МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Российские мужчины, готовясь поздравлять женщин с 8 марта, покупают преимущественно два подарка: один — подороже, второй — подешевле, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-ритейлера Ozon.

Аналитики е-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon проанализировали более 900 тысяч заказов и 5,5 миллионов поисковых запросов в преддверии 8 марта. По данным компании, мужчины в этом году увеличили свои траты на подарки в 2,3 раза — до 3 тысяч рублей с 1,3 тысячи в прошлом году. "Причем, как правило, мужчина покупает два подарка: один "дорогой" и еще один подешевле, в районе 500-700 рублей — скорее всего ребенку или родственнице", — отметили в Ozon.

Ритейлер указывает, что женщины с начала февраля в 2,5 раза чаще искали на площадке электронику и спортивные товары: аксессуары для домашних тренировок и одежду. Товары для дачи и сада искали вдвое чаще, косметику и товары для взрослых — в 1,8 раза чаще.

"Частично мужчины с подарками угадают: садовую технику с конца февраля покупают на 160% чаще (компактные и легкие в управлении модели), наушники и электронные книги — на 213%. Вместе с тем некоторые мужчины решили придерживаться традиций и дарят духи — продажи с конца февраля выросли на 268%, женские аксессуары (плюс 200%) и ювелирные украшения (плюс 320%)", — добавили в компании.

При этом, замечает Ozon, в части подарков женщинам от женщин совпадений между желаемым и приобретаемым еще больше, и на первом месте при выборе подарка — забота о здоровье и красоте. Например, продажи уходовой косметики выросли в два раза. Женщины тоже дарят товары для дачи, чаще всего — садовые инструменты (продажи показывают рост на 180% с конца февраля).

"Еще один трендовый подарок в этом году — товары для спорта: продажи спортивной одежды выросли с конца февраля на 196%, а экипировки — на 129%. Интересно, что эту категорию примерно одинаково выбирают и мужчины, и женщины — видимо, влияет всеобщая мода на здоровый образ жизни", — сказали в интернет-ритейлере.