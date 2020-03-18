ВЛАДИВОСТОК, 18 мар /ПРАЙМ/. Компания по обслуживанию плавучего космодрома "Космический центр "Морской старт" подала заявку на включение в число резидентов Свободного порта Владивосток, сообщает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Во вторник в приморский порт Славянка из США прибыло сборочно-командное судно плавучего космодрома "Морской старт". Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта "Морской старт", покинувшее Лонг-Бич 2 марта, как ожидается, прибудет в Славянку 30 марта.

В феврале в Приморья зарегистрирована компания "Космический центр "Морской старт". Обладателем 100% ее акций стала авиакомпания "Сибирь", входящая в группу S7. Компания будет заниматься обслуживанием плавучего космодрома, который транспортируют на Славянский судоремонтный завод, где будут идти ремонт и реконструкция пускового комплекса.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с подведомственной ему Корпорацией развития Дальнего Востока сопровождают этот проект. Компанией подана заявка на получение статуса резидента СПВ. Решение S7 перебазировать пусковую платформу для реконструкции именно на дальневосточное предприятие — не просто выдача условного кредита доверия, а подтверждение наличия достаточных компетенций для столь серьезных работ по переоснащению комплекса новым оборудованием", – сказал глава Минвостокразвития Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Свободный порт Владивосток — это территория, которая пользуется особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования.

В декабре 2019 года группа компаний S7 сообщала, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. По данным группы, новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока, в 80 километрах от границы с КНДР. Как заявлял РИА Новости гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук, подписан годовой договор на стоянку и ремонт. Стоянка — до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его.

В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.

В рамках покупки S7 перешел весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": сборочно-командное судно Sea Launch Commander (с которого осуществляется управление пуском), собственно морской космодром — подвижная стартовая платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит", большая часть которой состояла из российских комплектующих. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.