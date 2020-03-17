МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации, на этот раз основной темой встречи станет развитие рынка жилья.

Как сообщала пресс-служба Кремля, с докладом в этой связи выступят заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. Будет также рассмотрен ряд других актуальных текущих вопросов.

Путин в послании Федеральному собранию в феврале озвучил ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести ипотечные каникулы, а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту. Путин поручал правительству проработать вопрос о закреплении первоначального взноса по ипотеке для молодых семей на уровне 10-15% (сейчас первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей составляет 20%) и выделить в 2020 году из бюджета ассигнования на 10 миллиардов рублей для стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов РФ. Кроме этого, в 2018 году президент поручал нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год к 2024 году.

Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее также заявлял о необходимости снижения ипотечной ставки в РФ и увеличения объемов кредитования. Он поручил проработать конкретные меры по снижению ставок по ипотеке и рассмотреть возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов с учетом отмеченного снижения процентной ставки. Премьер также предложил снижать стоимость жилищного строительства, чтобы повысить доступность ипотеки.

Хуснуллин в свою очередь отмечал, что после заявления премьера о дороговизне ипотеки планируется устроить "мозговой штурм" для определения резервов снижения ипотечных ставок. В частности, по мнению вице-премьера, одним из таких резервов может стать снижение стоимости страхования при оформлении ипотеки. Кроме того, говорил зампред правительства, нужно дальше работать со стоимостью фондирования для банков и решить проблему рефинансирования ипотечных кредитов, возможность которого номинально существует, но фактически оно зачастую недоступно для заемщиков. Он также считает необходимым проработать возможность введения единых ставок страхования при выдаче ипотечных кредитов на жилье.

До 16 марта Хуснулину и первому зампредседателя кабмина Андрею Белоусову с участием Набиуллиной было поручено представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам. Кроме того, кабмин просил Минстрой совместно с Минэкономразвития и Росреестром в эти же сроки представить в правительство предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко было поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, реализуемых правительством России. Как сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, по механизму снижения ипотечной ставки должны высказаться как банки, так и застройщики, а также Центробанк как один из главных регуляторов на этом рынке.

ЦБ в 2019 году пять раз подряд снижал ключевую ставку, а шестой раз сделал это в феврале 2020 года — теперь ставка находится на уровне в 6%. На этом фоне ставки по ипотеке уже опустились ниже исторического уровня в 9%, заявила 13 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина.