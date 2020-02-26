ХАБАРОВСК, 26 фев /ПРАЙМ/. Резидентам ТОР "Комсомольск" передали в аренду построенное административное здание для размещения производств этих компаний, сообщает АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ).

"На площадке "Парус" ТОР "Комсомольск" состоялась передача в аренду резидентам производственно-административного здания, построенного КРДВ. Генеральный директор корпорации Аслан Канукоев вручил новым резидентам ТОР свидетельства о присвоении статуса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь здания — около 1,5 тысячи квадратных метров. Инвесторы ТОР арендовали помещения на льготных условиях.

В ближайшее время к работе планируют приступить компания "Корпсервис" и "Нефтемаш восток сервис", которые будут выпускать оборудование и оказывать услуги для предприятий нефтехимической и горнодобывающей отраслей. Инвесторы планируют создать 51 рабочее место и вложить 18,7 миллиона рублей.

"Предоставление в аренду производственных помещений является одной из наших услуг, которая особенно важна для малых и средних предприятий. Появление новых зданий на ТОР "Комсомольск" позволит инвесторам работать в качественно новых условиях", — приводятся в сообщении слова Канукоева.

Отмечается, что ТОР "Комсомольск" создана в соответствии с постановлением правительства РФ в 2015 году. Резиденты инвестировали в экономику региона почти 12 миллиардов рублей, создали более 2 тысяч рабочих мест. Общая стоимость проектов 26 резидентов, которые планируется реализовать на этой территории, составляет 37,5 миллиардов рублей, запланировано создание 3,85 тысячи рабочих мест.