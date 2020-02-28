МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в последний рабочий день зимы резко упал вслед за мировыми фондовыми индексами и рынком нефти, демонстрирующими падение, аналогичное обвалу кризисного 2008 года, когда катализатором финансового кризиса стало фиаско рынка облигаций в США, за которым последовало банкротство одного из столпов американской финансовой системы — банковского конгломерата Lehman Brothers.

Панические распродажи рисковых активов усиливаются срабатыванием маржин-коллов на фоне страхов перерастания коронавируса COVID-19 в мировую пандемию.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов пятницы упал на 4,48%, до 2785,08 пункта, индекс РТС — на 6,24%, до 1299,69 пункта. Индексы в пятницу обновили минимумы, соответственно, с октября 2019 года (2744,19 пункта) и с августа 2019 года (1279,74 пункта).

Биржевые распродажи

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Российские индексы продемонстрировали сегодня сильнейшее падение за день с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против РФ, также следует из этих данных. 6 апреля Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. 9 апреля индекс Мосбиржи упал на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%.

ПАНИКА ЗАСТАВИЛА ВСПОМНИТЬ О LEHMAN BROTHERS

Российский фондовый рынок в пятницу продолжил валиться повышенными темпами, отыгрывая панику, охватившую мировые торговые площадки из-за опасений перерастания коронавируса в глобальную пандемию, что чревато серьёзным торможением роста мировой экономики.

В пятницу российский рынок акций ускорил снижение на фоне отвесного падения азиатских и американских индексов, обвала нефти и обострения ситуации в сирийском Идлибе, грозящего ухудшением отношений России и Турции, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"COVID-19 пришел уже в полусотню стран, очаг распространения был зафиксирован и в США, действующие меры пока не позволяют купировать распространение вируса", — также отметил он.

Фондовые биржи США теряют сейчас 2-3%. При этом индекс Dow Jones накануне понес самые большие дневные потери с кризиса 2008 года, катализатором которого стало банкротство Lehman Brothers. Подобные ассоциации поддерживали панические настроения.

Нефть, добыча

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Рынок нефти вечером на таком фоне продолжил падать — на 4,5%, до 49,4 доллара за баррель сорта Brent.

Глобальная распродажа на рынках акций, а также товарных активов выглядит символично в последний торговый день недели и месяца, рассуждает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

В лидерах снижения в России сегодня оказались акции "Интер РАО" (-9,6%), префы "Мечела" (-8,4%), ГДР "Ленты" (-8,2%), акции "Газпром нефти" (-8,1%), Polymetal (-7,4%), "Аэрофлота" (-7,3%).

При этом даже несколько вырасти в цене умудрились бумаги "Мосэнерго" (+0,7%) и "Ростелекома" (+0,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В отсутствие положительных новостей с "вирусного" фронта и при существенном понижении прогноза роста китайской и мировой экономики бегство от риска на будущей неделе продолжится, считает Дейнека. "По нашим оценкам, в первый день недели торги могут носить волатильный характер, индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2770-2830 пунктов", — оценил он.

Впрочем, атмосфера паники даёт шанс на успешное инвестирование, следует из слов Шульгина.

"Безусловно, масштабы падения отражают технические потоки и ребалансировку портфелей, связанных с завершением календарного месяца, принудительные продажи (Margin Call), ну и, конечно, эмоции. Обычно монетарные власти в такие моменты "заливают" финансовые рынки ликвидностью, и те (рынки) в какой-то момент осознают, что ситуация не так уж критична и предлагает возможность для покупки на более выгодных уровнях", — оценивает ситуацию он.