МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Россия с 28 февраля вводит временный запрет на регулярные и чартерные полеты из РФ в Иран и обратно, кроме рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и Mahan air, рейсы в эту страну и обратно переводятся в терминал F московского аэропорта "Шереметьево", сообщили журналистам в Минтрансе РФ.

"С 00.00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской Республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании "Аэрофлот" и Mahan air", — сказали в Минтрансе.

"Из Москвы в Исламскую Республику Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта "Шереметьево", — добавили там.

В Минтрансе сообщили также, что ограничения авиасообщения между Россией и Южной Кореей с 1 марта не будут касаться компаний "Аэрофлот" и Korean Air, авиакомпании "Аврора", "Сибирь" и "Якутия" своими чартерами будут только вывозить граждан в свои страны.

"С 00.00 часов 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. Запрет не распространяется на компании "Аэрофлот" и Korean Air. Из Москвы в Республику Корея и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта "Шереметьево", — сказали в Минтрансе.

"Чартерные перевозки авиакомпаний "Аврора", "Сибирь" и "Якутия" с 1 марта осуществляются в режиме, при котором из РФ в РК можно будет перевозить только южнокорейских граждан. Из РК в РФ — только россиян и граждан государств-членов Евразийского экономического союза. До полного вывоза указанных граждан в их страны. На всех международных пунктах пропуска на территории РФ, куда будут прибывать эти чартерные рейсы, уже установлено необходимое оборудование. Там дежурит специально обученный медицинский персонал", — добавили там.