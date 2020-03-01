МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для налогового администрирования, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает обмен в автоматическом режиме между компетентными госорганами информацией о доходах юридических лиц одного государства-участника протокола, полученных в другом государстве-участнике протокола, а также о доходах физических лиц — граждан одного государства-участника, полученных ими в другом государстве-участнике.

Ратификация протокола будет способствовать предотвращению уклонения от уплаты налогов и сборов, а также дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ.