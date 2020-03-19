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МОСКВА, 19 мар, РИА Новости/Прайм. Крупнейший российский сотовый оператор МТС и Первый канал образовали совместное предприятие (СП) для создания и продвижения медиа-контента нового формата, соответствующее соглашение подписали гендиректор Первого канала Константин Эрнст и президент МТС Алексей Корня, сообщил оператор.

"Стороны намерены совместно разработать рекомендательную систему медиа-контента, совершенствовать инструменты медиа-мониторинга и аналитики, а также адаптировать контентную и рекламную политику с учетом современных способов потребления видеоконтента", — говорится в сообщении.

В рамках соглашения Первый канал предоставит "МТС Медиа" (подразделение, развивающее медийные активы и ТВ-продукты МТС) права на использование контента из библиотеки игрового и документального кино Первого канала, а также новинок, не выходивших ранее в эфире вещателя.

В свою очередь МТС займется разработкой адаптированных под запросы Первого канала инструментов аналитики пользовательского поведения при просмотре видео в интернете, что позволит значительно улучшить качество вещания.

"Наша общая стратегическая цель — обеспечить максимально большому числу зрителей простой и удобный доступ к лучшим программам, фильмам и сериалам с помощью передовых технологий", — отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин.