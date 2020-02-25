МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в феврале поднялся до 130,7 пункта с пересмотренного показателя января в 130,4 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 132 пунктов с первоначального значения января в 131,6 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в феврале вырос до 107,8 пункта с пересмотренного показателя декабря в 101,4 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 102,5 пункта.

Индекс экономических условий в отчетном месяце опустился до 165,1 пункта с пересмотренного январского значения в 173,9 пункта. Первоначальный показатель в прошлом месяце составлял 175,3 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.