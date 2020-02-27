САРАТОВ, 27 фев /ПРАЙМ/. Объем производства холодильников "Саратов", выпуск которых оказался под угрозой, в последние годы сократился с 200 тысяч до ниже 100 тысяч штук в год, тогда как мощность производственной линии составляет 600 тысяч штук, сообщил журналистам в четверг министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов.

Ранее в Минпромэнерго области РИА Новости сообщили, что саратовский завод "СЭПО-ЗЭМ" решил закрыть производство холодильного оборудования из-за его нерентабельности "по причине высокого уровня конкуренции на рынке". Позднее вице-губернатор Александр Стрелюхин заявил журналистам, что власти региона не допустят закрытия производства холодильников "Саратов". По словам Стрелюхина, заводу необходимо критически отнестись к дизайну и техническим особенностям холодильного оборудования. Секретариат зампреда правительства региона Василия Разделкина сообщил, что местные торговые сети готовы рассмотреть варианты продажи холодильников "Саратов".

"В принципе мощность производства холодильников "СЭПО-ЗЭМ" составляет порядка 600 тысяч штук в год. В последние годы объем производства с 200 тысяч упал ниже 100 тысяч. Естественно, это не может обеспечить уровень выше точки безубыточности. Поэтому нужно либо проводить мероприятия, направленные на снижение себестоимости и увеличение объемов выпуска, либо они (холодильники) останутся на том уровне, на котором есть, и будут приносить убытки", — сказал Архипов.

По его словам, продажи холодильников "Саратов" "падают быстрее, чем происходят изменения на рынке, у других производителей такого нет", поэтому руководство завода рассматривает вопрос о консервации линии холодильников на год.

"Мы направляем все усилия, чтобы предотвратить данную ситуацию… В данном случае со стороны руководства предприятия усилия должны быть направлены не только на формирование некоей цены — вот у нас так получилось, а направлять усилия на ее снижение, иначе действительно производство этих холодильников не будет прибыльным", — отметил министр.

"Возможно, поскольку продукт последнее время не менялся и, естественно, в один день его изменить нельзя, по нашему мнению — как один из вариантов — можно пойти на то, чтобы какое-то время поработать и ниже точки безубыточности, если, конечно, экономика предприятия это позволяет за счет других направлений деятельности, и за это время переработать продукт и сделать его более конкурентоспособным", — добавил он.