МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду проведет переговоры со словацким коллегой Петером Пеллегрини, сообщили в пресс-службе правительства.

"Двадцать шестого февраля 2020 года в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин проведет встречу с председателем правительства Словацкой Республики Петером Пеллегрини, который будет находиться в России с рабочим визитом", — говорится в сообщении.

Предполагается, что стороны обсудят актуальные вопросы российско-словацкого взаимодействия в торговле и инвестициях, энергетике, транспортной инфраструктуре, культурно-гуманитарной сфере.

Ранее пресс-секретарь Пеллегрини Патриция Мацикова сообщала РИА Новости, что находившийся с субботы до вторника в больнице с сильной простудой премьер последний месяц чувствовал себя неважно, выполняя при этом огромный объем работы как в правительстве, так и в качестве предвыборного лидера ведущей словацкой партии "Курс – социальная демократия", которая готовится к выборам в парламент республики. По ее словам, сейчас премьер чувствует себя лучше. При этом Пеллегрини категорически опровергал "лживые твиты" о том, что у него якобы был коронавирус.

Также Мацикова указала, что в среду состоится запланированный визит Пеллегрини в Москву, в поездке в Россию его будет сопровождать министр экономики Петер Жига.

С начала 2020 года по миру распространяется коронавирус. В Китае, откуда началась вспышка, заболели уже более 77 тысяч человек, скончались свыше 2,5 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.

ВЗАИМНЫЕ ВИЗИТЫ

Этот визит Пеллегрини не будет первым как для него, так и в целом в истории отношений двух стран. Так, на уровне глав правительств Словакию в 2008 и 2011 годах посещали Виктор Зубков и Владимир Путин. Глава правительства Словакии Роберт Фицо находился с визитами в Москве в 2007 году, дважды в 2009-м.

В 2015 году Фицо посетил торжества в Москве в честь 9 мая, а также 1-2 июня состоялся его официальный визит в Россию. В ходе переговоров с президентом Путиным обсуждались ключевые вопросы двустороннего взаимодействия. Также тогда состоялись переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В августе 2016 года Фицо вновь посетил Россию. В Кремле прошли переговоры с президентом России.

Пятого июня 2019 года премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини прибыл с визитом в Россию. В этот же день состоялась его встреча с Медведевым.

ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ

Ситуация в товарообороте между странами не самая благополучная. Объемы торговли сокращалась в течение нескольких лет: с 9,87 миллиарда долларов в 2012 году до 4,2 миллиарда долларов в 2016 году. В 2017 году ситуация несколько улучшилась, по данным ФТС, товарооборот вырос на 26,4% и составил 5,26 миллиарда долларов. По итогам 2018 года товарооборот составил 5,98 миллиарда долларов (+13,7%), в том числе российский экспорт — 3,79 миллиарда долларов и импорт — 2,19 миллиарда.

Основу российского экспорта в эту страну составляют энергоносители и минеральное сырье, в том числе природный газ, нефть, ядерное топливо, каменный уголь, железная руда. Россия обеспечивает 98% словацких потребностей в газе, 99% — в нефти, 100% — в ядерном топливе. Словакия поставляет в Россию главным образом автомобили, электрические машины, оборудование, бумажную и полиграфическую продукцию, лекарственные препараты, солод, товары широкого потребления.

Традиционно на высоком уровне находится сотрудничество в сфере атомной энергетики. В 2014 году был подписан очередной долгосрочный контракт о поставках ядерного топлива на период до 2021 года на все действующие энергоблоки словацких АЭС. ЗАО "Атомстройэкспорт" в качестве субподрядчика принимает участие в сооружении реакторной части 3 и 4 блоков АЭС "Моховце".