ВВП Казахстана в январе-феврале вырос на 3,3% - минэкономики
НУР-СУЛТАН, 10 мар /ПРАЙМ/. Рост ВВП Казахстана в первые два месяца текущего года составил 3,3%, сообщил министр национальной экономики республики Руслан Даленов.
"Оперативные данные за январь-февраль текущего года по макроэкономическим показателям следующие: в январе-феврале рост ВВП составил 3,3%. Положительный показатель обеспечен увеличением объемов строительства, промышленности и торговли", — сказал он во вторник на заседании правительства.
Рост ВВП Казахстана по итогам 2019 года был на уровне 4,5%.
https://1prime.ru/News/20200310/831043731.html