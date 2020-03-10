ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мар /ПРАЙМ/. Региональные льготы и субсидии входят в число ключевых факторов, влияющих на доступность ипотеки в Ямало-Ненецком автономном округе, который лидирует в соответствующем рейтинге среди субъектов РФ, сообщили РИА Новости во вторник в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

Эксперты РИА Новости провели исследование и составили пятый по счету рейтинг, в котором показано, какая доля семей может позволить себе приобрести двухкомнатную типовую квартиру, взяв ипотечный кредит. Лидирует в рейтинге по итогам 2019 года Ямал, где более 70% семей могут себе позволить купить такую квартиру. Связано это не только с высокими относительно других регионов доходами населения, пояснили в профильном департаменте.

"На Ямале действует ряд жилищных программ, по которым жители могут получить социальную выплату и направить ее на первоначальный взнос или платеж по ипотеке. В 2019 году по инициативе губернатора стартовала программа для специалистов бюджетной сферы. Субсидия по ней составляет около 40% от стоимости нового жилья", — сказал представитель ведомства.

Также в 2019 году в региональную очередь на предоставление субсидии на ипотеку смогли вернуться молодые семьи, которые ранее выбыли из программы из-за достижения предельного возраста в 36 лет. Социальные выплаты также могут получить многодетные семьи, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны боевых действий и другие категории граждан, отметили в департаменте.

Кроме того, по словам собеседника агентства, округ одним из первых в стране начал реализацию региональных программ льготного ипотечного кредитования совместно с "Дом.рф".

"Благодаря этому право на получение ипотечного кредита со сниженной ставкой имеют некоторые категории жителей, в том числе медицинские работники организаций первичного звена и скорой помощи. С 2020 года ставка снижена на 4,5 процентных пункта от базовой и составляет от 4,2% до 4,7%. А для многодетных семей ставка дополнительно снижается на 0,25% и может составить от 3,95% до 4,45%", — резюмировали в департаменте.

Ямал лидировал в указанном рейтинге РИА Новости и по итогам 2018 года с показателем доступности ипотеки 68%. В пресс-службе главы региона тогда также отмечали, что одним из ключевых факторов лидерства округа в этом списке, помимо относительно высоких зарплат и невысоких средних цен на жилье, является ряд мер поддержки ипотечников со стороны властей ЯНАО.