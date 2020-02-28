МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого", сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска влияния COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне", — заявил он на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter организации.

Власти Китая 31 декабря 2019 года ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.