НУР-СУЛТАН, 10 мар /ПРАЙМ/. Проект уточнения республиканского бюджета Казахстана на фоне ситуации на рынках предлагается подготовить к середине апреля, заявил во вторник вице-премьер — министр финансов республики Алихан Смаилов.

"Для обеспечения реализации всех мер реагирования предлагается к середине апреля подготовить проект уточнения республиканского бюджета", — сообщил Смаилов на заседании правительства.

По его словам, в складывающихся экономических условиях, связанных с внешними факторами, будут приняты соответствующие меры для обеспечения сбалансированности и устойчивого развития государственного бюджета. "В первую очередь, будут оптимизированы расходы республиканского бюджета. Направления оптимизации определены. Во-первых, это приобретение дорогостоящей мебели и транспорта, проведение семинаров, форумов и других имиджевых мероприятий. По данным расходам предварительная работа проведена", — сказал Смаилов.

Он отметил, что утверждена дорожная карта с пошаговыми действиями государственных органов, регионов и субъектов квазисектора. "Во-вторых, неприоритетные для текущих условий расходы, проекты и мероприятия, которые можно отложить на более поздние сроки, а также новые проекты, включая те, что были включены в бюджет с отлагательными условиями. При этом хочу отметить, что будет обеспечено полное исполнение социальных обязательств. Кроме того, будут приняты меры по индексации пенсий, пособий, АСП с учетом пересмотра коридора инфляции", — сказал Смаилов.

По его словам, "потребуют индексации ряд расходов, привязанных к курсу тенге". "Это обслуживание правительственного долга, лекарственное обеспечение населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, лечение граждан Казахстана за рубежом", — сказал Смаилов.

По его словам, еще одно направление в рамках обеспечения сбалансированности бюджета — пересмотр дивидендной политики компаний квазигоссектора.