях", — подчеркнул Миронов.

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