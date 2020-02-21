МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсудил стратегические направления экономической интеграции ЕАЭС до 2025 года, а также сблизил позиции по важным вопросам интеграционного взаимодействия, следует из сообщения на сайте правительства РФ.

"В ходе заседания обсуждались стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Удалось сблизить позиции по многим важным вопросам интеграционного взаимодействия", — отмечается в сообщении.

Кроме того, была рассмотрена повестка совета ЕЭК и приняты решения в сферах таможенного сотрудничества, промышленной кооперации, таможенно-тарифного регулирования, состоялась предметная дискуссия по вопросу устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.

Работа над стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года ведется ЕЭК совместно с правительствами стран-участниц союза в соответствии с поручением евразийского межправительственного совета, принятым на прошедшей 31 января в Алма-Ате встрече премьер-министров стран ЕАЭС.