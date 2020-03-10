МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. "Газпром" и китайская CNPC планируют профилактическую приостановку газопровода "Сила Сибири" во второй половине марта, сообщили журналистам в управлении информации "Газпрома".

"Газпром" и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2020 года…. Сейчас речь идет о второй половине марта", — сказали в компании.

Отмечается, что стороны оговорились проводить плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в Китай по "восточному маршруту". Он заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай. Сумма контракта — 400 миллиардов долларов. Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года.