НУР-СУЛТАН, 10 мар /ПРАЙМ/. Рост ВВП Казахстана в первые два месяца текущего года составил 3,3%, сообщил министр национальной экономики республики Руслан Даленов.

"Оперативные данные за январь-февраль текущего года по макроэкономическим показателям следующие: в январе-феврале рост ВВП составил 3,3%. Положительный показатель обеспечен увеличением объемов строительства, промышленности и торговли", — сказал он во вторник на заседании правительства.

Рост ВВП Казахстана по итогам 2019 года был на уровне 4,5%.