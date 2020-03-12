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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Мало нефти ели — У финансовых рынков России относительно слабый иммунитет к коронавирусу — В "Обзоре рисков финансовых рынков" Банк России впервые непосредственно анализирует риски финансовой системы, связанные с распространением коронавируса, а также дает обзор поведения инвесторов в текущей ситуации вплоть до 10 марта.

— Не за штраф, а за совесть — Минюст не захотел ужесточать санкции для водителей в рамках нового КоАП — Минюст передумал в рамках проекта нового КоАП ужесточать водительские штрафы — изменятся только процессуальные нормы, связанные, например, с освидетельствованием на опьянение или обжалованием штрафных постановлений.

— Неинвесть какие деньги — Как Владимир Путин на встрече с транснациональными инвесторами решал, быть ли фондам фондов — 11 марта в Ново-Огарево президент России принял нескольких мировых инвесторов российского происхождения, которые сообщили ему, что надо срочно делать фонды фондов и выпускать на дороги страны беспилотные автомобили.

— Инфекция летательных путей — Россия начала ограничивать авиасообщение с Европой — Россия впервые начала серьезно ограничивать авиасообщение с ЕС из-за пандемии коронавируса, разрешив летать в Германию, Испанию, Италию и Францию только "Аэрофлоту" и лишь в семь городов.

— Мошенники выбирают полисы подороже — Страховщики готовятся к миграции недобросовестных практик из ОСАГО — Доказанный ущерб страховых компаний от мошенников в 2019 году составил 8 млрд руб.

— Нефтедобыча США начнет снижаться уже в мае — Мониторинг рынка нефти — Добыча нефти в США в этом году вырастет, несмотря на прекращение действия сделки ОПЕК+ и падение цен на нефть, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

— Быстрая донастройка — Федеральное собрание окончательно одобрило конституционную реформу — Госдума в среду, 11 марта, приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию.

— Конституция очень поправилась — Участники процесса подготовки поправок к Основному закону оценили результат — Закон о поправках к Конституции, принятый Госдумой и одобренный Советом федерации, еще должен пройти процедуру одобрения в региональных парламентах и проверку Конституционного суда, но кардинальных изменений текст новой Конституции уже не претерпит.

— Взятки не вынесли обвинения — Вынесен приговор по делу бывшего замдиректора ФСИН — К девяти годам колонии общего режима приговорил Замоскворецкий райсуд Москвы бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, признав его виновным в хищении почти 160 млн руб. при закупках сахара и ГСМ для нужд ведомства.

— Не Китай город — Москва высылает граждан КНР по законам карантинного времени — Как стало известно "Ъ", порядка сотни граждан КНР ожидают в Москве депортации на родину. В основном это студенты, по разным причинам нарушившие карантинные мероприятия в связи с эпидемией коронавируса.

— СКР закрыл компьютерную сделку — Завершено дело о злоупотреблениях при поставках оборудования для МВД — Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование уголовного дела в отношении начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД РФ Александра Александрова и основателя компаний "Т-Платформы" и "Байкал Электроникс" Всеволода Опанасенко.

— Берни Сандерс накрылся вторым вторником — Джо Байден практически гарантировал себе выдвижение против Дональда Трампа — Бывший вице-президент США Джо Байден, ставленник истеблишмента и традиционных демократов, практически обеспечил себе выдвижение против нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

— Война на сектора не делится — Москва ответила отказом на новую инициативу Киева о разведении сил в Донбассе — Как стало известно "Ъ", Москва ответила отказом на инициативу властей Украины развести в Донбассе силы и средства конфликтующих сторон по так называемому секторальному принципу.

— Саудовская удавка — Профессор факультета мировой политики МГУ Григорий Косач о причинах ужесточения нефтяной политики Эр-Рияда — Распад соглашения ОПЕК+ и последовавшее за ним жесткое российско-саудовское противостояние на мировом рынке нефти стало дополнительным штрихом, иллюстрирующим нынешнюю саудовскую политику.

— На смартфонах настроят телесигнал — Предустановку отечественного ТВ-сервиса предложили ускорить — Вопреки требованиям производителей электроники отложить предустановку отечественного софта, холдинг "Газпром-медиа" и часть операторов связи предложили, наоборот, ускорить процесс.

— Минэкономики запуталось в сетях — Министерство поддержало рост тарифа ФСК — В продолжающемся споре вокруг необходимости повышения тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) изменилась расстановка сил.

— Отельерам мешают налоги — Бизнес просит отказаться от гостиничного сбора — Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин.

— Обвал не обнуляется — Российский финансовый рынок возобновил снижение — Российскому рынку не удается восстановиться после обвала, произошедшего во вторник. "Бычьей" игре мешает возобновившееся падение цен на нефть на фоне планов Саудовской Аравии и ОАЭ нарастить ее добычу.

— С особым цинкизмом — Потребитель судится с Челябинским цинковым заводом — Как стало известно "Ъ", магнитогорский завод "Стройдеталь" судится с Челябинским цинковым заводом (ЧЦЗ, входит в холдинг УГМК) из-за отказа от поставки цинка.

— Текущая цена оказалась неактуальной — Санкт-Петербургская биржа запуталась в американских котировках — Падение фондового рынка стало испытанием не только для инвесторов, но и для брокеров и бирж.

— Крымский банк пошел против рынка — Повышенные ставки должны предотвратить уход вкладчиков — Вопреки тренду на снижение ставок по рублевым депозитам Севастопольский морской банк, функции временной администрации которого исполняет Агентство по страхованию вкладов, неожиданно повысил ставки по вкладам.

— ВЭБ.РФ займет серверную — Госкорпорация требует передать ей дата-центр Xelent — Госкорпорация ВЭБ.РФ в суде требует передать ей 99,9% компании "Стек Дата Нетворк", владеющей одним из крупнейших в России дата-центров Xelent.

— К "Ангстрему" выстраивают очередь — Суд пересмотрит реестр кредиторов "Контрактфинансгрупп" — Арбитражный суд Московского округа отменил решение о включении структуры экс-министра связи Леонида Реймана в реестр кредиторов одного из совладельцев производителя микроэлектроники "Ангстрем".

— "Дамате" растит баранину — Группа покупает завод по переработке мяса — На фоне сложностей с вывозом баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов о развитии сегмента объявляет крупнейший производитель индейки "Дамате".

— Партнеры пролили кофе — У Cofix начались проблемы с франчайзи — На российском рынке франчайзинга назревает новый скандал. Около 30 локальных партнеров основанной в Израиле сети кофеен Cofix потребовали от акционеров пересмотреть договор концессии и ввести в совет директоров своих представителей.

— "На рынке недвижимости очень много фейковых объявлений" — Гендиректор ЦИАН Максим Мельников о том, как риэлторы обманывают покупателей и на чем зарабатывает сервис — ЦИАН, позиционирующий себя как один из крупнейших в стране сервисов объявлений недвижимости, не исключает проведения IPO через пару лет.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Экспортная выручка "Газпрома" в январе рухнула на 40% — Компания недосчиталась $2 млрд, доходы бюджета от экспортной пошлины на газ упали на $600 млн — Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе 2020 г. рухнули на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года и едва превысили $3 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы.

— Обнуление президентских сроков может увеличить явку на голосование по Конституции — Но приход на участки протестно настроенных избирателей на итоговом результате не скажется, считает эксперт — Принятие поправки об обнулении президентских сроков может повысить явку на общероссийское голосование по изменению Конституции (оно намечено на 22 апреля), в том числе за счет протестно настроенных россиян, но за поправки все равно проголосует большинство.

— Конституционный суд проверит закон о митингах Самарской области — Его решение о похожем законе в Коми не учли местные суды — Конституционный суд (КС) проверит закон Самарской области о порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.

— Военные по всему миру сокращают учения из-за коронавируса — Армии оказались нужнее правительствам для борьбы с эпидемией — Военные разных стран отменяют и сокращают направленные друг против друга учения и мероприятия из-за угрозы коронавируса и усиливают контроль за здоровьем личного состава.

— Байден укрепил лидерство в праймериз демократов — Бывший вице-президент США уже готовится к противостоянию с Трампом — Бывший вице-президент США Джо Байден сделал большой шаг к тому, чтобы стать кандидатом от демократической партии на предстоящих президентских выборах. По итогам праймериз в шести штатах 10 марта он увеличил отрыв от сенатора Берни Сандерса.

— Центробанк готов обсуждать смягчение требований валютного законодательства — Об этом давно просят экспортеры, но пока не все верят в реальный результат — Рабочая группа по улучшению валютного законодательства, созданная Центробанком, в феврале обсудила барьеры и избыточные требования, которые мешают развитию внешней торговли, сообщил "Ведомостям" представитель ЦБ.

— Мост на Сахалин превращается в проект для геополитических задач — Его провозная способность может оказаться гораздо ниже экономически обоснованной — Провозная способность железнодорожной линии с мостом на Сахалин на первых этапах эксплуатации составит 9,2 млн т в год, сообщил заместитель главного инженера проекта Института "Гипростроймост" Николай Митрофанов.

— Европа и США готовят фискальные меры для поддержки экономики — Пока они не очень воодушевляют бизнес и инвесторов — Министр финансов Великобритании Риши Сунак в среду представил проект бюджета и объявил о фискальных мерах на 12 млрд фунтов ($15,4 млрд) с целью минимизировать ущерб от распространения коронавируса.

— "Дикси" и Metro начали продажи через маркетплейсы — Это позволит им получить новые каналы продаж и увеличить аудиторию — Крупный продовольственный ритейлер "Дикси" начал продавать товары онлайн через интернет-магазин Ozon, а сеть мелкооптовых центров Metro – на маркетплейсе "Беру" (принадлежит "Яндекс.Маркету").

— "Росатом" хочет потратить 3 млрд рублей на софт Microsoft — Но у Microsoft нет лицензии на поставку софта госкорпорации — С начала 2020 г. структура "Росатома", "Атомкомплект", объявила тендеры на закупку для "дочек" госкорпорации программного обеспечения Microsoft.

— Население сдает валюту — С момента ослабления рубля продажи евро и доллара растут — Россияне 21 февраля перешли от покупки к продаже иностранной валюты, по данным ЦБ, эти операции носили контрциклический характер и способствовали ограничению волатильности курса рубля, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков".

— Чешская PPF Group обсуждает покупку офисов в центре Москвы — Но переговорам может помешать нестабильность из-за курса рубля — Входящая в PPF Group компания PPF Real Estate ведет переговоры о приобретении бизнес-центра "Гоголевский, 11" в центре Москвы.

— Группа "Тинькофф" объявила о выкупе своих бумаг с рынка — TCS Group планирует приобрести расписки не более чем на $10 млн — Владелец "Тинькофф банка" и "Тинькофф страхования" – TCS Group Holding Олега Тинькова сообщила, что в марте выкупит на Лондонской бирже до 650 000 своих GDR на сумму до $10 млн по $15,3.

— "Связной" открыл магазины для геймеров — В них продаются компьютеры и аксессуары для компьютерных игр — Первые три магазина "Связной Play" ритейлер открыл на прошлой неделе в Подмосковье, рассказал его представитель.

— Авиакомпании напомнили Мишустину об обещанных из бюджета 23 млрд рублей — Компенсация за подорожание керосина не выплачена, несмотря на поручение президента — Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит премьер-министра Михаила Мишустина дать указание органам исполнительной власти и исполнить поручение президента Владимира Путина: выплатить авиакомпаниям компенсацию за подорожание топлива в 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Все по закону — Парламент одобрил закон о внесении изменений в Конституцию, теперь слово за регионами — Госдума, а за ней и Совет Федерации завершили большой этап работы над обновлением Конституции. В среду обе палаты парламента приняли пакет поправок в Основной Закон.

— От барреля ждут большего — Ключевые экспортеры нефти еще раз обсудят уровни добычи — Представители России примут участие в заседании технического комитета ОПЕК+, которое запланировано на 18 марта.

— Зачет для букваря — Федеральный перечень учебников снова ждут сокращения — Федеральный перечень школьных учебников снова ждут изменения. Сейчас в нем более 1700 изданий, но планируется сокращение почти на 200. Это следует из опубликованного проекта приказа минпросвещения.

— Ближе к тройке — Владимир Путин в видеоинтервью дал оценку российско-американским отношениям — Об отношениях с лидерами США, санкциях и состоянии российско-американских связей Владимир Путин рассказал в 11-й серии видеоинтервью, посвященной России на международной арене и отношениям с США.

— Триколор и слоган — Утверждена символика голосования по поправкам в Конституцию — Пока депутаты и сенаторы работали над содержанием будущих изменений в Основной Закон, Центризбирком готовился к голосованию по поправкам: на заседании представили символику грядущей кампании.

— Вплоть до тюрьмы — Вводится уголовное наказание за нарушения при голосовании по Конституции — Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

— Время инвесторов пришло — Владимир Путин: Экономика России переживет турбулентность и окрепнет — Президент поставил задачу правительству и ЦБ минимизировать негативные явления для граждан, связанные с ситуацией в мировой экономике.

— Шаги к миру — Владимир Путин поддержал парламентское измерение "нормандского формата" — Президент России надеется на успех парламентского измерения "нормандского формата".

— Ускорить темпы строительства — Вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил работы в Тулуне — Восстановительные работы на территориях Приангарья, пострадавших от летнего паводка, все еще отстают от плановых сроков. Однако в целом необходимые меры, чтобы наверстать задержку, уже приняты региональными властями.

— В рамках Союза — Премьер-министры России и Беларуси обсудили интеграцию — Беларусь — союзник и стратегический партнер России, и раскрытие потенциала интеграции в рамках Союзного государства, уверен премьер-министр Михаил Мишустин, поможет экономическому развитию стран, а следовательно — и росту благосостояния их граждан.

— В курс не дует — Что будет дальше с динамикой рубля — Несмотря на многочисленные опасения, курс рубля все же сумел оправиться после падения цен на нефть и стабилизировался. Ему во многом помогли своевременные меры поддержки Банка России.

— Метр с нагрузкой — Застройщики пожаловались на банковские комиссии — На высокие банковские комиссии при кредитовании жилищного строительства жалуются застройщики. Иногда эти не афишируемые заранее платежи фактически увеличивают ставки по кредитам на 2-3%.

— Крылатые качели — Авиакомпании наращивают внутренние перевозки — Вопреки веерной приостановке полетов в затронутые коронавирусом страны, российские авиакомпании перевезли в феврале 7,97 млн пассажиров, на 6,5% больше, чем за февраль прошлого года.

— По праву рождения — Сертификаты на маткапитал семьи получат автоматически — Выдача сертификата на материнский капитал станет первой социальной госуслугой в России, которая предоставляется автоматически, сообщает Минтруд.

— Министров отпустили по домам — В среду список высокопоставленных чиновников, заболевших коронавирусом, пополнился еще одной знаковой фигурой — В самоизоляцию отправилась заместитель министра здравоохранения Альбиона Надин Доррис.

— Без паники — Новости о COVID-19 по-прежнему в топе новостей — ВОЗ подготовила рекомендации, как не поддаваться панике.

— Рыбий бунт — Производители ожидают подорожания рыбы из-за вируса и слабого рубля — Из-за ослабления рубля импортная рыбная продукция — а ее на полках магазинов около половины — может подорожать одной из первых, пугают производители.

— Ставка на зерно — Подорожает ли кофе из-за ослабления курса рубля — Рост курса доллара приведет к росту рублевых цен на кофейные зерна, однако цена стакана кофе не изменится, считает гендиректор Ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

— Хранить вечно — Как получить кадастровое дело из архива — Федеральная кадастровая палата оцифровала более 34 млн кадастровых дел, или 55% от всего объема кадастровых документов, находящихся на хранении в архиве учреждения. Это нужно для того, чтобы быстрее проводить различные сделки с недвижимостью.

— Извинился за грубость — Мосгорсуд признал законным арест бывших полицейских по делу Голунова — Мосгорсуд в среду признал законным арест бывшего начальника отдела по борьбе и контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца.

— Штрафная не прошла — Наказания водителям останутся прежними — В новом Кодексе об административных правонарушениях для водителей сохранится та же ответственность и те же наказания, которые предусмотрены и в ныне действующем КоАП.

— Тюрьма переезжает — Глава Минюста поддержал идею переноса следственных изоляторов за пределы городов — Условия содержания в следственных изоляторах планируется радикально улучшить. Начать предлагается с женских СИЗО.

— Америка. Вид сверху — Российские противолодочные Ту-142 слетали к берегам Аляски — Важное известие пришло с Дальнего Востока. По сообщению наших военных, пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 выполнила 12-часовой рейд над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта неподалеку от побережья Аляски.

— Восемь пишем. Два в уме — Сколько комплексов "Панцирь" потеряла армия Сирии — В Минобороны России прокомментировали заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении зенитных ракетно-пушечных комплексов российского производства "Панцирь", которые стоят на вооружении правительственных войск Сирии.

— Спасение при минус сорока и ниже — МЧС ускорит развитие своих центров в Арктике — Перед МЧС России поставлены задачи увеличения своего присутствия в Арктике. На протяжении всего северного побережья страны ведомству предстоит активизировать строительство и развитие комплексной спасательной инфраструктуры.

— "Осел" не вынес двоих — Джозеф Байден закрепил лидерство в борьбе за номинацию от Демпартии США — Джозеф Байден уверенно возглавил гонку за номинацию от Демократической партии США на предстоящих в ноябре президентских выборах, хотя всего две недели назад комментаторы считали его кампанию провалившейся.

— Боевики получат свободу — Власти Афганистана выпустят из тюрем 1500 талибов — Власти Афганистана приступили к освобождению находящихся в заключении боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) в рамках выполнения условий соглашения, которое недавно было подписано между Соединенными Штатами и руководством этого движения.

— Мужской клуб — Правящая партия в Германии определилась с главными кандидатами в преемники Меркель — На этот раз никаких женщин, а также выходцев из бывших восточногерманских земель: правящий в Германии Христианско-демократический союз определился с тремя основными кандидатами, которые выдвинулись на предстоящие 25 апреля выборы партийного руководства.

— Ободрят "северные" — В Карелии молодые бюджетники будут получать региональные надбавки с первого дня работы — Законодательное собрание Карелии приняло законопроект о начислении северных надбавок с первого дня работы молодым специалистам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

— Казну призвали к ответу — Бюджеты регионов задолжали бизнесу за госконтракты — Штрафы за несвоевременную оплату государственных контрактов, введенные два с половиной года назад, улучшили ситуацию с бюджетными долгами в российских регионах.

— Мастер рисования — Главный архитектор Махачкалы все-таки остался с условным сроком — Верховный суд Дагестана, рассмотрев апелляционную жалобу прокуратуры на приговор, вынесенный судом первой инстанции бывшему главному архитектору Махачкалы Магомедрасулу Гитинову, оставил наказание в силе.

— Бельки на льдине — Детенышей ластоногих спасает специальная вертолетная служба — Зоощитники бьют тревогу: из-за аномально теплой зимы и тонкого льда на водоемах детеныши нерпы оказались в опасности. Неокрепших малышей часто уносит течением.

— Обложили частники — В Краснодаре намерены изымать частные участки под строительство школ и поликлиник — Краснодарская мэрия выступила с инициативой, которая сразу вызвала много споров. Ее руководитель Евгений Первышов предложил изымать участки в пользу города под строительство школ, поликлиник и другой социальной инфраструктуры.

— Мораль — не заплатка — Когда в школу вернется воспитание — Детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым обсудила вопросы воспитания в современной школе.

— Болт, да не тот — Пуск "Протона-М" перенесли из-за брака — Создана комиссия, которая установит виновных, допустивших нарушение технологии, а проще — дефект на ракете "Протон-М", который привел к переносу запуска с Байконура.

— Северные перспективы — Детские сады будут строить по индивидуальным проектам — В Москве активно строят школы и детсады нового поколения. В отличие от прошлых лет их возводят не по типовым, а индивидуальным проектам: с современными киноконцертными и спортивными залами, библиотеками и компьютерными классами.

— Собянин и Воробьев открыли новые платформы на Киевском направлении МЖД — На Киевском направлении МЖД после реконструкции открылась станция Победа и новая остановка Санино — "Это по сути — мини-вокзалы, — заявил сегодня мэр Сергей Собянин. — А значит, новый уровень сервиса для жителей Москвы и Подмосковья".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Мировая волна: пандемия коронавируса приближает глобальный кризис — Эксперты опасаются, что распространение патогена не удастся остановить до лета — Фондовым рынкам предстоит пережить "чёрный четверг", а рост мировой экономики замедлится до уровня, близкого к 1%, полагают аналитики.

— Явка на победу: на голосовании по поправкам ждут более половины избирателей — Что будет дальше с принятым парламентом законопроектом об изменении Конституции — Конституционному суду (КС) понадобится не более недели на оценку принятого законопроекта об изменениях в основной закон.

— Буй во спасение: специальные системы сделают субмарины невидимыми — Они скроют от противника ракетоносцы "Бореи" и "Дельфины", а также дизельные подлодки — Специальные буи "спрячут" российские субмарины. ВМФ получил защиту от противолодочной авиации и беспилотников противника. Буи "Бурак-М" могут сделать определенный район Мирового океана "непроницаемым".

— Поголовная ответственность: реабилитация нацизма обернется "черным списком" — Российские правозащитники дали рекомендации по защите исторической памяти — В России хотят создать "черный список" политиков, историков и депутатов, реабилитирующих нацизм, а также провести детальную инвентаризацию памятных мест и мемориалов советским воинам.

— Коротко и рьяно: бизнес резко снизил долю долгосрочных инвестиций — Из-за распространения коронавируса компании и дальше будут бояться прогнозировать больше, чем на год — Доля "длинных" инвестиций в России по итогам 2019 года достигла десятилетнего минимума и составила всего 9,1%. Такие данные содержатся в докладе Росстата, в службе "Известиям" подтвердили тренд.

— Золотое житье: почему людей тянет в самый высокогорный город на Земле — Тысячи перуанцев стремятся попасть в отравленный ртутью населенный пункт без водопровода и канализации — Ла Ринконада, расположенный в перуанских Андах, — самый высокогорный город на Земле.

— Нож во благо: Роскомнадзор удалил 112 тыс. материалов о наркотиках — С 2012 года в реестр запрещенной информации внесли порядка 125 тыс. ссылок — Более 112 тыс. материалов, пропагандирующих наркотики, было удалено в российском сегменте интернета с 2012 года. Об этом "Известиям" сообщили в Роскомнадзоре.

— Дежурная аптечка: продажи противовирусных препаратов выросли в полтора раза — Россияне покупают лекарства из-за COVID-19 — Фармацевтический рынок России нервно отреагировал на стремительное распространение COVID-19 в Италии.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Самосохранение Думы — Почему в России не будет досрочных парламентских выборов — Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах государственной думы была бы принята, если бы ее поддержали все фракции — и именно на такой исход рассчитывали в администрации президента, утверждают источники РБК.

— Россияне уходят от протеста — Левада-центр представил данные очередного исследования политических настроений в обществе — протестная активность россиян снизилась, зафиксировали социологи. Более 70% респондентов считают акции с политическими и экономическими требованиями маловероятными.

— Российская сторона не осознает, насколько сложна тема войны для Польши — Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью РБК пояснил позицию Варшавы в спорах с Россией об истории Второй мировой войны, а также оценил вред санкций и возможность наладить добрососедские отношения.

— Джо Байден повторил вторничный успех — Остались ли у Берни Сандерса шансы переломить ситуацию и стать кандидатом в президенты США от демократов — Джо Байден увеличил свой отрыв от Берни Сандерса в ходе второго демократического "супервторника".

— Пользователи VISA отследят свои визиты — Международная платежная система запустит в россии сервис для выявления сайтов с сохраненными данными карт — Держатели карт Visa смогут получить доступ к списку сайтов в интернете, где они оставили данные своих карт, и возможность при необходимости их удалять.

— Слабый рубль усилил экспортеров — У каких компаний вырастет прибыль из-за девальвации российской валюты — От ослабления рубля и эпидемии корона-вируса прибыльность российских производителей удобрений и золотодобывающих компаний вырастет на 10–20%.

— Экосбор собрал противников — Производители предупредили о росте цен на товары в случае введения новых правил утилизации — Производители и импортеры электроники, напитков и шин выступили против отмены самостоятельной утилизации продукции. Они предупредил и вице-премьера Викторию Абрамченко, что ввод обязательного экосбора приведет к росту цен на 22%.

— Контроль ложится грузом на плечи бизнеса — Какие новые требования будет предъявлять департамент транспорта Москвы к водителям фур — Производители продуктов, транспортные компании и торговые сети обеспокоены грядущим ужесточением правил движения грузовиков в Москве. Они заявляют, что изменения могут привести к перебоям в поставках.

— Приложения переходят на личности — Разработчиков российского софта могут обязать идентифицировать всех пользователей — Операторы связи предложили идентифицировать пользователей по номеру телефона во всех российских приложениях, которые будут обязательно предустанавливать на смартфоны с 1 июля.

— Культуру вытесняют в малые формы — Как организаторы концертов и шоу отреагировали на введенный столичным мэром запрет — Чтобы выполнить московский запрет на мероприятия более чем с 5 тыс. участников, концертные и спортивные площадки ограничивают продажи билетов или проводят два шоу вместо одного. Что будет с футбольными матчами, пока не решено.