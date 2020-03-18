(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Велика Россия, а некуда — Коронавирус парализует поездки по стране — Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.

— Крупное обострение — Граждане скупают продукты длительного хранения — Распространение коронавирусной инфекции меняет привычки российских потребителей. Продажи продуктов длительного срока хранения растут двузначными темпами, 5% покупателей уже запаслись впрок, а торговые сети начали подстраивать работу под ажиотажный спрос.

— Больной брат, следят за тобой — Как Владимир Путин наблюдал за коронавирусом, бьющимся в сетях Михаила Мишустина и Сергея Собянина — 17 марта президент России Владимир Путин посетил только что созданный Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) и заявил, что не стоит покупать продукты впрок, чтобы потом не пришлось их выбрасывать.

— В худшем случае обнулимся — Одобрен правительственный план борьбы с коронавирусом — Положения плана Белого дома по снижению влияния на экономику коронавируса одобрены во вторник, 17 марта, на совещании президента с правительством.

— Кредиты ажиэтажного спроса — Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку — Крупнейшие по выдаче ипотеки российские банки наблюдают резкий приток заявок граждан на кредиты. На фоне роста доходности долговых инструментов и негативных ожиданий россияне хотят успеть взять ипотеку по старым ставкам.

— В "регуляторные песочницы" пригласили депутатов — Проект об экспериментальных правовых режимах внесен в Госдуму — После целого года согласований Белый дом наконец внес в Госдуму законопроект об экспериментальных правовых режимах — "регуляторных песочницах".

— Налоговые каникулы не для отдыха — Чтобы собрать доказательства ущерба от кризиса, придется потрудиться — Правительство в качестве одной из антикризисных мер готовит введение налоговых каникул. Для начала — для сферы туризма и авиаперевозок, а также для малого и среднего бизнеса.

— Високосный год подтянул промышленный рост в феврале — Мониторинг промпроизводства — По данным Росстата, годовые темпы роста промышленного производства ускорились с 1,1% в январе до 3,3% в феврале 2020 года.

— Игорь Краснов отчитался за Юрия Чайку — В Генпрокуратуре прошла годовая коллегия — Во вторник, 17 марта, президент Владимир Путин впервые провел коллегию Генпрокуратуры с ее новым руководителем Игорем Красновым.

— Голосованию открыли дату — Владимир Путин назначил его на 22 апреля, но может перенести из-за коронавируса — Владимир Путин подписал во вторник указ о назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок к Конституции на 22 апреля.

— Здесь был Эдичка — Умер Эдуард Лимонов — В некрологах положено рассказывать о биографии покойного — но жизнь Эдуарда Лимонова и так известна каждому русскому человеку.

— Слишком нормативный русский — В Высшей школе экономики оценили сложность российских законов — В НИУ ВШЭ рассчитали специальный индекс для оценки сложности прочтения российских законов.

— Московскому мусору указали границы — Суд не снял запрет на импорт отходов во Владимирскую область — Владимирский областной суд отклонил административный иск московской ГК "Эколайн", оспаривавшей запрет региональных властей на ввоз мусора из других регионов.

— "Нет сомнений, что все происходящее нам дорого обойдется" — Посол Франции в России Пьер Леви о пандемии коронавируса и отношениях двух стран — Запланированный визит французского президента Эмманюэля Макрона в Россию на празднования 9 Мая, пока что, несмотря на набирающую обороты пандемию коронавируса, "никто не ставит под сомнение".

— Вирус вызвал активные побочные действия — Иран требует от США отмены санкций по медицинским показаниям — Эпидемия коронавируса в Иране, принимающая все более угрожающие масштабы, вынудила Тегеран перейти в дипломатическое контрнаступление.

— Битва при Вашингтоне — Из-за эпидемии Дональд Трамп теперь каждый день ходит на работу как на войну — Президент США Дональд Трамп вновь обратился к американцам из-за разразившейся в стране эпидемии COVID-19.

— Европейский автопром встал из-за вируса — Но к дефициту машин это не приведет — Массовая остановка автозаводов в Европе из-за коронавируса окажет большее влияние на российский автопром, чем проблемы в азиатском регионе, считают на рынке.

— Рекламные бюджеты уходят на карантин — Бизнес начал замораживать расходы на продвижение — Распространение коронавируса начало негативно влиять на российский рекламный рынок. Операторы наружной рекламы, радио и пресса уже почувствовали снижение активности рекламодателей, падение бюджетов в отдельных категориях ожидается и на ТВ.

— Инвестфонды ждут рецессии — На распродажу выставлено самое ликвидное — Рецессия мировой экономики неизбежно произойдет в ближайшие 12 месяцев, уверено большинство портфельных управляющих крупных международных фондов.

— Уцененные бумаги — Частные инвесторы скупают подешевевшие акции — Мировые фондовые рынки сохраняют высокую волатильность. Однако в России массовые распродажи притормозили, индекс Московской биржи по итогам торгов 17 марта потерял менее 2%.

— 5G поделили на два — Новый стандарт протестируют "МегаФон" и "Ростелеком" — Государство отказалось от проведения аукциона на частоты для 5G в так называемом миллиметровом диапазоне.

— Банки уходят в онлайн — А интернет-банк открывает отделения — За последние два года количество филиалов, отделений, допофисов и других подразделений банков сократилось почти на 3200, что составляет около 10% их общего количества.

— Enel тяжело без угля — "Энел Россия" сократила прибыль почти в девять раз — "Энел Россия", продав свой крупнейший актив, угольную Рефтинскую ГРЭС, сократила чистую прибыль за 2019 год в 8,6 раза, заработав всего 895 млн руб.

— Военно-бюджетная авиация — Аэропорт Махачкалы предлагают обновить за счет Минобороны — Правительство вернулось к вопросу расширения аэропорта Махачкалы — по данным "Ъ", первый вице-премьер Андрей Белоусов вновь поручил провести второй этап реконструкции.

— Рестораторы заказали комплексные льготы — Московское правительство может пойти на частичные послабления — Московские рестораторы, попросившие власти города поддержать их бизнес на фоне распространения коронавируса, могут получить льготы по уплате части налогов за первый квартал текущего года.

— На автомобилистов надевают маски — Производитель из Костромы пытается заработать на COVID-2019 — Российские компании продолжают попытки заработать на коронавирусе. Компания "Фэст" костромского депутата Владимира Михайлова, выпускающая изделия для оказания первой помощи, попросила Владимира Путина включить многоразовые медицинские маски в обязательный состав автомобильных аптечек.

— Ozon отключился от партнеров — Онлайн-ритейлер отказался от сторонних постаматов — Ozon, несмотря на наблюдающийся в последние дни повышенный спрос на товары в интернете, решил одномоментно отказаться от доставки заказов в несколько тысяч постаматов сторонних компаний, включая PickPoint и "Халву".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Налоговая служба откажется от выездных проверок из-за эпидемии коронавируса — Проводить их будут только при крайней необходимости — В Федеральной налоговой службе (ФНС) обсуждается приостановка всех мер контроля – выездные проверки, выемки, осмотры, допросы, при которых инспекторам приходится лично общаться с налогоплательщиками.

— Рестораны попросили правительство помочь пережить коронавирус — Бизнес просит налоговых льгот и моратория на платежи по аренде — Ситуация в ресторанном и гостиничном бизнесе становится критической: в марте обороты в ресторанном бизнесе упали от 30 до 90%, падение загрузки гостиниц – более 50%.

— Демонстрант жалуется на политические причины разгона митингов прошлым летом в Москве — Применение силы правоохранителями было политически мотивированным, считает заявитель — В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отправлена жалоба Евгения Дубинина, избитого полицией 27 июля 2019 г. во время акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

— Подал в отставку бессменный председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов — Его уход был одним из требований участников летних протестов в Москве 2019 года — Валентин Горбунов, бессменно возглавлявший Мосгоризбирком с 1995 г., сложил полномочия председателя.

— Европейские страны выбирают разные пути борьбы с коронавирусом — Пока их действия против эпидемии выглядят хаотичными и запоздалыми, считает эксперт — Европейские страны ужесточают меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции – режим чрезвычайного положения ввели в Италии, Франции, Испании, Венгрии, Словакии, Чехии и Сербии.

— "Мостотрест" получит контракт на строительство дороги к Крымскому мосту — Компания Аркадия Ротенберга оказалась единственным претендентом на подряд — Контракт на строительство, проектирование и ввод в эксплуатацию первого этапа дороги из Краснодара к Крымскому мосту получила структура Аркадия Ротенберга – подконтрольная "Мостотресту" "Трансстроймеханизация".

— Размер госпомощи в Европе и США может превысить $1 трлн — В борьбе с коронавирусом страны готовятся поддержать бизнес и население — Крупнейшие европейские страны, оказавшиеся в центре эпидемии коронавируса, и Соединенные Штаты разрабатывают меры поддержки экономики.

— Как основателя Twitter чуть не выгнали из директоров собственной компании — И кто теперь будет контролировать, хорошо ли Джек Дорси управляет сервисом — По большому счету благодарить за свои проблемы гендиректору и основателю Twitter Джеку Дорси следует Дональда Трампа. Президент США сделал его соцсеть неотъемлемой частью ежедневных новостей и объектом внимания политологов и чиновников.

— Власти хотят разрешить делать тесты на коронавирус частным клиникам — О планах проводить тесты на COVID-19 уже заявила "Инвитро" — В ближайшее время в Москву начнутся поставки экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 из Новосибирска — Крупнейшие российские авиакомпании из-за коронавируса закрыли свыше 20% рейсов

— Авиакомпании могут обанкротиться, признал руководитель Росавиации Александр Нерадько — Из-за коронавируса возникают риски банкротств авиаперевозчиков, заявил 17 марта руководитель Росавиации и первый замминистра транспорта Александр Нерадько — По его словам, причиной этого стали падающие доходы авиакомпаний из-за закрытия международных маршрутов одновременно с растущими расходами из-за ослабления курса рубля.

— Из-за эпидемии коронавируса москвичи стали больше пользоваться домашним интернетом — Операторы говорят о росте трафика данных в связи с переходом клиентов на удаленную работу — С прошлой недели фиксированный интернет-трафик "Вымпелкома" резко вырос, сообщила его представительница Анна Айбашева, особенно в Москве – из деловых центров он переместился в спальные районы: раньше пик нагрузки в спальных районах приходился на 18.00–23.00, теперь она равномерно распределяется по всему дню.

— Стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила на 700% — Их арендуют для хранения подешевевшей нефти из Саудовской Аравии — Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день, сообщило Bloomberg со ссылкой на Балтийскую биржу.

— Производители растительного масла просят отложить новые нормы чистоты продукта — Затраты отрасли на модернизацию они оценили в 30–50 млрд рублей — Масложировой союз России (объединяет компании, занимающие около 80% рынка) предложил Минсельхозу, как внедрять новый норматив содержания в маслах потенциально вредных веществ – глицидиловых эфиров, которые образуются во время рафинации и дезодорации растительных масел.

— MR Group застроит территорию промзоны на юге Москвы — Девелопер может возвести там жилой квартал на 600 000 кв. м — ООО "Бизнес-актив" стало победителем аукциона по продаже 100% акций Московского завода радиотехнической аппаратуры (МЗРТА), следует из информации на сайте компании "РТ-капитал", которая продает непрофильные активы госкорпорации "Ростех".

— В ЕС останавливается выпуск автомобилей — Автопроизводители закрывают заводы в Европе из-за коронавируса, их российские предприятия продолжают работать — Французская PSA Group 16–19 марта закрывает европейские заводы из-за распространения коронавируса.

— Как крупнейшие компании пытаются перейти на удаленную работу — И почему многие сотрудники не хотят покидать офисы — Крупные компании начали переводить сотрудников на удаленную работу с прошлой недели. 13 марта компания "Яндекс" порекомендовала всем офисным сотрудникам, кто может трудиться дистанционно, перейти на работу из дома, а в офис приходить только при крайней необходимости.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Вирус в удаленном доступе — Контроль за соблюдением самоизоляции становится обязательным, как мытье рук — Во вторник президент Владимир Путин вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили информационный центр, специально созданный координационным советом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— Съемный вопрос — Смогут ли доходные дома стать в России такими же популярными, как на Западе — Бронирование апартаментов в очередном арендном доме в Москве открыл ДОМ.РФ. Предлагается жилье разных площадей — от студий до 4-комнатных квартир.

— Заслужили отдых — Кто сможет выйти на пенсию досрочно — Более четырех миллионов россиян старше пятидесяти лет планируют трудоустройство, а более полутора миллионов из них находятся в активном поиске работы, подсчитал для "РГ" исследовательский центр портала SuperJob.

— Лицензия с правом на угрозу — Коллекторы стали использовать новые формы давления на людей — Коллекторские агентства, которые действуют в нашей стране на законных основаниях, начали активно использовать новые способы давления на граждан, балансируя на грани нарушения российского закона.

— В надзорном формате — Владимир Путин призвал Генпрокуратуру защищать социальные права граждан — Незамедлительно реагировать на невыплаты зарплат и другие нарушения социальных прав, не допустить необоснованного роста цен на продукты питания, а также активнее работать по возвращению украденных у страны средств поручил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

— Кому добавки — Правительство утвердило индексацию социальных пенсий — Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля на 6,1%.

— Бардак и шоу нам не нужны — Владимир Путин в интервью рассказал о политической борьбе — России не нужен бардак и шоу, а нужна серьезная политическая деятельность. Об этом заявил президент в пятнадцатой серии видеоинтервью, посвященной оппозиции.

— Нет ничего важнее здоровья россиян — Президент подписал указ о назначении даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию — Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

— Метр в полный рост — Банки начали повышать ставки по ипотеке — Ряд банков начал повышать ставки по ипотечным кредитам. Те из них, кто на это пока не решился, находятся на низком старте и отслеживают происходящее на рынке.

— Борьба с коронавирусом — Во многих странах мира сложилась сложная эпидемиологическая обстановка в связи с быстрым распространением коронавируса — В России уже подтверждено около 100 случаев заражения.

— Пост принял — В Москве сменился руководитель департамента безопасности — Новым руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы назначен Сергей Хлебников, ранее служивший комендантом Кремля в звании генерал-лейтенанта.

— Жильем приросло — Заявки на сельскую ипотеку достигли 55 миллиардов рублей — К программе льготной сельской ипотеки, которая стартовала в этом году, заемщики проявили небывалый интерес. С начала года Россельхозбанк (единственный пока оператор программы) получил более 25 тыс. заявок на 55 млрд рублей (средний размер заявки — 2,16 млн рублей).

— Хакеры вышли на охоту — Кибермошенники включили новый вирус в свой арсенал — Специалисты по безопасности компании ESET сообщили о появлении новых киберугроз, связанных с пандемией коронавируса.

— Полный пакет — ЦБ и кабмин объявили о новых мерах поддержки экономики — Правительство и Банк России объявили об очередном пакете мер поддержки экономики в условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть.

— Нефть просится на карантин — Восстановление котировок барреля откладывается до победы над пандемией — Цены на нефть мечутся у отметки 30 долларов за баррель.

— Конец несправедливого света — Минэнерго и компания "Россети" разработали законопроект, который должен покончить с тарифной дискриминацией — Эксперты активно обсуждают идею изменения системы тарифообразования в электроэнергетике. Ее сторонники считают, что новшества не приведут к росту цен для реального сектора экономики и не коснутся населения.

— Когда тест на коронавирус смогут сделать все — В апреле крупнейшая в России сеть медицинских лабораторий "Инвитро" планирует начать проводить тесты для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 — Тест на COVID-19 будет проводиться по методу полимеразной цепной реакции.

— В регионах проблем с продуктами нет и не будет — В минсельхозе создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках, такие же органы должны быть созданы в регионах в течение двух дней, сообщили в ведомстве — По поручению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в регионах должны быть обеспечены запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период.

— Музей закрыт, все ушли в онлайн — Понятие "пандемия" перестало быть чем-то абстрактным. Закрыты музеи Италии, Берлина, Амстердама, Нью-Йорка, Лувр в Париже — В России первыми оперативно отреагировали на пандемию частные музеи.

— Держите дистанцию — Интернет-магазины ожидают многократного роста выручки на фоне карантинных мер — На фоне эпидемии коронавируса и условий карантина ожидается всплеск онлайн-торговли, интернет-магазины рассчитывают на кратный рост выручки.

— И счастья в личной жизни — Половина россиян считают, что их личная жизнь улучшится — Один из парадоксов социальных настроений россиян, который выявили социологи фонда "Общественное мнение".

— Под защитой Трех звезд — СК изучит анкеты 96 ветеранов Латышского легиона СС — Следственный комитет изучит анкетные данные ветеранов Латышского легиона СС, перечисленных в докладе, который презентовали в Москве.

— Стоп, огонь — Пожароопасный сезон введен в 14 регионах России — МЧС отчиталось о борьбе с огнем. Пожарным удалось справиться с природными возгораниями на всей территории России.

— Для тех, кто у станка — Российские компании снова столкнулись с дефицитом сотрудников рабочих специальностей — На рынке труда сложился изрядный перекос, оставив в выигрыше тех, кто готов работать руками.

— Частное и общее — КС РФ разъяснил возмещение убытков при ограничении права собственности на землю — Конституционный суд РФ разъяснил порядок возмещения убытков владельцам участков, если вследствие правомерных действий органов власти возникло ограничение права собственности на землю.

— Ракеты и диверсанты — В Иркутской дивизии РВСН идут учения, главная цель которых — проверить надежность и эффективность мобильных ракетных комплексов стратегического назначения "Ярс" в обстановке, приближеннной к боевой — Реальные пуски ядерных ракет, разумеется, выполнять не будут.

— За Колю и Мишу — Суд оставил экс-полковнику Захарченко статус "склонен к побегу" — Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово".

— Нужно всех допросить — Возобновлено дело по факту похищения в Либерии летчика Константина Ярошенко — Следственный комитет РФ возобновил расследование уголовного дела по факту похищения в Либерии гражданина России Константина Ярошенко и принуждения его к даче показаний. Об этом сообщается на сайте СК России.

— Архипелаг закрывается — Все туристы покинули заполярный Шпицберген из-за карантина — Шпицберген, заполярный архипелаг Норвегии, закрывается на карантин вместе с остальной страной. 16 марта утром за всеми 130 туристами, остававшимися там, прислали из Осло специальный рейс.

— Ноутбук с сюрпризом — Немецкие айтишники нашли секретные файлы в старом гаджете бундесвера — Немецкий бундесвер оказался в центре очередного скандала. На этот раз сотрудники компании-производителя программного обеспечения в области IT-безопасности из города Бохум обнаружили в старом ноутбуке, который был выставлен на онлайн-аукционе за 90 евро, почему-то не удаленные инструкции по использованию ракетно-зенитной системы.

— Плотина у Невидимки — Благодаря проекту "Оздоровление Волги" великая русская река снова сможет стать полноводной — Плотину, которая позволит поднять уровень воды в системе Каширинского водного тракта, возводят в Волгоградской области в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги".

— Космическое пополнение — С космодрома Плесецк успешно выведен на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М" — Отечественная Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС будет качественно модернизирована. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Любил жить красиво — Вице-мэр Барнаула подозревается в мздоимстве — Алтайский следком возбудил уголовное дело в отношении замглавы администрации Барнаула Сергея Дёмина, курирующего градостроительство и земельные отношения. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ).

— Кошмарили по полной — Коллекторов оштрафовали за нахальство — Штраф — 200 тысяч рублей заплатит новосибирское коллекторское агентство, сотрудники которого донимали телефонными звонками жительницу Новокузнецка.

— Человек полета — Первым в Тамбове юбилейную медаль к 75-летию Победы получил летчик Александр Боднар — Военный комиссар Тамбова вручил медали к 75-летию Победы фронтовикам и труженикам тыла. Первым награду получил штурман дальней авиации, участник Парада Победы Александр Боднар.

— На языке жестов — В Оренбуржье заработал телеканал для инвалидов по слуху — Информационный телеканал для инвалидов по слуху начал работу в Оренбургской области. Социальный проект на собственные средства запустило местное отделение Всероссийского общества глухих: здесь готовят выпуски региональных новостей на языке жестов.

— С цифрой по пути — Транспортной отрасли готовят план развития до 2035 года — Убытки российских авиакомпаний уже составляют около 1,7 млрд рублей и могут превысить 100 млрд рублей, сообщил в ходе заседания коллегии Росавиации первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации Александр Нерадько.

— Маршрут для рельсобуса — Рельсовые автобусы, появившиеся в России еще в конце прошлого века, вновь выходят на маршруты — С 8 марта они начали курсировать из Анапы в Керчь по Крымскому мосту, выходят на линии и в других регионах.

— Чуйский тракт расширят до четырех полос — Федеральную автодорогу Р256 "Чуйский тракт", которая соединяет Новосибирск с монгольской границей, расширят до четырех полос к 2022 году, рассказали "РГ" в Росавтодоре — В этом случае пропускной способности трассы должно хватить в перспективе на 20 лет.

— Автотрассы свяжут в сеть — Росавтодор начал разрабатывать программу развития опорной сети автодорог до 2035 года — Их строительство и реконструкция предусмотрены нацпроектом "Безопасные и качественные автодороги".

— Волга вышла за порог — Проблемами Волги займется межведомственный Научно-технический совет (НТС), который планируется создать при правительстве — Он должен разработать планы модернизации объектов Волжско-Камского каскада ГЭС и подготовить согласованные предложения по судоходству.

— Бесчеловечная война — Боевые беспилотники играют все более агрессивную роль в локальных войнах — Военные конфликты на Ближнем Востоке фактически открыли новый вид боевой авиации, причем беспилотной. Впервые тяжелые беспилотники стали массово применяться в качестве ударной силы.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Раскоронованный: в МГУ предлагают прорывной вариант вакцины от COVID-19 — Прототип можно будет создать за три месяца — В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали "Известиям" на кафедре вирусологии в МГУ.

— Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО — Кабмин поддержал идею наделить Минюст возможностью в течение трёх дней останавливать работу таких организаций — Минюст предлагают наделить правом в течение трёх дней приостановить деятельность НКО, которые получают финансирование из США и действуют в ущерб интересам России.

— Зона умножения: Курганская область отправляет новую заявку на ОЭЗ — Появление особой экономической зоны позволит снизить безработицу в регионе на 10% — Курганская область в мае отправит повторную заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на базе "Курганмашзавода". Об этом "Известиям" рассказал глава региона Вадим Шумков.

— Режим нераспространения: Путин проконтролировал борьбу с COVID-19 — Президент рассказал о работе над экспресс-тестом и вакциной от коронавируса — Российские и японские эксперты разрабатывают экспресс-тест по выявлению коронавируса.

— Избушка, вернись: строительство лесных домиков предложили узаконить — Соответствующее предложение будет направлено в правительство, однако уже сейчас к нему есть вопросы — Временные сооружения (избы, амбары, сараи, места отдыха и др.), расположенные в лесу и используемые для охоты, рыбалки и сбора дикорастущих растений РФ, предложили узаконить.

— Микрозарплатное рабство: число займов до получки выросло в 1,5 раза — В последние три года россияне стали чаще брать деньги у МФО на срочные нужды — Россияне в этом году стали чаще занимать у микрофинансовых организаций, чтобы восполнить нехватку средств и рефинансировать банковские кредиты.

— Нарушение и наказание: СП выявила бюджетные ошибки на 880 млрд рублей — Аудиторы отмечают несоблюдение правил финансовой отчетности, а эксперты — недостаточную эффективность госуправления — Объем нарушений бюджетов всех уровней в 2019-м вырос на 112 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом и составил 884,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты по итогам 2019-го (есть у "Известий").

— Вирусологи назвали срок создания в РФ прототипа вакцины от COVID-19 — В России за три месяца могут создать прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19. Об этом "Известиям" рассказали на кафедре вирусологии МГУ — Ученые получили особые сферические частицы из незаразного для человека вируса растений, который так оклеивается отдельными белками от SARS-CoV-2 (вызывающего болезнь COVID-19), что становится очень похож на сам патоген.

— Торговые помехи: посещаемость ТЦ упала на 10–15% — Если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться, бизнес может потерять миллиарды рублей — Трафик в торговых центрах в крупных городах России уже сократился на 10–15%. Если ситуация затянется, снижение будет более значительным.

— Ясли не спешат расти: устранить дефицит мест до 2021 года не удастся — Недостаток финансирования и сложности с лицензированием ставят под угрозу выполнение национальной задачи в срок — В 2019 году властям не удалось ввести все 90 тыс. дополнительных мест в яслях, как было запланировано.

— В РФ предложили упростить пресечение деятельности финансируемых из США НКО — Минюст предлагают наделить правом в течение трех дней приостановить деятельность некоммерческих организаций (НКО), которые получают финансирование из США — По данным "Известий", соответствующий депутатский законопроект одобрили в правительстве.

— Ложь не к спасению: в Сети резко вырос спрос на тесты для выявления COVID-19 — Количество объявлений о продаже тоже подскочило — Интернет накрыла вторая волна объявлений о продаже "тестов на коронавирус". При этом спрос втрое превышает предложение.

— КоАПайте глубже: новый кодекс грозит разорением малому бизнесу — Из-за нестабильности конъюнктуры рынка "Опора России" предложила Минюсту смягчить ответственность предпринимателей — Закрепить скидки в 50% при быстрой оплате штрафов за все правонарушения, ввести ответственность поставщиков за уклонение от заключения договора, дать предпринимателям право безнаказанно корректировать поданную в ФТС отчетность — с такими предложениями "Опора России" обратилась в Минюст (письмо есть у "Известий").

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Магазины запросили льготный ассортимент — Игроки рынка продовольственной розницы направили в Минпромторг предложения по поддержке отрасли — Продовольственные ретейлеры подготовили список предложений по бесперебойному обеспечению магазинов продуктами на фоне почти ажиотажного спроса. Они направлены в Минпромторг, который ранее запрашивал сети о необходимых мерах.

— Абоненты утекают из метро — Операторы связи зафиксировали изменения в структуре столичного трафика — Оператор связи МТС зафиксировал снижение трафика и числа активных абонентов в московском метро, что косвенно говорит об уменьшении пассажиров на фоне борьбы с коронавирусом. Трафик домашнего интернета в столице, наоборот, растет.

— Дюжина в деталях — РБК узнал содержание 31-й "дорожной карты" по интеграции России и Белоруссии — В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, в том числе единый эмиссионный центр, счетную палату, суд Союзного государства и единый таможенный орган, выяснил РБК.

— Есть разрыв между политической волей и делами — У коллегии Евразийской экономической комиссии новый председатель —Михаил Мясникович — В первом интервью российскому СМИ он рассказал, как намерен ликвидировать в ЕАЭС разрыв между политической волей и практическими делами.

— Вирус ослабил банковский иммунитет — Эксперты предупредили о рисках в связи с переходом сотрудников кредитных организаций на удаленный доступ — Переход банковских сотрудников на дистанционную работ у может спровоцировать рост числа хакерских атак на них в целях хищения денег и данных, рассказали РБК эксперты по кибербезопасности. Сами банки заявили, что готовы к удаленке.

— "РуссНефть" прокредитовалась опционом — Компания Михаила Гуцериева в 2026 году выкупит пакет своих акций у ВТБ — ВТБ, купивший 8,48% акций "Русс-Нефти" у банка "Траст", получил опцион на продажу в 2026 году этих бумаг самой компании за 21 млрд руб.

— Пекин предпочел продукты нефтепродуктам — В январе 2020 года изменилась структура товарооборота с КНР — экспорт российской нефти в китай в январе упал на 28% из-за охватившей страну эпидемии Covid-19.

— Авиаперевозчики приоткрыли Россию — Билетные агентства зафиксировали снижение цен на перелеты внутри России — На фоне мер по сдерживанию распространения коронавируса и ограничения рейсов за рубеж. Но подешевели авиабилеты незначительно и не по всем направлениям.

— Состояние из лекарственного облака — Как передовые технологии сделали сына швейцарских эмигрантов американским миллиардером — Запустив один из первых в мире облачных сервисов для разработки и продвижения медицинских препаратов, Питер Гасснер создал компанию стоимостью $ 21,74 млрд. Впрочем, бизнесмен считает, что настоящий ро ст еще впереди.