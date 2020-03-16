МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" на фоне ситуации с коронавирусом переводит с 17 марта сотрудников на удаленную работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

"Руководство "Платформы" приняло решение об удаленной работе для всех сотрудников, за исключением составов дежурных групп. При этом офис не закрывается, доступ в него для всех сотрудников по-прежнему открыт", — сказал собеседник агентства.

"При переходе на работу онлайн в "Платформе НТИ" выявили группы риска – тех сотрудников, которые проживают с людьми с хроническими заболеваниями, которые перенесли сами или контактируют с родственниками, в течение последних 6 месяцев перенесшими тяжелые легочные или вирусные заболевания. Сотрудников, входящих в эти группы или проживающих с людьми из групп риска, перевели на дистанционный режим работы в первую очередь. Также был сформирован дежурный отряд", — добавил он.

Дежурный отряд продолжит работать в офисе. "Перевод всех бизнес-процессов в онлайн сложно спланировать и осуществить одним днем. У многих решение рабочих задач невозможно вне офиса. Поэтому был сформирован дежурный отряд", — пояснили в пресс-службе.

"Платформа НТИ" — некоммерческая организация, создана в ноябре 2018 года Агентством стратегических инициатив и Минобрнауки по поручению правительства РФ. Задача "Платформы НТИ" — увеличение количества и качества проектов, участвующих в Национальной технологической инициативе.