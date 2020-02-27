МИНСК, 27 фев /ПРАЙМ/. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо уходить от доллара во взаимных расчетах в торговле, обсуждается вопрос использования другой денежной единицы, сообщил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

"Реальность такова, что все четыре страны ЕАЭС имеют отрицательное торговое сальдо с РФ. То есть для того, чтобы рассчитаться российскими рублями за импорт из России, не хватает у наших стран рублевой выручки. Поэтому мы должны продать что-то в третьи страны за валюту, конвертировать в российские рубли и работать тогда уже в рублевой зоне. Поэтому тема очень… тревожная. Ни в коем случае не должно быть никакой финансовой паники, никто не говорит о том, что завтра кто-то будет переходить на российский рубль. Но нам надо думать, как уходить от долларизации, чтобы … из одной проблемы не создать другую", — сказал Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1".

При этом председатель коллегии ЕЭК признал, что в настоящее время вопрос финансового рынка в союзе проработан очень слабо, и в переговорный процесс надо вовлекать Центробанки. "В мои планы входит встретиться с представителями и руководителями Центробанков для того, чтобы оговорить вопросы организации взаимных расчетов", — рассказал Мясникович.

Он также добавил, что вопрос перехода на иную денежную единицу в рамках союза в настоящее время обсуждается странами ЕАЭС "очень активно, но зачастую конъюнктурно". По словам Мясниковича, страны обеспокоены тем, что попадут "из одной ловушки в другую".

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.