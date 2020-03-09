МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Отклонение курса доллара от прогнозных 65,7 рубля за доллар на каждый один рубль ведет к изменению нефтегазовых доходов бюджета на 70 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства финансов РФ.

Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обвала цен на нефть — доллар рос до 73,5 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,85 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется в районе 73,28 рубля, евро — 83,67 рубля. Московская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем. На закрытии торгов в пятницу доллар стоил 68,57 рубля, евро — 77, 51 рубля.

"При прочих равных отклонение курса национальной валюты от прогнозного уровня на каждый 1 рубль приводит к изменению базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета текущего года на 70 миллиардов рублей", — говорится в сообщении Минфина.