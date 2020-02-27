МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение Минпросвещения около 196 миллионов рублей на капитальный ремонт восьми школ в Северной Осетии в 2020 году, сообщает пресс-служба кабмина.

"Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере 196 744,6 тыс. рублей в целях оказания финансовой помощи в проведении капитального ремонта восьми зданий общеобразовательных организаций в Республике Северная Осетия-Алания", — говорится в сообщении.