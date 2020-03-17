КИЕВ, 17 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной раде назначить главой министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, соответствующий проект постановления зарегистрирован во вторник на сайте парламента.

Верховная рада Украины 4 марта на внеочередном заседании отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место по представлению президента Украины Владимира Зеленского и.о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства. При этом не были назначены ряд министров, в частности экономики.

Как сообщается на сайте парламента, проект постановления получен и передан на рассмотрение руководства Рады. Текст документа пока не опубликован.

По данным интернет-издания latifundist.com, Петрашко с 2007 по 2013 год работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "СБЕРБАНК России".