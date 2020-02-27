САРАТОВ, 27 фев /ПРАЙМ/. Промышленный комплекс Саратовской области пока не ощутил значимого влияния от вспышки коронавируса в Китае, сообщил журналистам в четверг министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

"Я не думаю, что есть какой-то риск для наших предприятий, а для некоторых может даже и плюс — для тех, кто конкурирует с китайцами… Какого-то значимого влияния (вспышки коронавируса в КНР — ред.) на промышленный комплекс Саратовской области пока нет", — сказал Архипов.

Замминистра экономического развития России Азер Талыбов на минувшей неделе заявил, что Россия готовит план мероприятий для минимизации рисков от нарушения поставок из Китая из-за коронавируса. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в четверг сообщил журналистам, что Минпромторг РФ ведет работу с отечественными компаниями в связи с проблемами и задержками поставок, которые возникают из-за ограничения производства в Китае.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.