МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Кабмин РФ принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости российской экономики, сообщает пресс-служба правительства.

Распоряжением правительства от 5 марта №529-р утвержден персональный состав комиссии, ее возглавит первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики образована постановлением правительства от 5 марта 2020 года №236 для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.