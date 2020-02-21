ВЛАДИВОСТОК, 21 фев /ПРАЙМ/. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов заявил, что должностные лица, не соблюдающие сроков строительства объектов по "Единой субсидии" в Большом Камне, будут наказаны.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев запретил властям регионов Дальнего Востока подавать повторную заявку на "единую субсидию", если они не освоили деньги в прошлом году. "Единая субсидия" — это средства из федерального бюджета, которые направлены на социальное развитие центров экономического роста.

В пятницу министр посетил объекты территории опережающего развития "Большой Камень" и объекты, строящиеся на средства "Единой субсидии", в том числе школу, поликлинику и другие. Козлов также осмотрел строительство жилья для работников судоверфи "Звезда".

"Мы выделили на точки социально-экономического роста, на объекты на 3 года 13 миллиардов рублей… Это и дорога на Находку — порядка 2 миллиардов рублей. (Рассмотрели) вопросы, связанные со строительством инженерной инфраструктуры для обеспечения микрорайона для людей, которые будут работать на верфи "Звезда". Мы посмотрели, как реализуется все, отметили ответственных, сроки, проблемные точки. Сейчас подведем итоги, и по итогам будет оформлен документ, который несет за собой ответственность должностных лиц за выполнение сроков, в противном случае они должны будут покинуть должности", — сказал Козлов журналистам.

Он отметил, что местами есть отставания по срокам строительства.

"Не смотреть за тем, как используются государственные деньги, с нашей стороны недопустимо. И реагировать на те сигналы, которые поступают с территорий на то, чтобы было все в срок и вовремя", — сказал министр.

"Обсудили перспективу развития Большого Камня, и мы понимаем, что решения, которые сегодня приняты, потребуют еще дополнительного финансирования для современного облика Большого Камня", — отметил министр.

По его словам, группу компаний "Пик" попросили предложить современные варианты строительства для Большого Камня.