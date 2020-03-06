МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Продажи спортивных товаров и фитнес-услуг в России перед 8 марта выросли на треть, а средний чек увеличился на 3%, до 4050 рублей, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты сравнили агрегированные данные о продажах, поступающие с более 900 тысяч касс со всей России за первые дни марта, с 1 по 3 марта 2020 года, и аналогичный период прошлого года.

Помимо спортивных товаров и фитнеса, в выборку компании попали такие популярные подарки на 8 марта, как цветы, косметика, одежда, посуда, электроника и гаджеты, книги, отдых в отелях и украшения.

На ювелирные изделия средний чек вырос по сравнению с прошлым годом сильнее всего — на 11%, до 6110 рублей. На втором месте отдых в гостиницах и отелях — рост на 10%, до 3330 рублей, на третьем — цветы (увеличение на 5%, до 990 рублей). Снизился средний чек только на посуду: на 2% — до 1190 рублей.

Помимо спортивных товаров и фитнес-услуг, наиболее востребованными у россиян категориями в преддверии 8 марта стали отели (рост продаж на 20%) и цветы, годовой рост продаж в денежном выражении составил 8%.