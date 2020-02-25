ТИРАСПОЛЬ, 25 фев /ПРАЙМ/. Власти не собираются переходить на молдавский лей, заявил во вторник президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

"Приднестровье не перейдет на молдавский лей. Ни при какой ситуации это невозможно", — сказал Красносельский.

По его словам, Приднестровье уникально в том, что единственное непризнанное государство, которое имеет свою валюту.

"Да, это и благо, и большая ответственность. Ответственность в том, чтобы сохранить этот рубль (приднестровский) конвертируемым. А благо в том, что мы защищены от коррумпированных действий соседних государств", — подчеркнул приднестровский лидер.

Приднестровье обладает собственной денежной системой. В 1994 году впервые была введена в обращение денежная единица ПМР. Вначале это был купон, затем в 1997 году в обращение был введен приднестровский рубль.

В 2005 году в Приднестровье был открыт собственный монетный двор. В обращении находятся банкноты номиналом в 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 и 500 рублей, а также монеты в 5, 10, 25 и 50 копеек.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.