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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Россия встала на европейский путь — На фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом в России власти страны по примеру европейских государств приняли решение о фактически полном закрытии границ с 18 марта до 1 мая. Попавшие под главный удар авиакомпании ждут серьезных убытков.

— Рубли — не средства от вируса — План первоочередных мер по стабилизации экономической ситуации должен быть подготовлен до вечера 17 марта, во вторник большинство его положений будет представлено вице-премьером Андреем Белоусовым на встрече правительства с президентом Владимиром Путиным.

— Хуже пока не было — На фоне борьбы с коронавирусом основные макропоказатели китайской экономики просели на 13–25% в январе-феврале, свидетельствуют первые официальные данные Национального бюро статистики КНР. Это много хуже, чем ожидалось аналитиками.

— Продуктовый напор — Сервисы онлайн-заказа продуктов переживают резкий всплеск популярности на фоне распространения коронавируса. Спрос особенно растет на товары длительного хранения, включая в первую очередь гречку. Чтобы справиться с наплывом, сервисы вынуждены расширять штат курьеров, а также вводить непопулярные меры.

— Банкротам выйдет реабилитация — Минэкономики разработало масштабные поправки к закону о банкротстве — за счет них ведомство рассчитывает повысить долю восстановивших работу предприятий с 2% до 10%. Среди предложений — введение процедуры реструктуризации долгов, возможности продать бизнес в рамках конкурсного производства, а также торгов-"качелей".

— Экономика эпохи инфекций — Число пандемий неизвестных человечеству вирусных заболеваний в перспективе возрастет, и чтобы уменьшить их экономическое бремя, компаниям необходимо трансформировать свои стратегии развития. Такие выводы содержит совместный доклад аналитиков Всемирного экономического форума и Института глобального здоровья Гарварда.

— Поправки обжалованию не подлежат — Конституционный суд (КС) в понедельник в своем заключении признал президентский закон о поправке к Конституции соответствующим 1, 2 и 9 главам Основного закона. Одобренные поправки, в частности, включают в себя норму об "обнулении" президентских сроков Владимира Путина.

— Премьер за все ответит — Госдума составила список письменных вопросов для премьера Михаила Мишустина перед его отчетом о работе правительства в 2019 году в нижней палате парламента. Больше всего вопросов у партии "Единая Россия", которую возглавляет бывший премьер Дмитрий Медведев.

— Вирус подействовал на образование — Коронавирус отправил по домам российских студентов и школьников, а преподавателей заставил искать новые формы общения с аудиторией. В московских школах, например, планируют для удаленного обучения использовать одну из имеющихся образовательных онлайн-платформ.

— "Все, что нужно, мы уже приняли" — Госдума скорректировала график своей работы в связи с распространением COVID-19. Теперь пленарные заседания будут проходить реже. С призывом ограничить мероприятия с большим числом участников выступил и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

— Пола Уилана закроют от публики — В Московский городской суд поступили материалы уголовного дела гражданина США, бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Он обвиняется в шпионаже, процесс будет проходить в закрытом режиме в связи с наличием в деле секретных материалов.

— Дело трех сестер призвали к прекращению — Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подали ходатайство в СКР с требованием исполнить вынесенное еще в прошлом году и никем не отмененное постановление заместителя генпрокурора России Виктора Гриня, предписавшего следователям признать действия девушек как совершенные в условиях необходимой обороны.

— Бывшего банкира сдали полиции вкладчики — в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.

— Отреклись от здорового мира — В прямом эфире президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что cо вторника страна закрывается "для начала" на 15-дневный карантин. "Никогда Франция не принимала такие решения в мирное время",— сказал президент.

— Ще не вмерла в карантині — Украина стала еще одной страной, которая в связи с эпидемией коронавируса решилась на беспрецедентно жесткие меры безопасности. Назвав "мягкотелость и либеральность" "союзниками коронавируса", президент Владимир Зеленский анонсировал закрытие метро, ресторанов, торгово-развлекательных центров и кафе.

— На защиту армянской конституции встал коронавирус — Армения стала очередной страной, где из-за распространения коронавируса СOVID-19 пришлось перенести всенародное голосование. Речь идет о конституционном референдуме, который должен был пройти 5 апреля, а теперь, судя по всему, будет отложен до июня.

— Коронавирус вышел на экраны — Столичные кинотеатры готовятся закрывать залы и сокращать число сеансов. Из-за ограничения численности массовых мероприятий в Москве в залы нельзя будет продавать больше 50 билетов, а городская сеть "Москино" готова закрыть кинотеатры уже с 17 марта.

— Эквайринг подхватил инфекцию — Московское отделение "Деловой России" из-за распространения коронавируса предлагает ограничить комиссию по эквайрингу, установив ее для торговых сетей на уровне 1,3%, для аптек — 1%. Банкиры с таким подходом не согласны и рекомендуют ритейлу переходить на оплату в Системе быстрых платежей.

— На IT-рынке появились стратегические разногласия — Высшая школа экономики (ВШЭ) по заказу Минкомсвязи разработала стратегию развития российской отрасли до 2036 года, тогда как прежние попытки обновить действующий документ заканчивались перспективой 2030-го. Стратегия предполагает, что доля IT-отрасли в ВВП вырастет с нынешних 0,9% до 4%.

— Докажите вашу лопасть — Полина Смертина о взаимодействиях таможни с зеленой энергетикой. Зеленая энергетика, крайне медленно развивающаяся в России, остается экзотическим явлением не только для потребителей, но и для рядовых чиновников. Знаменательным примером стала ситуация с датской Vestas.

— "Молчунов" оштрафовали по минимуму — Потери инвестдохода "молчунами" при досрочных переводах пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам прошлогодней переходной кампании составили около 1,5 млрд руб. Это самый низкий результат со времени введения в действие штрафных санкций за досрочные переходы.

— Частным приставам дадут добро — В Совете федерации был представлен законопроект, предлагающий введение в России института частных судебных исполнителей и передачу им на взыскание в том числе исполнительных документов в отношении граждан.

— Мигранты ловят момент — Пока российские граждане в панике перед пандемией коронавируса скупают товары первой необходимости, трудовые мигранты тоже скупают, но в основном технику иностранного производства. Эксперты указывают, что трудовые мигранты хранят и отправляют средства в валюте.

— Финансовые рынки сели на карантин — Дополнительные шаги монетарного стимулирования от ведущих мировых регуляторов не возымели должного эффекта. С новой недели падение на финансовых рынках началось с новой силой. По итогам торгов понедельника ведущие европейские индексы обвалились на 5,3–7,9%.

— Траулеры дорого обошлись "Янтарю" — Камчатский рыболовецкий колхоз им. Ленина, первым начавший строить рыбопромысловые суда по инвестквотам на прибалтийском "Янтаре", теперь спорит с верфью о стоимости уже сданных судов. "Янтарь" требует пересмотреть контрактную цену серии из трех траулеров в большую сторону.

— Энергосбытам прощают лицензии — Премьер-министр Михаил Мишустин хочет отменить наиболее спорную инициативу Минэнерго по лицензированию энергосбытовой деятельности. Новый механизм должен был заработать 1 июля, с рынка могли уйти крупные должники перед оптовым рынком и сетевым комплексом.

— Быстро подержанное не считается зазорным — Почти каждый пятый подержанный автомобиль перепродавался несколько раз в течение 2019 года. Причем за сделками стоят не только перекупщики, но и частные продавцы. На рынке объясняют, что в целом за год машина с пробегом практически не теряет в стоимости.

— Городской транспорт оставят без тахографов — Городские автобусы, на которых с 1 июля должны начать в обязательном порядке устанавливать тахографы, могут быть избавлены от этой необходимости. В рамках регуляторной гильотины предлагается убрать требование об оснащении тахографами автобусов.

— "Пионер" свернет банкет — Реорганизация московских промзон вынуждает непрофильных девелоперов выходить из своих проектов. Владельцы бизнес-парка Capital House ведут переговоры с группой "Пионер" о продаже 3,8 га в Даниловском районе на юге Москвы.

— "Обед-буфет" в одном подносе — Совладелец группы Qiwi Сергей Солонин стал единственным собственником сети кафе самообслуживания "Обед-буфет", которую до этого развивали холдинг Ginza и ресторатор Алексей Васильчук (развивает "Чайхону №1").

— Налоги давят на растения — К дискуссии вокруг налоговых ставок для цветоводов подключился бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он попросил министра финансов Антона Силуанова высказать свою позицию о возможном снижении НДС для производителей цветов до 10%.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Чем Конституционный суд объяснил законность поправок к Основному закону — Конституционный суд признал законными инициированные президентом поправки в Конституцию – в том числе ту, которая позволяет Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки. Заключение на 52 страницах опубликовано 16 марта на сайте суда.

— Большинство россиян не чувствует проблем от западных санкций — Подавляющее большинство россиян (87%) считает, что санкции Запада против России не создали особых проблем лично для них и для членов их семей, следует из данных "Левада-центра". Это максимальный показатель за все время исследований с весны 2014 г.

— Пандемия привела к отмене запусков с французского космодрома "Куру" — Пандемия коронавируса впервые привела к массовому переносу космических пусков. Как говорится в сообщении компании Arianespace, являющейся оператором космодрома "Куру" (Французская Гвиана), из-за распространения вируса вся текущая подготовка к пускам ракет из Гвианского космического центра (ГКЦ) приостановлена.

— Соперники-демократы перешли к совместной критике президента Трампа — В воскресенье в США прошли первые общенациональные дебаты между основными кандидатами демократической партии на пост президента – бывшим вице-президентом Джозефом Байденом и сенатором от Вермонта Берни Сандерсом.

— Центробанки разных стран открыли единый фронт борьбы с вирусом — Монетарные власти крупнейших экономик решили сообща поддержать мировую экономику, страдающую от пандемии коронавируса. В понедельник Федеральная резервная система США (ФРС) впервые с 2015 г. снизила ставку до 0–0,25%.

— Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства — Банкротство компаний может стать проще и быстрее. Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.

— Правительство стало тратить бюджет гораздо быстрее — За январь – февраль федеральный бюджет потратил 3,1 трлн руб., или почти 16% от годового плана, следует из сообщения Федерального казначейства. Это на четверть больше, чем годом ранее.

— Как Китай скрывал информацию о новом коронавирусе — Ли Вэньлян, 33-летний врач Центральной больницы Уханя, 30 декабря 2019 г. написал коллегам в мессенджере WeChat, что возможна вспышка эпидемии. Он осмотрел семерых пациентов с симптомами, как он ошибочно думал, SARS.

— Цена нефти марки Brent упала ниже $30 за баррель — В этом году мир может столкнуться с рекордным сокращением спроса на сырье. 16 марта стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 16.26 мск до $29,97 за баррель. Последний раз она опускалась ниже этой отметки в январе 2016 г.

— Видеосервисы решили воспользоваться начинающимся карантином — Онлайн-кинотеатр Premier (принадлежит "Газпром-медиа") стал первым видеосервисом в России, который объявил об отмене платы за доступ к своему контенту из-за коронавируса. В начале этого года холдинг уже снизил подписку на сервис до 29 рублей в месяц.

— "Аэрофлот" и "Ростех" могут поссориться из-за поручения Путина — Никто из них не хочет владеть авиакомпанией "Аврора" для развития перевозок на Дальнем Востоке. Президент России Владимир Путин 14 января поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, которая на самолетах отечественного производства станет возить пассажиров на Дальнем Востоке.

— Российский интернет-стартап Hot-WiFi вышел на рынок ОАЭ — Hot-WiFi может заключить договор о сотрудничестве с 10 клиентами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ближайшее время, в основном рестораторами. Об этом рассказали основатель компании Дмитрий Степаненко и гендиректор iiko Middle East Леонид Комиссаров.

— Сроки предустановки российского софта не изменятся — Предустановка российского программного обеспечения (ПО) на потребительскую электронику начнется, как и планировалось, с 1 июля – отсрочки не будет. Об этом на рабочей встрече с вендорами и ритейлерами заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

— Ozon может арендовать склад почти на 80 000 кв. м в Санкт-Петербурге — Интернет-магазин Ozon откроет новый склад в Санкт-Петербурге: он арендует у компании "Марвел-логистика" площади в комплексе "PNK парк Софийская КАД". Об этом рассказали представители сторон и компании Knight Frank, которая выступала консультантом сделки.

— Сеть "Правда кофе" решила открывать кофейни большего формата — "Правда кофе" запускает новый формат кофеен и будет развивать его в регионах, рассказал гендиректор и владелец сети Филипп Лейтес. Тестировать новый вид будут в крупных городах Московской области, первые откроются в ближайшие месяцы.

— Как коронавирус меняет условия труда — "Влияние на повседневную жизнь может оказаться подрывным, – предупредила доктор Нэнси Мессонньер, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США. – Могут быть закрыты школы, отменены массовые публичные мероприятия, а компании будут вынуждены перейти на удаленный режим работы".

— Как работодателям Москвы исполнить указ Cобянина о карантине — Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 2-УМ в Москве был введен режим повышенной готовности. Пунктом четвертым этого указа на работодателей Москвы возлагаются дополнительные обязанности. Рассмотрим наиболее вероятные ситуации в офисе, связанные с коронавирусом, и ответные действия работодателя.

— Эксперименты за городом — Директор по рекламе департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Кирилл Надточий отмечает среди клиентов тех, кто уже живет за городом, но хочет лучших условий: "За 20 лет скорректировались требования к комфорту, дети выросли, изменились приоритеты и образ жизни".

— 90% заказчиков приходит к архитекторам за проектами домов в сдержанном стиле — Если дом в стиле современная классика или ар-деко обходится заказчику примерно в 200 000 руб. за 1 кв. м, то дом в стиле минимализм дороже уже на этапе черновой стройки (300 000 руб. за 1 кв. м за дом под ключ). На цену влияет нестандартная конструкция.

— Спрос и предложение загородного жилья концентрируются на вторичном рынке — В Penny Lane Realty оценивают все предлагаемые дома в этом бюджете в 505,3 млрд руб., за прошлый год было продано недвижимости на сумму 34,9 млрд руб. Сверхдорогих, дороже 1 млрд руб., лотов за год продали 12 из примерно 50 в предложении.

— Переход на проектное финансирование тяжело дается строителям малоэтажного жилья — Реформа долевого строительства затронула и проекты с малоэтажными многоквартирными домами и таунхаусами. В настоящее время с использованием эскроу-счетов продажи ведут единичные компании в этом сегменте.

— Типовое индивидуальное строительство государство поддержит ипотекой — Национальный проект "Жилье и городская среда" предполагает, что к 2024 г. в стране ежегодно должно вводиться 120 млн кв. м: 80 млн кв. м многоквартирных домов и 40 млн кв. м индивидуального жилья. Доля ИЖС уже превышает требования нацпроекта.

— Как заработать, меняя интерьер квартир — Бизнес на ремонте квартир в Европе, или house flipping, может приносить прибыль до 30% на вложенные средства. О том, как устроена частная реновация жилья, о рисках и возможностях этой деятельности рассказали наши соотечественники, занимающиеся house flipping за границей.

— В петербургском регионе граждане покупают около 5000 объектов на загородном рынке — Главная особенность последних лет – растущая популярность участков без подряда (УБП) – обусловлена ограниченной платежеспособностью клиентов. Купить готовый дом дорого; доступных кредитов нет.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Правительство против COVID-19 — Правительство подготовило план первоочередных мер для противодействия коронавирусной инфекции и ее негативному влиянию на социальную сферу и экономику. Среди этих мер есть и радикальные — закрытие границ и прекращение транспортного сообщения с соседними странами.

— Техосмотр не продается — Операторов техосмотра страховщики будут проверять по несколько раз, выезжая на место. Но у операторов появится право обжаловать решение о лишении их аккредитации через некую апелляционную комиссию, которая законом пока не предусмотрена.

— На весеннем положении — Решение Банка России по ключевой ставке, которое он должен назвать в пятницу, 20 марта, будет связано в первую очередь с динамикой российского финансового рынка, следует из комментариев аналитиков. Пока все идет к тому, что ЦБ не изменит нынешний уровень ставки в 6% годовых.

— Обидели в один клик — Важные вопросы рассмотрел Верховный суд РФ: может ли гражданин удалить из интернета отрицательный отзыв о своей работе? Как расценивать выложенную в открытый доступ негативную информацию о человеке?

— Гроза прямо по курсу — Закрытие ряда международных авианаправлений в паре с ослаблением курса рубля грозит авиации кризисом, заявили эксперты. В третьем квартале, по их мнению, возможны банкротства. Накануне Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.

— Банк сделал ставку — Владимир Путин обсудил с главой ВТБ переход на "цифру". Каждый четвертый ипотечный кредит в стране выдает ВТБ. Банк принял амбициозную программу "600 дней" — полный переход на новую цифровую основу для удобства клиентов.

— Опознанный объект — Что можно узнать из публичной кадастровой карты. Общедоступный онлайн-сервис "Публичная кадастровая карта" сменил веб-адрес и представил новый интерфейс. Теперь сервис располагается на pkk.rosreestr.ru, а новые пользователи могут перейти в режим обучения, чтобы ознакомиться с его возможностями.

— На вырост — О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин. Следующая серия выйдет 17 марта и будет посвящена оппозиции — системной и не только.

— Работа со смыслом — "Единая Россия" проинформирует граждан о поправках в Конституцию. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал партию включиться в информирование граждан о поправках в Конституцию РФ. Он уверен, что изменения в Основной Закон позволят укрепить суверенитет России.

— Конституции соответствует — Конституционный суд признал поправки в Конституцию России соответствующими Основному Закону. Конституционный суд высказал свое мнение о поправках, которые бурно обсуждались в обществе и вызвали жаркие споры сторонников и противников изменений в главный закон страны.

— Докажи и не служи — Европейский суд по правам человека поддержал Россию в споре с призывником, которому отказали в праве на альтернативную гражданскую службу. Молодой человек попытался убедить призывную комиссию в том, что он пацифист. Однако ему не поверили. Тогда призывник пошел в суд с жалобой на военкомат.

— Тюрьма на проводе — ФСИН будет внедрять высокие технологии. Как подчеркнул директор ФСИН России Александр Калашников, ведомство нацелено на открытый диалог и конструктивное взаимодействие с корпорацией "Ростех" для решения актуальных задач.

— "Панцирь" для Крыма — Командование Черноморского флота организовало масштабную проверку системы противовоздушной обороны Крыма. Причем в качестве контрольных целей были использованы десять самолетов и вертолетов различных типов.

— Машина как оружие — Присяжные признали виновным водителя, протаранившего десять пешеходов. В Мосгорсуде в понедельник началось обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей, которые ранее признали виновным уроженца Киргизии Бекжана Сарбишева в попытке задавить десять пешеходов.

— Штраф в силе — Таганский районный суд признал законным назначение Twitter многомиллионного штрафа за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей. Ранее в феврале мировой суд Таганского района признал Twitter виновным и назначил штраф в размере четырех миллионов рублей.

— Две тысячи рублей — не деньги — Относительно недавно появившиеся купюры с номиналом в две тысячи рублей уже освоили фальшивомонетчики. Криминальные умельцы наладили аппаратуру для производства подделок и даже организовали их реализацию в нескольких регионах.

— Едут по льду — В России продолжают действовать более тысячи зимних дорог. МЧС России взяло на особый контроль остающиеся в стране действующие временные дороги по рекам и водоемам. Несмотря на то, что вчера были закрыты еще три ледовые переправы в Магаданском крае, количество их в стране все еще велико.

— Со своими ручками — Первый тур, состоявшихся в минувшее воскресенье муниципальных выборов во Франции, был, пожалуй, самым необычным за всю историю Пятой республики. Причиной тому стала эпидемия коронавируса, которая в последние дни активно распространяется по стране, что не могло не сказаться на голосовании.

— Рыбалка на кухне — Самую настоящую мобильную ферму представили студенты и преподаватели кафедры "Аквакультура" Астраханского гостехуниверситета — конструкция размером всего в один квадратный метр умещается на кухне и позволяет выращивать рыбу и овощи.

— Маски доехали — Китайские медики прилетели в Италию поделиться опытом борьбы с коронавирусом. Напомним, что к началу текущей недели в Италии было зафиксировано 24 747 случаев заражения COVID-19. Апеннины оказались не готовы к такой нагрузке на систему здравоохранения.

— Прививка от союзника — Громкий скандал разгорелся между США и Германией на фоне усиливающейся пандемии коронавируса. Пока в Европе отчаянно борются с расползающейся по Старому Свету инфекцией, Вашингтон "втихаря" пытается получить контроль над одной из ведущих немецких фармакологических компаний, разрабатывающей вакцину от COVID-19.

— Баррель раскачался — Сигналом для всей мировой экономики назвал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки почти до нуля (0-0,25%). По его мнению, главная задача сейчас — предотвратить рецессию.

— Свежо и горячо — В Москве откроется более трех тысяч летних кафе. Летние веранды готовятся к открытию — с 1 апреля по всему городу, в том числе и в Новой Москве, заработает более трех тысяч кафешек. Готовиться к сезону и монтировать свои уличные конструкции рестораторы начали уже с 15 марта.

— Доверил, и — без прав — В каких случаях водитель может быть наказан за передачу управления своей машиной другому человеку. Автовладельца лишили прав за то, что он передал управление своей жене, которая была в нетрезвом состоянии. При этом Верховный суд, до которого дошел автовладелец, оставил приговор в силе и без изменения.

— Родня идет без очереди — Дети получат преимущественное право при зачислении в школу, где учатся их старшие братья и сестры. При зачислении в школы так называемую братскую льготу — преимущественное право учиться вместе со старшими братьями и сестрами — получат дети, живущие исключительно под одной крышей.

— Вернули в эфир — Суд в Свердловской области взыскал с управляющей компании 95,7 тысячи рублей в пользу жителя, лишившегося "четвероногого друга семьи" — телевизора. Как рассказывают в Свердловском областном суде, у телевизора произошла поломка блока питания и основной материнской платы.

— Счет в пользу бедных — Социологи заглянули в пропасть между богатыми и малообеспеченными россиянами. В любой стране есть люди бедные и богатые. Вопрос — в какой пропорции. Немногих состоятельных россиян и огромное число их малообеспеченных сограждан разделяет не просто дистанция, а настоящая пропасть.

— МАИ университеты — Ректор МАИ академик Михаил Погосян: Мы готовим элиту инженерных кадров. Будущий авиационный конструктор: кто он? Как готовить сегодня инженеров-самолетостроителей? Когда появятся управляющие дирижаблями и регулировщики дронов? И как студенту попасть на Байконур?

— Что в пробирке?— В экзаменах появились лабораторные эксперименты. Реальные химические и физические эксперименты — с пробирками, реактивами, измерительными приборами — прописались в школьных экзаменах для девятых классов (ОГЭ). А следом и ЕГЭ для одиннадцатиклассников может частично переехать в лаборатории.

— Дипломаты с улицы Правды — Прошел финал олимпиады МГИМО и "Российской газеты". На днях в главном "дипломатическом" вузе страны прошли финальные испытания: победители и призеры получат 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Все участники — школьники с 7 по 11 класс.

— Право удаленного доступа — Новую инфекционную больницу строят в Москве, школы и вузы перешли на дистанционное обучение, российский ретейл переживает последствия панического шопинга, Евросоюз закрыл границы. Что еще произошло в РФ и мире из-за распространения COVID-19.

— Собянин сообщил о расширении ограничительных мер из-за коронавируса — Об очередном усиилении мер против распространения коронавируса, предпринятых в столице, сообщил вчера в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отмечает, что скорость распространения инфекции в Москве кратно ниже.

— Более 2 тысяч человек заняты сооружением инфекционного центра в ТиНАО — В Новой Москве построят лечебные корпуса нового инфекционного центра. Несмотря на то, что имеющиеся в столице больничные мощности справляются, каждый новый случай заболевания COVID-19 требует госпитализации сразу нескольких человек.

— На онлайн-уроках не расслабишься — Многие школы в регионах перешли на режим свободного посещения, а некоторые — полностью на дистанционное обучение. Корреспонденты "Российской газеты" проверили, как прошел первый день школяров в новых условиях и какие вопросы волнуют их родителей.

— Хроника коронавируса — 18.15 Евросоюз закрывает границы. Евросоюз предложил ввести запрет на все поездки иностранцев на свою территорию на 30 дней, кроме неотложных. 15.50 Автопром притормозил. Компания Ford минимум на неделю приостанавливает производство на заводе в испанском регионе Валенсия.

— Как повлиял COVID-19 на жизнь в Карелии, Воронеже, Архангельске и Кемерово — Игумен Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря епископ Троицкий Панкратий издал распоряжение, согласно которому монастырь закрывается на карантин: въезд паломникам, туристам, гостям, в том числе из иностранных государств, запрещен.

— Покупателя отодвинули на метр — Перебоев с поставками продуктов в России нет, закрываться торговые сети также не намерены. Фотографии пустых полок в магазинах, которыми пугают соцсети, — временное явление, вызванное не нехваткой товара, а сложностями с логистикой. Ретейл не был готов к паническому шопингу, но уже приспособился.

— Полеты отменили — Власти Египта приняли решение прекратить авиасообщение с другими странами с 19 по 31 марта. Как заявил премьер Мустафа Мадбули, это коснется всех аэропортов страны. По его словам, все желающие могут покинуть Египет до этого срока.

— Туристам негде обедать — о курортным местам на восточном побережье Испании прокатилась волна столкновений между полицией и иностранными туристами. Отдыхающие возмущаются мерами, предпринимаемыми правительством в борьбе с распространением коронавируса.

— Мы оказались внутри фильма-катастрофы — Буквально с понедельника наша жизнь резко изменилась, мы все проснулись в новой реальности. Большинство жителей Германии, включая меня, ничего подобного на своем веку не припомнят. Со вчерашнего дня закрылись школы, многие мои знакомые начали работать из дома, на "удаленке".

— Домашняя изготовка — Оставаться дома, минимизировать общение с людьми, поездки на общественном транспорте и прочую социальную активность — вот главные меры по борьбе с коронавирусом, активно шагающем по планете. Однако как это сделать работающему человеку? Ему самому и его семье нужны деньги, которые он получает в обмен на добросовестный труд.

— Израиль закрылся на замок — Среди мер, направленных на противостояние распространению коронавируса COVID-19, Израиль на 70 процентов сократил объем функционирования и количество сотрудников международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона — главных воздушных ворот страны.

— Припасы на два месяца — Минсельхоз обеспечит запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период. Более того, регионы должны быть готовы значительно увеличить объемы сельхозпроизводства в сжатые сроки.

— Вирус и выборы — Ситуация с коронавирусом пагубно повлияла на мировую экономику и системы здравоохранения разных стран. Но дальнейшее распространение заболевания может обернуться не менее далекоидущими последствиями для политического ландшафта, особенно в США, где 3 ноября состоятся выборы президента.

— Знания на расстоянии — С 16 марта 2020 года всем российским вузам рекомендуется организовать обучение студентов с применением дистанционных технологий. Такой приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

— Ордена памяти — В мае наша страна и весь мир встретят 75-ю годовщину величайшей Победы в истории человечества — годовщину победы над нацизмом, годовщину победы в Великой Отечественной войне. 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Уступили дороги — Антикризисный план могут профинансировать за счёт переноса расходов по крупным стройкам на более отдалённую перспективу. О том, что такой вариант обсуждается в правительстве,рассказали федеральный чиновник и собеседник, близкий к кабмину.

— Шок в руку — Цена на нефть этой весной будет регулярно проседать ниже $30 за баррель, однако во втором полугодии она откатится к $40–45. Российская валюта может ослабнуть до 75–80 руб./$, но среднегодовой курс зафиксируется в диапазоне 68–72 руб./$.

— Патруль — дело тонкое — Турция приложит все усилия, чтобы наладить безопасность трассы М4 в Идлибе. Москва уже предоставила Анкаре дополнительное время на то, чтобы договориться с сирийской оппозицией и разобраться с террористами, которые заблокировали 15 марта первый совместный патруль.

— Ненормандский формат — Впервой половине марта на повестке вновь оказалась возможная встреча "нормандского формата" на парламентском уровне. Она предполагает, что искать пути решения конфликта в Донбассе будут и депутаты четырёх стран — Германии, Франции, России и Украины.

— Едовые резервы — Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, но идёт постоянное пополнение, рассказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею, средства личной гигиены, бытовую химию.

— Осторожно, страны закрываются — По данным ВОЗ, 16 марта в мире насчитывалось уже более 170 тыс. больных коронавирусом, 6,6 тыс. человек умерли. Неудивительно, что даже те правительства, которые и так не сидели сложа руки, стали вводить все новые и новые ограничительные меры.

— Не работаешь в офисе — Большая часть российских работодателей уверена, что не сможет обеспечить всем своим сотрудникам удалённую работу в условиях распространения нового коронавируса. Об этом заявили 80% участников опроса, проведённого сервисом hh.ru.

— Обломать шипы — Найден быстрый способ переориентировать уже одобренное для применения в Японии лекарство от хронического панкреатита для подавления инфекции COVID-19. Немецкие учёные смогли вмешаться в жизненный цикл китайского патогена.

— Вирусный спрос — Вслед за медицинскими масками россияне начинают закупать респираторы и защитные очки. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных "Такском". Эти средства действительно эффективны в качестве противовирусной защиты, но рядовым гражданам они, как правило, не нужны, говорят эксперты.

— Давайте жить нужно — Россия готова к восстановлению межпарламентского сотрудничества с Великобританией, однако дальнейшие шаги остаются за Лондоном. Как рассказал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, его недавняя встреча с межпартийной группой британского парламента по России прошла в конструктивном ключе.

— Получите, докажите — Уже 19 марта Земельный суд Зальцбурга должен вынести приговор отставному полковнику армии Австрии Мартину М., который обвиняется в госизмене и шпионаже в пользу России. Серия из пяти слушаний по его делу началась 2 марта.

— На две трети полон — Более трети компаний заявили об ухудшении состояния деловой среды в России в 2019 году, следует из доклада РСПП. Однако это самая низкая за последние семь лет доля пессимистичных настроений. Несмотря на негативную оценку делового климата, большинство предпринимателей отмечают успешное развитие своих компаний.

— Штабный вариант — Минобороны получит сверхзащищённый воздушный штаб. На базе новейшего вертолёта Ми-38 создадут командный пункт, неуязвимый для ракет. Уберегать его от противника будет обновлённая версия уникального комплекса "Витебск". Новинка легко обнаруживает пуск боеприпаса или работу радара.

— С умной миной — Всостав вооружения малых ракетных кораблей (МРК) "Буян-М" вошли морские мины-роботы. Умные боеприпасы самостоятельно отличают "своих" от "чужих", распознают классы плавсредств. И только после идентификации поражают цель.

— Пока все дома — Отечественные онлайн-кинотеатры на фоне эпидемии COVID-19 начали обнулять стоимость подписок. К ним в ближайшее время присоединятся игровые сервисы и книжные интернет-магазины, рассказали участники рынка. Эксперты говорят, что со стороны компаний это не благотворительность — таким образом площадки привлекают к себе новых клиентов.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Москва отправляется на профилактику — Из-за эпидемии нового коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены все массовые уличные мероприятия, а также массовые собрания в помещениях более 50 человек. Об этом сообщается на сайте мэра российской столицы.

— 6% должны устоять — Большинство экономистов не ждут, что Центральный банк решится на повышение или снижение ключевой ставки. Регулятору придется принимать решение на фоне обвала цен на нефть, рубля и фондовых рынков. Банк России на заседании в пятницу, 20 марта, оставит ключевую ставку неизменной — на уровне 6%, считают большинство аналитиков.

— Борьба на опережение — Федеральная резервная система (ФРС), американский центробанк, пошла на радикальные меры по смягчению денежно-кредитных условий в США и стимулированию экономики, пораженной коронавирусом. ФРС 15 марта, не дожидаясь планового заседания на этой неделе, снизила ключевую ставку.

— COVID-19 притушил Старый Свет — Евросоюз готов закрыть границы для граждан третьих стран из-за пандемии коронавируса. Специалисты ожидают роста числа заболевших и не исключают второй волны. Первый пик может быть пройден в течение трех месяцев.

— Почему пандемия должна изменить планы правительства — Нынешний кризис может оказаться сильнее, чем в 2014 году, — слишком высока неопределенность развития пандемии. Работать по программе, сформулированной в "мирное" время, уже не имеет смысла.

— Рубль подрубил рекламу — О неизбежном пересмотре прогнозов развития российского рекламного рынка сообщили топ-менеджеры трех коммуникационных холдингов. Еще в ноябре-декабре 2019-го их аналитики считали, что в 2020 году положительную динамику покажет весь отечественный рекламный рынок.

— Воздушный карантин на 360 миллиардов — Российские авиакомпании в случае закрытия всех международных направлений могут потерять 360 млрд руб. выручки, подсчитали аналитики Bain. Это сопоставимо с выручкой "Аэрофлота" от полетов за рубеж за весь 2019 год.

— Вечная несостоятельность приказала долго жить — Минэкономразвития завершило работу над поправками в закон о банкротстве. Комплексные изменения должны сделать банкротство цивилизованным способом возврата долгов и спасения честного бизнеса, рассчитывают в ведомстве.

— Уголь переводят на запасный путь — Минтранс и Минэнерго разработали проект методики по распределению доступа к перевозке грузов железнодорожным транспортом в условиях ограниченных пропускных способностей инфраструктуры. Подготовлено приложение, определяющее принципы, на которых будут приниматься грузы компаний для экспорта в восточном направлении.

— Сбербанк выдал осужденным кредит доверия — Сбербанк начал привлекать к выполнению задач по документообороту граждан, приговоренных к исправительным работам. Проект должен улучшить условия труда осужденных и помочь сэкономить банку, считают эксперты.