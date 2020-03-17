МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Опасения возникновения дефицита в России обычных бытовых товаров, включая туалетную бумагу, безосновательны: объемы их производства и запасов достаточны, а пустые полки — если они и появляются – это следствие проблем с логистикой в отдельных магазинах, заявил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Сообщения о росте спроса на различные товары, в основном — длительных сроков хранения, из-за опасений распространения коронавируса, появились в выходные. В соцсетях можно было видеть фотографии, на которых изображены опустевшие полки магазинов, где раньше стояли макароны, крупы, консервы или туалетная бумага.

"Разумеется, этого (дефицита санитарно-гигиенических изделий — ред.) не будет, для нехватки этой продукции нет совершенно никаких оснований. Производство в России достаточное, а потребление — напротив, ниже среднеевропейского уровня", — считает Березнюк.

Он отметил, что ежегодное потребление санитарно-гигиенических изделий (к которым относится и туалетная бумага) в России составляет порядка 4-5 килограммов на человека, тогда как в Европе этот показатель находится на уровне 15 килограммов, а в США — 25 килограммов на человека в год.

По словам собеседника агентства, производство такой продукции в России достаточно диверсифицировано, кроме того, основные производственные площадки находятся в регионах страны. Кроме того, туалетная бумага относится к продукции с длительным сроком хранения, поэтому и у производителей, и у поставщиков, и у сетей есть возможности для формирования запасов.

В то же время временные трудности могут возникать у отдельных торговых объектов. "Например, если конкретный "магазин у дома" не имеет достаточно площадей, где можно было бы хранить товарные запасы — к концу дня продукция на полках может заканчиваться. Другой пример — менеджмент конкретного магазина не рассчитал спрос в конкретный день и не подготовил запасы. Но это частные случаи, которые вовсе не означают, что нужно бежать и запасаться бумагой", — заключил Березнюк.