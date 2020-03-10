ВЛАДИВОСТОК, 10 мар /ПРАЙМ/. Второе казино в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком — "Шамбала" — откроют для посетителей в мае этого года, сообщает правительство Приморского края.

Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Резидент "Азов-Сити" ЗАО "Шамбала" в 2017 году презентовало проект развлекательного комплекса с казино под Владивостоком. Согласно плану, комплекс "Шамбала" включит в себя казино и пятизвездочную гостинцу на не менее чем 250 номеров.

"Российский инвестор проекта "Шамбала" в игорной зоне "Приморье" завершает строительные работы. Открытие первого этапа игорно-развлекательного комплекса ожидается в мае. Объем инвестиций составит 8 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

По информации регионального оператора проекта, здание полностью построено. Сейчас инвестор ведет монтаж и пуско-наладочные работы оборудования, внутренних и наружных инженерных сетей. Смонтирована котельная, трансформаторные подстанции, очистные сооружения. Идет отделка помещений.

В игорной зоне также идет строительство гостиницы с аквапарком и казино Naga Vladivostok компании Naga Corp Ltd. и комплекса "Даймонд Форчун".