МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие право работников старше 40 лет на отгул для диспансеризации, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1851 Трудового кодекса РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Законопроектом предусматривается расширение установленных Трудовым кодексом РФ гарантий работникам при прохождении диспансеризации за счет предоставления работникам в возрасте от 40 лет и старше гарантии по освобождению от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними должности и среднего заработка.

Документ подготовили в Минтруде. В ведомстве обращали внимание, что использование формулировки "дополнительный выходной" применительно к этому дню является неприемлемым, поскольку это рабочий день, в который человек освобождается от работы для прохождения диспансеризации.

Отмечается, что принятие законопроекта сделает диспансеризацию более доступной и поспособствует увеличению продолжительности активной трудовой жизни, повышению ее качества. Кроме того, предлагаемые изменения Трудового кодекса РФ помогут в реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".