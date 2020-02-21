МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Депутат Госдумы Сергей Боярский направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и министру финансов Антону Силуанову предложение о введении в России "экольгот" для российских компаний HoReCa (предоставляют услуги в сфере гостиничного бизнеса и общепита) за использование посуды и упаковки из биоразлагаемых материалов.

Инициатива была разработана совместно с Фондом возрождения окружающей среды "Территория мир" во главе с членом общественного совета Минприроды Анастасией Кацубо.

"В актуальных условиях считаем возможным и адаптивным широкое стимулирование отрасли, способствующее как дальнейшей навигации государственного курса, так и росту экономической рентабельности малого и среднего предпринимательства России. А также – формированию тенденций "экологической выгоды" для собственников гостинично-ресторанного бизнеса и ответственных потребителей", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий совместно с фондом "Территория мир" просит ведомства рассмотреть ряд инициатив.

"Введение нулевого коэффициента при расчете экологического сбора для российских HoReCa-компаний, использующих посуду, упаковку и др. из биоразлагаемых материалов; внедрение межведомственных федеральных и региональных льгот для "зеленых" брендов гостинично-ресторанного комплекса", — говорится в документе.

Так, в числе таких льгот предлагается ввести замораживание тарифов на услуги ЖКХ на 3 года для собственников и арендаторов помещений и бесплатное размещение рекламы заведений на рекламных площадях муниципалитетов и их электронных аналогах.

Кроме того, предлагается обеспечить адресную консультативную помощь малым и средним предприятиям сектора по переходу на "зеленые" бизнес-инструменты и разработать единый гайдлайн по экологически ответственной альтернативе одноразовому пищевому пластику со свободной публикацией в СМИ и на профильных интернет-ресурсах.