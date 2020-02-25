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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Вирус вырос — Мир готовится к глобальной эпидемии китайской болезни — Китайский коронавирус, унесший жизни более 2,5 тыс. человек, активно распространяется по миру — новыми очагами заражения стали Италия, Южная Корея и Иран. В ВОЗ признают: попытки ограничить распространение вируса территорией КНР — на грани провала.

— Экосбору подбирают упаковку — Мечты Минприроды о доходах вместо утилизации отходов отправили в переработку — Новый экологический вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от Минприроды приведения института расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки в рабочее состояние.

— В полном "Россети" сил — На базе холдинга может начаться полное объединение российских электросетей — В правительстве обсуждают передачу главе "Россетей" функций единого исполнительного органа входящей в холдинг Федеральной сетевой компании (ФСК) и создание общего казначейства на базе материнской структуры. В результате ФСК лишится автономии, а "Россети" смогут управлять своим самым большим и прибыльным активом напрямую

— Деньги пошли к финансам — Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб. — По итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. руб. в месяц. Ряд банков резко увеличил выплаты, в том числе премиальные, на фоне решения проблем предыдущих лет.

— Рубль в поисках еще семи — Инвестбума в экономике не ждут ни от концессий, ни от СЗПК — Текущее состояние рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) и бюджетные планы ни в одном из вариантов развития событий не позволяют говорить о содержательном выполнении целей правительства по инфраструктурным инвестициям.

— Рост ВВП будет лихорадочным — Поражение коронавирусом целых экономик еще впереди — Последствия борьбы с коронавирусом приведут не только к снижению темпов роста китайского ВВП до 5,6%, но и замедлению глобальной экономики, предупредили в Международном валютном фонде на заседании G20 в Эр-Рияде.

— Регионы сократили долги и профициты — Мониторинг государственных финансов — За 2019 год объем государственного долга российских регионов снизился еще на 4% и опустился почти до уровня докризисного 2014 года. Суммарно по итогам года регионы остались в профиците, хотя по сравнению с 2018 годом этот показатель сократился более чем в 30 раз.

— Чем дальше в лес, тем больше версий — Адвокаты осужденных по делу "Сети" не верят в их причастность к убийствам — Защитники осужденных по так называемому делу "Сети" прокомментировали возможную причастность их подзащитных к двойному убийству. Собеседники "Ъ" отрицают причастность их подзащитных к убийству.

— Память о Борисе Немцове вытесняют на окраины — Согласования траурных митингов 29 февраля в ряде городов приходится добиваться через суд — Ленинский суд Чебоксар рассмотрит сегодня иск координатора чувашского штаба Алексея Навального Семена Кочкина к мэрии города о признании незаконным отказ в согласовании марша памяти Бориса Немцова 29 февраля.

— К молодым нашли седьмой подход — К внесению в Госдуму готов новый законопроект о государственной молодежной политике — Парламентарии готовят к внесению законопроект "О государственной молодежной политике", подготовленный при Совете федерации совместно с молодежными и общественными организациями. Закон о молодежи пытаются принять уже более десяти лет.

— Убийствам приписали корыстный мотив — Бывшим сотрудникам "Альфы" инкриминируют расправы над бизнесменами — Стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого недавно были арестованы бывшие сотрудники спецподразделения ФСБ "Альфа" Борис Чукаев и Александр Чуканов, а также специалист по стратегическому планированию компании "Авуар Дельта" Андрей Воскресенский.

— Ревность усилила обвинение во взятках — Бывшему североосетинскому прокурору предъявили сразу несколько статей УК — Суд в очередной раз продлил срок ареста бывшего заместителя прокурора Пригородного района Северной Осетии Сослана Созанова. Уголовное дело в отношении, на тот момент заместителя прокурора Пригородного района Северной Осетии, было возбуждено 28 июня 2019 года.

— Для ареста хватило двух таблеток — Известный программист отправлен в СИЗО за покупку экстази — Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до 22 апреля основателя компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева. Ему инкриминируют покупку наркотиков в значительном размере.

— Вопрос жизни и сети — Рыбопромышленники предлагают ввести экологические ограничения для себя — Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает Росрыболовству ввести для участников рынка правило обязательного извлечения донных сетей после лова и ограничить их длину. Брошенные сети создают проблемы с воспроизводством популяции рыб.

— Трассу "Нева" ускорят обходом Твери — "Автодор" потратит почти полмиллиарда на проектирование нового участка М11 — 468 млн руб. потратит "Автодор" на проектирование обхода Твери — новой платной трассы, которая станет логическим завершением магистрали М11 "Нева" из Москвы в Петербург.

— Индия выбрала Дональда Трампа — Визит президента США в "самую большую демократию" проходит с небывалым размахом — Президент США Дональд Трамп находится в Индии с государственным визитом, который наверняка станет самой масштабной демонстрацией зарубежной поддержки главы Белого дома за все время его правления.

— "Без договоренностей глобального характера эту проблему не решить" — Глава нового департамента МИД РФ Андрей Крутских о конфронтации в интернете — В интервью он рассказал, зачем понадобилось новое подразделение, о чем Россия хотела бы договориться с США и какими должны быть правила поведения государств в интернете.

— Старым грузовикам мостят дорогу на свалку — АЕБ поддержала рост налога на машины "Евро-3" — Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) поддержала начатую Минпромторгом дискуссию о повышении транспортного налога для коммерческого транспорта класса "Евро-3" и ниже. АЕБ направила в правительство аналогичное по смыслу предложение.

— На пределе Геофизических возможностей — НОВАТЭК не нашел на месторождении очень крупных запасов — НОВАТЭК, который приступает к формированию ресурсной базы под свой третий крупный завод по сжижению газа "Арктик СПГ 1", по итогам бурения в прошлом году увеличил запасы на базовом месторождении проекта — Геофизическом — на 85 млрд кубометров, до 413 млрд кубометров.

— Артем Чайка подобрался к Нижнему Новгороду — Его 3S Group может получить бывший участок СУ-155 — 3S Group Артема Чайки, сына экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки, может построить целый микрорайон площадью 450 тыс. кв. м в Нижнем Новгороде. Эта площадка когда-то принадлежала обанкротившейся компании СУ-155 Михаила Балакина.

— Оборону крепят пенсионными фондами — В Промсвязьбанке задумались о создании НПФ — Один из немногих крупных госбанков, не обладающий связями с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), Промсвязьбанк (ПСБ), рассматривает возможность создания такого бизнеса.

— Накоплениям пришел срок — Заявления на перевод пятилетней давности вступили в силу — В этом году перейти из фонда в фонд смогут граждане, подавшие не только досрочные заявления, но и те, кто выбрал срочный переход в 2015 году — первый год, когда существовала такая опция. Это сильно изменит итоги переходной кампании 2019 года, которые должны быть подведены ПФР в первом квартале.

— Банки сэкономят на рисках — ЦБ расширит применение внутренних рейтингов заемщиков — Банк России намерен расширить применение подхода к расчету рисков на основании внутренних рейтингов (ПВР) заемщиков. В частности, планируется снизить требования к активам банков для перехода на такой подход и обязать применять его все системно значимые кредитные организации.

— Правительство закручивает колонки — Верфи обяжут локализовать винторулевые системы — Правительство 18 февраля утвердило изменения в ключевое постановление 719, которое определяет, какая продукция может считаться российской. Теперь в документ добавлены отдельные требования для винторулевых колонок механического и электрического типа с поэтапным увеличением локализации начиная с 1 июня.

— Подшипники пошли на второй круг — Переход на кассету обсудят на Совете по железнодорожному транспорту — По инициативе Грузии на комиссии вагонного хозяйства обсудят возможность введения запрета на роликовые подшипники в железнодорожных вагонах с 2021 года. Россия, в свою очередь, требует просто разрешения устанавливать кассетные подшипники с адаптером при ремонте старых вагонов.

— Торговля меняет режим питания — Девелоперам придется искать замену продуктовым ритейлерам — В 2020 году в Москве могут высвободиться около 600 тыс. кв. м арендопригодных площадей, это соответствует 9% существующей торговой недвижимости, говорится в исследовании PwC. Процесс происходит на фоне устойчивого снижения трафика торгцентров.

— Автобусы потеряли сеть — В Москве обновят Wi-Fi в наземном транспорте — С 1 марта в московских автобусах, троллейбусах и трамваях перестанет работать бесплатный Wi-Fi: ГУП "Мосгортранс" временно закрывает этот сервис. Предприятие надеется найти нового подрядчика вместо NetByNet, с которым сотрудничало с 2015 года.

— "Яндекс" садится на "Лавку" — Аналитики впервые оценили стоимость проекта — Сервис доставки продуктов "Яндекс.Лавка" (входит в "Яндекс.Такси" "Яндекса" и Uber) по итогам 2020 года получит выручку в размере 9,6 млрд руб., его стоимость может достичь $303 млн (около 19,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 февраля), прогнозирует Sberbank CIB в отчете от 19 февраля.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту — Расходы на дороги в Крым превысят 500 млрд рублей — Власти продолжают наращивать расходы на дороги в Крым. 21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.

— Волонтеры доведут граждан до избирательных участков — Центризбирком привлечет их для разъяснения поправок в Конституцию — Центризбирком привлечет волонтеров для разъяснения поправок в Конституцию. 21 февраля, председатель ЦИК Элла Памфилова подписала соглашение с председателем совета Ассоциации волонтерских центров.

— Три четверти россиян говорят о необходимости сильной руки в руководстве страны — Это следствие традиционных представлений о хорошем царе и плохих боярах, считают эксперты — Три четверти россиян полагают, что стране требуется "сильный и властный руководитель", следует из данных "Левада-центра".

— США ищут предлог для выхода из последнего ядерного договора с Россией — Поводом для его разрыва может стать нежелание Москвы и Пекина расширить соглашение — США могут поставить условием сохранения Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) включение в него китайского ядерного потенциала и российского тактического ядерного оружия.

— Иностранным инвесторам не понравился законопроект президента — Он создает условия для уклонения от наказания за недоимки – В конце прошлого года президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который частично освобождает предпринимателей от уголовной ответственности.

— Выручка "Вкусвилла" впервые превысила $1 млрд — Компания не успевает все потратить и в 2019 году впервые выплатила дивиденды — Сети "Вкусвилл" почти 11 лет. Ритейлер активно развивается, но финансовые показатели до сих пор не раскрывал. Недавно компания изменила этому правилу.

— "Абсолют банк" продаст часть комплекса Сандуновских бань в центре Москвы — Ранее структура Антипинского НПЗ пыталась перестроить его в отель — Торги по продаже части комплекса Сандуновских бань, расположенного в центре Москвы, пройдут в течение 2-3 месяцев, сообщил представитель "Абсолют банка".

— Мировые рынки резко упали из-за вспышки коронавируса в Италии — Инвесторы опасаются его распространения и негативного влияния на экономику — 24 февраля стал для европейских фондовых рынков самым плохим днем с 2016 г. Биржевые индексы падали из-за быстрого распространения коронавируса в Италии.

— Россия согласна на уступки Белоруссии в поставках нефти — Компенсировать ее потери от налогового маневра предложено российским нефтяника — Россия готова компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра, заявил в пятницу, 21 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— России закрываются сахарные заводы — Цена на сахар снизилась более чем в 1,5 раза — В сельскохозяйственном сезоне 2020/21 г. (длится с августа 2020 г. по июль 2021 г.) не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 000 т, сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

— Tele2 купила разработчика биллинговых систем — Программами НПФ "Беркут" пользуется и сама Tele2, и ее конкуренты — Владелец венчурного фонда Typhoon Digital Development Олег Братишко сообщил, что компания "ТД медиа", принадлежащая фонду, продала "Т2 РТК холдингу" 100% акций разработчика биллинговых систем НПФ "Беркут".

— "Максимателеком" и "Эр-телеком" договорились о развитии Wi-Fi в регионах — Операторы развернули партнерскую сеть Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске — Оператор публичных сетей "Максима телеком" (обеспечивает Wi-Fi в метро) и "Эр-телеком холдинг" договорились о совместном развитии публичного Wi-Fi в регионах, рассказали представители обеих компаний.

— Крупнейшие банки возобновили массовое снижение ставок вкладов — Это произошло после очередного сокращения ключевой ставки ЦБ — После очередного сокращения ЦБ ключевой ставки с 10 февраля на четверть процентного пункта до 6% годовых розничные банки массово принялись снижать ставки рублевых вкладов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Домашнее назидание — Ученик оскорбил учителя? Родитель заплатит штраф в пять тысяч рублей — В Екатеринбурге старшеклассник напал на пожилого учителя: пришлось вызывать "скорую". В Псковской области ученик ударил и повалил преподавателя на пол. В Москве школьник стал буянить и распускать руки прямо на уроке физики

— Осторожно, дети — Верховный суд разъяснил, на что обращать внимание при покупке вторичного жилья — Очень полезное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда разбирала спорную ситуацию, связанную с покупкой квартиры у собственников, среди которых были несовершеннолетние дети.

— Новых заражений все меньше — Посол Китая в России рассказал, как его страна борется с коронавирусом — Власти Китая взяли эпидемию коронавируса под контроль. Как рассказал посол КНР в Москве, "появились позитивные изменения: в большинстве провинций и городов (кроме провинции Хубэй) уже 18 дней подряд наблюдается снижение количества новых случаев заражения"

— Кто за рулем опаснее — Эксперты предлагают разделить водителей по степени риска для окружающих — Водителей предложено поделить по степени вероятности попадания в аварии. А в зависимости от этого и назначать то или иное наказание за нарушение правил.

— Кадровый состав — Ространснадзор начал экзаменовать машинистов локомотивов — В России началась проверка квалификации машинистов локомотивов. Они должны будут получить свидетельство на право управления локомотивом, сдав экзамен госкомиссии.

— На боевом дежурстве — Владимир Путин: Многие из наших вооружений не имеют аналогов в мире — Безопасность России надежно обеспечена, многие из вооружений не имеют аналогов в мире, заявил президент на концерте в Кремле, посвященном Дню защитника Отечества.

— День здоровья — Работники старше 40 лет получат отгул для диспансеризации — Поправки в Трудовой кодекс, дающие работникам старше 40 лет право на один отгул для прохождения диспансеризации, в ближайшее время поступят на утверждение депутатам Государственной Думы. Законопроект ранее получил одобрение на заседании правительства.

— Бои по правилам — Путин назвал самбо визитной карточкой национального спорта — Самбо — национальный зрелищный вид спорта, понятный миллионам людей, который уже перешагнул границы нашей страны. Массовый характер приобретает и боевое самбо. Об этом заявил президент на церемонии награждения победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо в Сочи.

— Заявка на победу — Сергей Кириенко подвел итоги конкурса президентских грантов для некоммерческих организаций — Более 1 миллиарда рублей получат проекты, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Всего по итогам первого в 2020 году конкурса президентских грантов больше двух тысяч некоммерческих организаций получили более 4 миллиардов рублей.

— Один народ — Президент рассказал об Украине во второй серии интервью — Россию и Украину многое разъединяет, но многое и объединяет, и не надо это разрушать: объединение дает конкурентные преимущества. Украинские националисты не ставят на первое место заботу об интересах народа.

— С поправкой на март — Павел Крашенинников комментирует ход работы над поправками в Конституцию — Сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, как продвигается работа над изменениями в Основной закон страны.

— Блок-пост — Соцсеть Twitter отследит фейки — Соцсеть Twitter планирует ввести специальную маркировку для содержащих дезинформацию постов политиков, сообщает американский канал NBC. В Сети появилось разработанное Twitter видео, на котором показано, что фейковые посты будут отмечаться ярко-оранжевой планкой.

— Полицейский с большой дороги — Следственный комитет встал на защиту столичного таксиста — Посидит дома во время следствия сотрудник полиции из подмосковных Люберец. Так решил суд и закрыл Владислава Панфилова в четырех стенах за дикую выходку теперь уже бывшего стража порядка.

— Поверьте в свои доходы — Росстат подсчитал наши заработки и развеял сомнения — Примерно каждый шестой рубль, ставший доходом россиян, — пенсия. К такому выводу пришли исследователи Росстата, проанализировав, откуда у нас появляются деньги на жизнь и как мы их тратим. Результаты получились весьма занятные.

— Проезд открыт — Повышение налога не затронет личные автомобили — Повышение налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже не затронет личный транспорт. "Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем", — заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

— Возьмут "кликом" — Самозанятым стал доступен налоговый автоплатеж — Федеральная налоговая служба (ФНС) обновила мобильное приложение "Мой налог" для самозанятых. Теперь там доступна функция автоплатежа. В ближайшее время появится возможность отчислять взносы в Пенсионный фонд, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Зовут в полет — Авиакомпании предлагают россиянам выгодные маршруты — Перелеты классами "Бизнес" и "Комфорт" станут доступнее, сообщили в "Аэрофлоте". С 4 марта авиакомпания вводит невозвратные билеты по тарифу "Базовый" для всей маршрутной сети.

— Придется платить — Нарушителей пожарной безопасности ждет штраф на миллиарды — В МЧС России сообщили интересные цифры по нарушителям норм пожарной безопасности. По данным пресс-службы ведомства, инспекторы пожарного надзора в прошлом году выписали 62 тысячи штрафов на общую сумму 1,1 млрд рублей.

— Закрыли двери — В Новосибирске уволили волонтера, рассказавшую правду о доме ветеранов — Ирина Шульгина, которая на страницах рассказала о том, что творится за закрытыми дверями Новосибирского дома ветеранов, осталась без работы. Вчера, после поднявшейся шумихи в СМИ, ей настойчиво предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

— Минус пятьсот тысяч — В Минюсте РФ рассказали об изменениях размера штрафа для юрлиц в регионах — В проекте нового КоАП предполагается сократить максимальный размер штрафа для юридических лиц за нарушения, предусмотренные региональными законами. Об этом сообщили RT в пресс-службе Минюста.

— Поезд в лето — С конца апреля в Крым запустят новые железнодорожные маршруты — В апреле оператор железнодорожных перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" откроет новые маршруты. На поездах "Таврия" можно будет приехать в Симферополь и обратно из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

— От карнавала до трагедии — Наезд на участников шествия в Фолькмарзене признан "умышленным" — личные гуляния по случаю "Розового понедельника", завершающего традиционный карнавальный сезон в Германии, закончились трагедией. Она разыгралась средь бела дня в городке Фолькмарзен (земля Гессен), где водитель легкового автомобиля въехал прямо в праздничную процессию.

— Кредиты без отдачи — ЦБ допустил рост долговой нагрузки граждан — Долговая нагрузка населения (соотношение ежемесячных платежей по кредитам к ежемесячному доходу) может продолжить расти в 2020 году, не исключает ЦБ. "Здоровье" необеспеченного кредитования едва ли повысится.

— Север давит на газ — Инвесторам в Арктике определили льготы — Законопроект, призванный стимулировать добычу углеводородов на арктическом шельфе, производство сжиженного природного газа (СПГ), а также освоение новых нефтегазоносных провинций, принят Госдумой в первом чтении.

— Собянин пригласил горожан на площадки фестиваля "Московская Масленица" — В Москве стартовал четвертый по счету фестиваль "Московская Масленица", который продлится больше недели. В этом году тематические мастер-классы, концерты и экскурсии пройдут на 29 площадках — как в центре, так и на окраинах.

— Таблетка под статью — Депутаты предлагают маркировать лекарства, опасные для водителей — Депутаты предлагают обозначать лекарства, которые содержат наркотические или психотропные вещества знаком "кирпич" — движение запрещено. Так же они предлагают обязать производителей указывать содержащиеся в лекарствах вещества, обращение которых подлежит контролю в России.

— Несудимы по суду — Почти 50 тысяч человек избежали обвинительного приговора за незначительные преступления — Новая практика: следователи начали активно ходатайствовать перед судом о прекращении уголовных дел за незначительные преступления. Обвиняемых отпускают без обвинительного приговора.

— Машина с секретом — Продавцов подержанных машин обязали сообщать о замене двигателя — Вологодский областной суд объяснил, что молчание продавца подержанной машины о замене двигателя может стать основанием для расторжения сделки. В таком случае продавцу вернут авто, а покупателю — деньги.

— Женитесь на здоровье! — В Санкт-Петербурге женихам и невестам выдают сертификаты молодоженов — Здоровьем вновь образованных семейных пар всерьез озаботились в Северной столице. Не позже чем через год после заключения брака они могут пройти бесплатное медицинское обследование. При этом возрастной ценз для участников программы не установлен.

— Правда о "Правде" и не только о ней — Алексей Емельянов: Я не знаю другого такого города в мире, который так же бережно относится к истории, как Москва — Чем старше столица, тем более трепетно к ее истории относятся москвичи. Об этом можно судить по многочисленным письмам читателей, которые пришли в "РГ" к "Деловому завтраку" с руководителем департамента культурного наследия Москвы Алексеем Емельяновым.

— Вечное сияние — В Якутии алмазам присвоят имена героев Великой Отечественной войны — Крупные алмазы весом более 50 карат, добытые на территории Республики Саха (Якутия), назовут в честь Героев Советского Союза, призванных на фронт из региона во время Великой Отечественной войны.

— Таблетки в цифре — Выдавать льготные лекарства поможет искусственной интеллект — В Приморье запустят информационную систему по обеспечению льготными лекарствами. Контролировать и анализировать процессы, а в случае необходимости оптимизировать их будет искусственный интеллект.

— Крошка с ладошку — В Бурятии врачи выходили новорожденную размером с шариковую ручку — Маленькое чудо совершили врачи-неонатологи в Республике Бурятия. Им удалось выходить девочку, которая родилась на 23 неделе беременности весом всего в 500 граммов. В длину эта крошка была чуть больше обычной шариковой ручки.

— Всем миром — На Урале собрали 160 миллионов рублей на лечение девочки с редкой болезнью — В Екатеринбурге за два месяца собрали 160 миллионов рублей на лечение полугодовалой девочки со спинально-мышечной атрофией первого типа. Инъекция препарата, который может помочь ребенку, стоит два с половиной миллиона долларов.

— Ответят за пытки — В Ярославле перед судом предстали 14 бывших сотрудников ФСИН — В Ярославле начался судебный процесс по самому громкому делу о пытках в колонии, по которому в качестве обвиняемых проходят 14 бывших сотрудников ФСИН. В деле 56 томов. Все 14 подсудимых, обвиняемых в превышении должностных полномочий, — бывшие сотрудники ярославской ИК-1.

— В два клика — Новый порядок приема в детсады — Министерство просвещения опубликовало целый пакет документов, которые сделают процесс устройства ребенка в детский сад прозрачнее и понятнее для родителей. Первый из них — новый проект порядка приема на обучение по программам дошкольного образования.

— Роботам устанавливают рамки — Европейский союз разработал правила взаимоотношений с беспилотными автомобилями, голосовыми помощниками и другими носителями искусственного интеллекта. Помимо беспилотников в ЕС хотят отрегулировать взаимоотношения людей с персональными голосовыми ассистентами.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Торгу место — Неплательщики кредитов лишились имущества на рекордные 15 млрд — За прошлый год с торгов ушло имущество должников на 15 млрд рублей — на 3 млрд больше, чем в 2018-м. Это максимум за последние пять лет, следует из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП),

— "Мой бизнес постоянно под увеличительным стеклом" — Предприниматель Александр Удодов об отношениях с семьёй премьера, бизнесе и своих доходах — встретились с предпринимателем, чтобы выяснить, какое отношение он имеет к семье Мишустиных, куда вкладывает средства и с кем предпочитает вести дела.

— Ипотечный путь — Россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании — Россияне, взявшие ипотеку в 2015–2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов 2,8 трлн рублей благодаря рефинансированию. Такой прогноз представили участники рынка недвижимости. Выгода отдельных ипотечников в некоторых случаях достигнет 5 млн рублей.

— Эко невидаль — Ритейлеры предупредили о росте цен на бытовую технику с 2021 года — Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году: бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом рассказал глава комитета по торговле "Деловой России" Алексей Фёдоров.

— День памяти — Путин призвал не забывать, какой ценой досталась Победа — Россия продолжит изобличать любые попытки исказить историю и не даст никому перечеркнуть героическую страницу в своей истории. Об этом заявил Владимир Путин во время торжественных мероприятий в Кремле, посвящённых Дню защитника Отечества.

— Будет норма — В Конституции хотят расширить функции Центробанка — Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению Основного закона страны. Об этом заявил её член Валерий Гартунг. Согласно поправкам, Банк России должен обеспечивать условия для экономического роста.

— "Америка — самый крупный должник в ООН" — Постпред РФ при отделении организации в Женеве Геннадий Гатилов — о взносах США, ливийском урегулировании и позициях России в СПЧ — Дипломат также рассказал, какие темы Россия поднимет на грядущей сессии Совета по правам человека.

— Уханьский евротур — Новый коронавирус идёт на ЕС со стороны Италии — Распространение нового коронавируса за пределами Китая набирает обороты. Европа оказалась под угрозой эпидемии, однако ВОЗ не исключает и возможности пандемии. Пока рекорды среди стран ЕС по числу заражённых бьёт Италия.

— "Кризис появился ещё до коронавируса" — Глава АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико — о ситуации в мировой экономике, скрытых последствиях санкций и спорах вокруг "Северного потока-2". Он призвал не драматизировать тему коронавируса и сосредоточиться на преодолении торговых конфликтов.

— Не ешьте на здоровье — Рекламу БАДов на спортивных объектах хотят запретить — С2021 года в спортивных комплексах и школах, а также в бассейнах могут запретить рекламировать пищевые БАДы. Такой законопроект с поправками к закону "О рекламе" разрабатывает Минспорт.

— Под грифом учёбы — Аттестаты российских школьников засекретят — Их не будут заносить в федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации, документах об обучении (ФРДО), если учащийся является потерпевшим и находится под государственной защитой или проходит свидетелем в уголовном судопроизводстве.

— Ускоренный взлёт — Будущих лётчиков посадят за штурвал на год раньше — Курсантов военных авиационных училищ начнут допускать к первым полётам на год раньше. Лётную практику будущие авиаторы станут проходить уже со второго курса, а не с третьего, как сейчас. Это позволит качественнее подготовить пилотов и дать им больше часов налёта.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— До избирателя дойдет всего один вопрос — Выяснили детали законопроекта об общероссийском голосовании по конституции. Наблюдателей сможет назначать Общественная палата, телеканалы выделят эфирное время, а вопрос в бюллетене будет утвержден указом президента.

— Дали два — Россия и Белоруссия после года споров предварительно договорились о частичной компенсации за налоговый маневр, следует из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского министра энергетики Александра Новака.

— Биометрия пошла по пекинскому пути — МВД разрабатывает городскую систему распознавания преступников и подозреваемых с помощью видеокамер не только по лицу, но и по голосу, радужке, а возможно, и по походке. Запустить систему хотят до конца 2021 года.

— "Боярышник" отравил жизнь целой отрасли — Крупнейший в России производитель косметических антисептиков "Бентус лаборатории" предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.

— К СБП плюсуется риск-балл — Банки смогут обмениваться данными о подозрительных операциях в Системе быстрых платежей, созданной ЦБ. Без этой возможности к ней отказывался подключаться Сбербанк, поскольку считал систему небезопасной для своих клиентов.

— Концессии нуждаются в спросе — Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.

— "Зеленым" кредитам дают зеленый свет — Минпромторг решил дополнить программу "зеленых" облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, "зелеными" же кредитами.

— Налог кадастру не товарищ — Верховный суд по делу одной из московских компаний, оспаривающих кадастровую стоимость своей недвижимости в столице, постановил, что НДС не должен учитываться при проведении оценки такой собственности.

— Инвесторы не понимают, насколько стабильны правила игры — Новый глава "Российского экологического оператора" Илья Гудков рассказал о том, кто ему предложил этот пост, о знакомстве с Ротенбергами, риске банкротства мусорных операторов и стимулировании раздельного сбора мусора.